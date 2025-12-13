Ông bố đơn thân nghìn tỷ hé lộ cách con gái lớn "nịnh" ba: Nghe thôi mà muốn tan chảy

Thiếu gia nhà bầu Hiển, Đỗ Quang Vinh, mới đây đã khiến cộng đồng mạng xúc động khi tiết lộ những nét tính cách rất đáng yêu cũng như tình cảm gắn bó giữa anh và cô con gái lớn – bé Thỏ.

Trên trang cá nhân, anh đăng tải những dòng chia sẻ đầy ấm áp khiến người đọc không khỏi mỉm cười và cảm thấy sâu lắng: "Sau này con không đi lấy chồng đâu, con ở với ba, chăm ba" – một câu nói ngây thơ nhưng lại chạm đến trái tim của bất kỳ ai từng có con gái.

Bé Thỏ - chị cả trong nhà, ra dáng thiếu nữ bên cạnh ba Vinh.

Dù bé Thỏ mới chỉ là một cô bé 6 tuổi, nhưng theo lời anh, bé Thỏ đã thể hiện sự chững chạc như một người chị cả trong gia đình, với những suy nghĩ sâu sắc hơn cả người lớn ở nhiều khoảnh khắc, luôn quán xuyến, lo toan cho cả gia đình.

Cách bé thể hiện sự quan tâm, tinh tế và chững chạc khiến ai đọc cũng cảm thấy xúc động vì hình ảnh một thiếu nữ nhỏ nhắn nhưng đầy trách nhiệm và tình cảm dành cho bố và những người thân xung quanh, đúng như những gì mà bất kỳ người cha, người mẹ nào cũng từng ước ao ở con mình.

Đỗ Quang Vinh không chỉ là một người cha tận tâm, mà còn là một nhân vật khá đặc biệt trong giới doanh nhân hiện nay. Anh sinh năm 1989 và là con trai cả của Đỗ Quang Hiển, thường được biết đến với cái tên bầu Hiển - một trong những doanh nhân có ảnh hưởng lớn ở Việt Nam.

Hiện tại, anh đang giữ những vị trí quan trọng như Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị Ngân hàng SHB và Chủ tịch của Công ty Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (SHS), đồng thời anh cũng tham gia nhiều vai trò quản lý trong hệ sinh thái kinh doanh của gia đình.

Điều làm anh càng được chú ý và yêu mến hơn trên mạng xã hội chính là vai trò ông bố đơn thân "hot" nhất MXH, khi anh công khai và yêu thương hết mình ba đứa con nhỏ của mình mà không tiết lộ danh tính mẹ các bé, giữ cho đời sống gia đình một khoảng riêng tư đáng trân trọng.

Từ cuối năm 2019, anh từng khiến cộng đồng mạng bất ngờ khi chia sẻ việc mình là bố đơn thân của cặp song sinh - một trai một gái mà trong đó cô con gái lớn chính là bé Thỏ, bên cạnh cậu em song sinh tên là bé Gấu.

Mới đây vào năm 2025, anh tiếp tục gây chú ý khi đón thêm bé út tên là Bông - thành viên nhỏ nhất trong gia đình đang lớn lên trong tình yêu thương của bố và anh chị. Tất cả những khoảnh khắc này, từ các chuyến đi chơi, học hành cho đến những lúc vui đùa hàng ngày, đều được anh chia sẻ chân thành trên trang cá nhân, khiến nhiều người ngưỡng mộ cách mà anh vừa cân bằng vai trò lãnh đạo ở môi trường doanh nghiệp lại vừa là một ông bố tận tâm hết mực.