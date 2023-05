Ông xã Minh Hằng trò chuyện với thai nhi mỗi tối, thai giáo đúng cách giúp bé thông minh từ trong bụng mẹ

Trong lần chia sẻ mới đây nhất, Minh Hằng bất ngờ tiết lộ yêu cầu ông xã làm một việc cho nhóc tỳ trong bụng. Cụ thể, mẹ bầu cho biết chồng thường xuyên áp tai vào bụng để lắng nghe những chuyển động bên trong của con.

Đặc biệt, Minh Hằng tiết lộ luôn nhắc nhở ông xã phải thường xuyên nói chuyện với con: "Mỗi tối tôi thường xuyên nghe nhạc, tâm sự và kêu bố của con nói chuyện với bé để bé có thể nghe quen được giọng của bố". Việc Minh Hằng yêu cầu chồng quan tâm nhóc tỳ khi bé còn trong bụng cũng là thói quen tốt được nhiều mẹ bỉm áp dụng để tăng kết nối tình cảm gia đình.

Khi bước qua tuần thai thứ 15 - 16, Minh Hằng yêu cầu chồng phải tâm sự với con vào mỗi tối

Phương pháp thai giáo kỳ diệu thế nào?

Phương pháp thai giáo là hoạt động xuất phát từ các nghiên cứu về tâm lý của bố mẹ và bé trong suốt giai đoạn 9 tháng 10 ngày, gồm các mục đích:

- Tạo ra một môi trường trong và ngoài cơ thể mẹ tốt nhất cho sự phát triển của thai nhi. Ngay từ trong bụng mẹ, thai nhi đã có sự phát triển về thể chất và tinh thần. Điều này giúp cho em bé trong bụng mẹ có thể phát triển ngôn ngữ, tăng chỉ số IQ, EQ, giúp con phản xạ nhanh hơn,…

- Tạo mối liên kết tình cảm giữa bố mẹ và thai nhi. Tránh trầm cảm cho bà bầu.

- Giúp thai phụ có những kiến thức cần thiết về những biến đổi tâm lý mẹ trong suốt quá trình mang thai. Từ đó tăng cường hiểu biết của mẹ trong việc nuôi và dạy thai nhi, làm cơ sở khai mở và tạo tiền đề cho giáo dục trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ.

Nên thai giáo cho con từ lúc nào?

Trên thực tế không có mốc thời gian cố định để bố mẹ bắt đầu quá trình thai giáo cho thai nhi. Dựa vào các cột mốc phát triển của em bé về: thính giác, khứu giác, xúc giác, thị giác, vị giác mà bố mẹ sẽ có chương trình thai giáo phù hợp với bé.

Tuy nhiên, theo các chuyên gia, để đạt được hiệu quả thai giáo chúng ta phải bắt đầu từ thời điểm chuẩn bị mang thai. Bởi việc thực hành thai giáo trước khi mang thai sẽ giúp bố mẹ điều chỉnh tâm lý, sức khỏe, môi trường sống, chế độ nghỉ ngơi, ăn uống thật tốt. Điều này có tác động rất lớn đến việc thụ thai, sự kết tinh của trứng và tinh trùng mạnh khỏe tạo nền tảng cho bé hoàn thiện thể chất và trí tuệ ngay khi vừa hình thành. Giai đoạn vàng của thai giáo bắt đầu ngay khi thụ thai và tiến triển theo các cột mốc phát triển của thai nhi.

Lợi ích khi bố thường xuyên trò chuyện với thai nhi

- Thiết lập mối quan hệ gần gũi với bé ngay từ trong bụng mẹ: Chỉ cần một chạm nhẹ của bố vào bụng mẹ, em bé đều có thể cảm nhận được. Nếu con vui sướng, thích thú thì biểu hiện thường gặp là đạp nhẹ vào bụng mẹ hay lắc mình. Nhờ vậy, tình cảm cha con sẽ được kết nối ngay từ khi bé nằm trong bụng mẹ. Mỗi ngày được nghe giọng bố thì khi sinh ra, bé sẽ nhanh chóng nhận biết được giọng bố. Thậm chí, chỉ cần nghe thấy giọng của bố là nhiều trẻ sơ sinh cười sẽ toét miệng và tỏ ra vui sướng.

- Giọng nói của bố tạo cảm giác an toàn cho bé: Kết quả nghiên cứu của các chuyên gia tâm lý tại trường đại học Trung Quốc đã chỉ ra rằng giọng nói của bố còn có tác dụng tốt cho sự phát triển của thai nhi. Một vài trường hợp trẻ bị tác động không tốt do những âm thanh mạnh. Thế nhưng giọng nói của bố lại tạo cho bé cảm giác an toàn, yên tâm và phát triển tốt hơn so với bình thường.

- Giúp kích thích phát triển tư duy của bé: Nhiều bằng chứng khoa học cũng chỉ ra sự liên kết giữa việc trò chuyện của bố với thai nhi và sự phát triển tư duy của em bé. Nhà nghiên cứu người Anh khuyên các bậc phụ huynh nên dành 1h mỗi ngày để trò chuyện với trẻ, đặc biệt là bố. Điều này giúp khích lệ sự phát triển trí thông minh của bé, chỉ số IQ của bé sẽ tăng từ 10 -15 điểm so với các trẻ khác.

- Góp phần hình thành nhân cách sống của bé: Ngay từ thời gian nằm trong bụng mẹ, bé đã có thể cảm nhận được sự quan tâm của bố mẹ dành cho mình. Thế nên, nếu bố thường xuyên trò chuyện với con khi còn là thai nhi thì bé sẽ phát triển tích cực về tâm lý và nhân cách sau này.



Những sai lầm thường gặp khi thực hành thai giáo

- Mẹ ép mình nghe nhạc cổ điển: Rất nhiều chị em khi thực hành thai giáo bằng âm nhạc đã cố chọn những loại nhạc giao hưởng, nhạc thính phòng khá hàn lâm, bác học mà bản thân không thấy hay, không cảm thụ được chỉ vì tin rằng như thế là tốt cho sự phát triển trí tuệ của bé. Thực tế, bà bầu chỉ cần chọn loại nhạc có giai điệu nhẹ nhàng, tiết tấu chậm ở khoảng 60-80 nhịp/phút là hoàn toàn thích hợp cho việc thai giáo bằng âm nhạc.

- Cho bé nghe âm lượng quá lớn: Điều này sẽ gây khó chịu cho thai nhi, thậm chí gây hại cho thính giác của bé nếu nhạc có sóng âm cao từ 4.000 đến 5.000Hz. Do đó, khi cho bé nghe nhạc, mẹ chỉ nên mở loa ngoài vừa đủ nghe hoặc dùng tai nghe chuyên dụng cho bà bầu để đảm bảo an toàn cho sự phát triển thính giác của bé.

- Thường xuyên xoa bụng bầu: Ở tuần thai thứ 18-20 khi bé có cử động thai máy đầu tiên là lúc ba mẹ có thể bắt đầu thực hành thai giáo bằng xúc giác cho con, cụ thể là việc vuốt ve bụng bầu. Tuy nhiên, hành động xoa, vuốt mạnh tay và thường xuyên trên thành bụng, đặc biệt là khu vực đáy tử cung, có thể kích thích các cơn co tử cung gây ra sinh non hoặc sảy thai.