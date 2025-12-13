Bố mẹ tha hồ chọn áo dài Tết brand Việt cho các bé giữa “muôn sắc” thiết kế xinh xịn đang phủ sóng khắp MXH

Thị trường đồ diện Tết cho bé năm nay đang rộn ràng hơn bao giờ hết trên khắp các nền tảng mạng xã hội. Chỉ cần lướt một vòng là đã thấy hàng loạt thương hiệu thời trang trẻ em trình làng những bộ sưu tập mới tinh, từ áo dài, váy vóc cho đến những set đồ cách điệu xinh xắn.

Nếu như mọi năm áo dài vẫn luôn là lựa chọn được các mẹ ưu ái nhất cho các bé thì năm nay, bên cạnh những mẫu áo dài truyền thống, nhiều kiểu dáng mang hơi thở văn hóa Việt nhưng được biến tấu hiện đại cũng xuất hiện ngày càng nhiều. Sự kết hợp giữa chất liệu thoải mái, màu sắc tươi tắn và thiết kế mới mẻ khiến không khí mua sắm đồ Tết cho bé trở nên sôi động và đầy hứng khởi.

Ahimum Kids

Thương hiệu Ahimum năm nay cũng góp phần làm sôi động thị trường khi mang đến những thiết kế đậm chất dân gian và truyền thống. Từ các mẫu áo dài đến những bộ trang phục cách điệu, tất cả đều được chăm chút với những chi tiết gợi nhớ văn hóa Việt.

Đặc biệt, họa tiết ngựa - biểu tượng của Tết Bính Ngọ sắp đến, được Ahimum khéo léo đưa vào từng bộ cánh, vừa tinh tế vừa đáng yêu. Nhờ sự kết hợp hài hòa giữa chất liệu mềm mại, phom dáng thoải mái và cảm hứng dân gian, các thiết kế của Ahimum hứa hẹn sẽ trở thành lựa chọn yêu thích của nhiều gia đình khi chuẩn bị diện Tết cho bé.

SODA KID

SODA KID lại tạo dấu ấn riêng bằng những thiết kế nổi bật và đầy mới lạ. Thương hiệu mang đến mẫu áo dài gấm hoa cách điệu dành cho bé gái với phom dáng mềm mại, sắc màu tươi sáng, cùng những chi tiết hoa văn được xử lý tinh xảo.

Đối với bé trai, áo dài khăn xếp là điểm nhấn độc đáo, vừa truyền thống vừa năng động. Những họa tiết nổi bật được phối tinh tế trên từng sản phẩm khiến các mẹ "phải lòng" ngay từ cái nhìn đầu tiên, còn các bé thì chỉ cần diện lên là rực rỡ, nổi bần bật trong mọi khung hình Tết.

Helo Bebé

Với sắc hồng - đỏ làm chủ đạo, Helo Bebé tiếp tục "đốn tim" các mẹ bằng những mẫu áo dài cách điệu xinh yêu dành cho các bé gái. Tông màu rực rỡ mang đúng tinh thần ngày Tết, kết hợp cùng phom dáng mềm mại và những chi tiết điểm xuyết tinh tế, giúp mỗi thiết kế vừa giữ được nét truyền thống vừa đủ hiện đại để bé trông thật tươi tắn và đáng yêu.

Những bộ cánh của Helo Bebé hứa hẹn sẽ là lựa chọn lý tưởng để các bé gái tự tin tỏa sáng trong mùa lễ hội sắp đến.

Kimee

Kimee lại mang đến làn gió tươi mới cho các bé trai với những mẫu áo dài gấm nổi bật, được tô điểm bằng hoa văn vừa nhí nhảnh vừa đáng yêu. Thiết kế giữ được phom dáng truyền thống nhưng được cách điệu nhẹ nhàng để bé trông năng động hơn, dễ dàng vận động mà vẫn thật chỉnh chu khi diện Tết. Sự kết hợp giữa chất liệu gấm sang trọng và họa tiết vui mắt giúp các thiết kế của Kimee trở nên nổi bật, khiến các bé trai cũng có thể "lên đồ" thật chỉn chu và rạng rỡ trong Tết này.

D.Lee

Những mẫu áo dài của D.Lee gây ấn tượng ngay từ cái nhìn đầu tiên nhờ những chi tiết cách điệu tinh tế và sự đầu tư trong chất liệu. Thương hiệu khéo léo kết hợp những đường cắt hiện đại với phom dáng truyền thống, tạo nên cảm giác vừa quen thuộc vừa mới lạ.

Chất vải được lựa chọn kỹ càng, mềm mại và lên dáng đẹp, giúp các bé thoải mái vận động mà vẫn giữ được sự trang trọng khi diện Tết. Chính sự chỉn chu trong từng đường kim mũi chỉ đã giúp các thiết kế của D.Lee trở thành điểm sáng nổi bật trong mùa mua sắm năm nay.



