Onitsuka Tiger Việt Nam chính thức phản hồi về phốt nhân viên thái độ

Mới đây, Onitsuka Tiger – thương hiệu thời trang đình đám đến từ Nhật Bản đã chính thức lên tiếng sau loạt phản ánh của khách hàng về trải nghiệm phục vụ chưa đúng mực tại cửa hàng Onitsuka Tiger Saigon Centre.

Phản hồi của đại diện Onitsuka Tiger Việt Nam.

Đại diện thương hiệu cho biết: "Onitsuka Tiger Việt Nam đang xem xét sự việc một cách cẩn trọng. Mục tiêu của chúng tôi là phục vụ khách hàng chu đáo, đồng thời tạo ra môi trường làm việc an toàn và tôn trọng cho nhân viên. Chúng tôi khuyến khích các ý kiến đóng góp qua các kênh chính thức và sẽ cung cấp thêm thông tin khi cần thiết."

Onitsuka Tiger có tuổi đời gần 80 năm nhưng mới chỉ vừa có mặt chính thức tại Việt Nam chưa đầy 6 năm (từ tháng 11/2019) và sớm trở thành đối thủ đầy tính cạnh tranh trên thị trường. Cửa hàng flagship duy nhất của Onitsuka Tiger Việt Nam được đặt tại Saigon Centre - một trung tâm mua sắm đắc địa bậc nhất TP. Hồ Chí Minh.



Cửa hàng duy nhất của Onitsuka Tiger Việt Nam hiện nay được đặt tại Saigon Centre.

Mới đây, một bài đăng trên cộng đồng Threads trở nên viral suốt mấy ngày qua với hơn nửa triệu lượt xem cùng hàng nghìn bình luận, tương tác đã thẳng thắn chỉ trích thái độ được cho là thượng đẳng của nhân viên Onitsuka Tiger tại Saigon Centre. Chủ nhân bài đăng này nhẹ nhàng đặt câu hỏi tìm kiếm đồng minh là những người từng có trải nghiệm mua sắm không mấy vui vẻ như mình. Ngay lập tức chủ đề này như "gãi đúng chỗ ngứa" của rất đông người tiêu dùng từng trải qua tình huống tương tự.

Hàng loạt người tiêu dùng có cùng quan điểm về trải nghiệm mua sắm khiến họ mất thiện cảm với thương hiệu này.

Điểm chung trong các câu chuyện của chủ bài đăng và rất nhiều vị khách khác đều đến từ việc bị lạnh nhạt, thờ ơ bởi nhân viên cửa hàng, bao gồm cả việc phớt lờ câu hỏi về sản phẩm, đến thái độ hậm hực khi phải lấy đúng size cho người mua - việc tưởng chừng như tất yếu của một nhân viên bán giày.

Chưa hết, khi tìm kiếm thương hiệu này trên Google, kết quả review khiến nhiều người giật mình khi brand chỉ được 2,2* đánh giá. Phần bình luận cũng là vô số tình huống không mấy vui vẻ của khách hàng có trải nghiệm mua sắm tại cửa hàng Onitsuka Tiger Việt Nam.

Không chỉ riêng các khách hàng người Việt có cảm nhận này mà du khách đến từ nước ngoài cũng để lại review bằng tiếng Anh thể hiện sự thất vọng khi không được đón tiếp đúng mực khi mua sắm tại store Việt Nam.

Loạt đánh giá từ 1-2 sao với các tình huống thực tế được khách hàng chia sẻ.

Phản hồi của Onitsuka Tiger dù chưa thật sự đưa ra hướng giải quyết rõ ràng, nhưng phần nào cũng cho thấy phía brand đã nắm bắt và đang xử lý sự cố sau một thời gian khá dài được khách hàng phản ánh trong vô vọng. Từ phía người tiêu dùng, ngoài mong chờ câu trả lời cụ thể hơn trong thời gian sớm nhất, chắc hẳn ai cũng đang kỳ vọng sự thay đổi lớn ở cách tiếp đãi khách hàng từ đội ngũ nhân viên Onitsuka Tiger Việt Nam.