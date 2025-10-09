Ông trời quá ưu ái Lisa: Visual vô thực, nhìn từ đỉnh đầu xuống đến bàn chân vẫn thấy đẹp khủng khiếp!

Bên cạnh sneaker cá tính và giày cao gót sang chảnh, tủ giày của Lisa còn ngập tràn những item điệu xinh khó cưỡng. Ngắm nghía một vòng, chị em tha hồ "học lỏm" được đủ món hay ho cùng loạt bí kíp mix-match, đảm bảo cứ phối là đẹp.

Chẳng hạn như khi diện áo khoác nâu phối cùng quần jeans đơn giản, Lisa khéo tạo điểm nhấn bằng túi Labubu đáng yêu. Để hoàn thiện tổng thể, cô nàng chọn giày bệt dáng tách mũi với quai ngang ôm gọn bàn chân, vừa thoải mái di chuyển vừa tôn nét thanh lịch cho vẻ ngoài. Cách mix áo khoác và giày đồng màu đã giúp outfit thêm hài hòa, gọn mắt và cực kỳ cuốn hút.

Gợi ý sản phẩm tương tự: Tại đây

Trong một outfit khác, Lisa vẫn trung thành với combo áo nâu, quần jeans và giày nâu. Tuy nhiên, thay vì giày quai ngang, lần này cô nàng chọn kết thân với phiên bản không quai, trông vừa gọn gàng vừa thoải mái. Tổng thể oufit xinh xuất sắc, khó tìm được điểm nào để chê!

Gợi ý sản phẩm tương tự: Tại đây

Nhắc đến trend giày lưới đang hot rần rần thì Lisa chắc chắn là một trong những tín đồ mê mẩn nhất. Cô nàng đặc biệt ưu ái dáng giày bệt, và với phiên bản giày lưới trắng trong suốt đi kèm chi tiết thắt nơ dễ thương, outfit lại càng thêm nổi bật. Khi mix cùng váy điệu đà, tổng thể trông vừa nữ tính vừa trendy, chuẩn phong cách "kẹo ngọt" mà Lisa rất hợp.

Gợi ý sản phẩm tương tự: Tại đây

Dịp khác, Lisa lại đổi gió với giày lưới màu vàng rực rỡ. Tông màu tươi sáng này cực kỳ hợp vibe mùa hè, dễ dàng mix cùng những outfit đường phố phóng khoáng, trẻ trung. Nhìn thôi đã thấy tràn đầy năng lượng.

Gợi ý sản phẩm tương tự: Tại đây

Quay lại với kiểu giày tách mũi quen thuộc, lần này Lisa chọn phiên bản mule không gót, vừa thoải mái vừa dễ mang. Thiết kế màu trắng basic nên càng dễ mix với đủ kiểu outfit khác nhau. Đây chính là một trong những đôi giày được Lisa "cưng" nhất ở thời điểm hiện tại, từ đi chơi, dạo phố cho đến ra sân bay, cô nàng đều diện đi diện lại mà không thấy chán.

Gợi ý sản phẩm tương tự: Tại đây

Mẫu giày Mary Jane mũi tròn với quai ngang mảnh nhìn cực xinh, chẳng trách lại chinh phục được Lisa. Khi kết hợp cùng quần jeans và blazer, cô nàng toát lên vibe vừa thanh lịch vừa trẻ trung, có chút cổ điển nhưng vẫn rất hiện đại.

Gợi ý sản phẩm tương tự: Tại đây

Ngắm qua tủ giày dép phong phú của Lisa, chắc chắn không thể bỏ qua những đôi dép bệt xinh xắn. Một trong số đó là mẫu dép in hoa văn tinh tế mà cô nàng từng diện. Thiết kế nhẹ nhàng này cực kỳ ăn ý với outfit mang hơi hướng "đồng quê", giúp Lisa trông vừa duyên dáng vừa cuốn hút.

Gợi ý sản phẩm tương tự: Tại đây

Khi diện váy hoa điệu đà, Lisa chọn mix cùng đôi dép cao gót màu trắng. Thiết kế đục lỗ trẻ trung mang lại nét phóng khoáng cho tổng thể, trong khi phần gót cao lại tôn dáng triệt để, giúp Lisa trông cao ráo và thanh thoát hơn.

Gợi ý sản phẩm tương tự: Tại đây



