Ông bà chăm cháu luôn chê bai, phản đối đủ thứ? Đừng vội cãi, hãy khéo áp dụng 3 cách này, vừa nhẹ đầu vừa giữ hòa khí

Các chị em có từng cảm thấy như thế này không?

Sau khi làm mẹ, điều khiến mình mệt mỏi nhất nhiều khi không phải chuyện chăm con, mà là phải “đấu trí” với ông bà trong nhà.

Vừa nói không được chạy theo đút ăn, quay đi quay lại đã thấy mẹ mình bưng bát, đuổi khắp nhà để đút cơm cho cháu;

Bạn bảo con không lạnh, đừng mặc nhiều quá, bà ngoại quay lưng đã mặc thêm cho cháu hai lớp;

Khó khăn lắm mới hạn chế được thời gian con xem điện thoại, ông bà lại là người cầm điện thoại lướt trước.

Trước đây, tôi cũng không nhịn được bực bội, không ít lần căng thẳng với mẹ vì những chuyện này.

Sau mới thấy, cãi thì cứ cãi, chẳng có tác dụng gì!

Đã vậy còn khiến mẹ tức đến mức lau nước mắt, thu dọn đồ đạc đòi về quê, nói sẽ không giúp tôi chăm con nữa.

Tôi lại phải vừa dỗ dành vừa làm nũng, mới giữ được mẹ ở lại tiếp tục giúp trông con.

Tôi bắt đầu suy nghĩ: Vì sao ông bà cứ làm ngược ý chúng ta?

Nói cho cùng, không phải họ cố tình phản đối, mà là hai hệ “kinh nghiệm” đang va chạm với nhau.

Chúng ta đọc sách nuôi dạy con, còn ông bà dựa vào kinh nghiệm chăm trẻ ngày trước, cùng với tình thương không nỡ để cháu chịu thiệt thòi dù chỉ một chút.

Bạn càng vội sửa, bà càng cảm thấy bạn đang chê mình. Bà càng khăng khăng, bạn càng thấy bà cố chấp.

Cứ giằng co như thế, chẳng ai dễ chịu, cuối cùng người chịu ảnh hưởng vẫn là đứa trẻ.

Vậy phải làm sao? Sau này, tôi thử ba cách và thấy khá hiệu quả. Các chị em có thể thử xem.

1. Trước tiên hãy ghi nhận ý tốt của ông bà, rồi mới bàn chuyện

Đừng vừa mở lời đã nói: “Mẹ làm thế là không đúng”.

Hãy nói một câu trước: “Con biết mẹ thương cháu nhất mà”. Khi thấy dễ chịu trong lòng, bà mới có thể nghe tiếp những điều bạn muốn nói.

Lấy chuyện mặc quần áo làm ví dụ.

Có lần con trai tôi hơi ho, mẹ nhất quyết muốn mặc cho cháu hai chiếc áo dày. Tôi suýt nữa lại bật ra lời phản đối.

Nhưng sau đó, tôi đổi cách nói: “Mẹ ơi, con biết mẹ sợ cháu bị lạnh, mẹ thương cháu nhất mà. Chỉ là mặc nhiều quá, cháu ra mồ hôi, gặp gió lại càng dễ bị cảm”.

Mẹ khựng lại một chút, nghĩ ngợi rồi bất ngờ chủ động cởi bớt cho cháu một chiếc áo.

Bạn thấy đấy, vẫn cùng một chuyện, chỉ đổi cách nói mà hiệu quả đã hoàn toàn khác. Điều ông bà cần thực ra không phải là thắng, mà là được tôn trọng.

2. Giữ nguyên tắc ở việc lớn, linh hoạt với chuyện nhỏ

Những vấn đề mang tính nguyên tắc như an toàn, dùng thuốc khi bị bệnh thì nhất định phải giữ vững. Còn những chuyện mặc nhiều hay ít một chút, ăn thêm hay bớt một miếng, có thể để bà quyết định.

Chuyện nhỏ nhường một bước, đến chuyện lớn bà mới sẵn lòng nghe bạn.

Nhà tôi có những giới hạn rõ ràng: Không được tùy tiện dùng thuốc, đi ô tô phải ngồi ghế an toàn, không được chạm vào ổ điện. Những việc này không có chuyện thương lượng, tôi sẽ nghiêm túc giải thích rõ với ông bà.

Nhưng hôm nay mặc gì, bữa này ăn thêm hay bớt một hai miếng, tôi không can thiệp nữa.

Mẹ muốn đút thì cứ để bà đút vài miếng, khi con không ăn nữa thì cho con xuống.

Bạn càng tranh cãi ở những việc nhỏ, ông bà càng cảm thấy bạn không tin tưởng mình. Đến những chuyện thực sự quan trọng, họ lại càng dễ làm ngược ý bạn.

Việc lớn, việc nhỏ đều muốn quản, cuối cùng lại chẳng quản được việc gì.

3. Nhờ người có chuyên môn lên tiếng

Lời của bác sĩ theo dõi sức khỏe trẻ hay giáo viên thường có tác dụng với ông bà hơn lời chúng ta nói.

Đưa bà cùng đi khám sức khỏe định kỳ cho cháu một lần, hoặc lấy lời bác sĩ làm “bảo bối”, có khi còn hiệu quả hơn tự mình nói cả trăm câu.

Hồi nhỏ, con trai tôi kén ăn. Tôi nói không biết bao nhiêu lần rằng đừng chạy theo đút, nhưng mẹ vẫn không nghe.

Sau đó, trong một lần khám sức khỏe, bác sĩ nói ngay trước mặt hai mẹ con: “Trẻ lớn từng này không cần chạy theo đút nữa, hãy để cháu tự ăn”.

Về nhà, mẹ tôi lại chủ động cho cháu tự cầm thìa.

Bạn thấy đấy, cùng một lời, tôi nói thì thành “cãi mẹ”, bác sĩ nói lại thành “lời dặn của bác sĩ”. Ông bà tin người có chuyên môn thì hãy nhờ họ giúp một tay.

Kết

Ông bà cùng chăm cháu, va chạm là điều khó tránh khỏi.

Nhưng nói cho cùng, mục tiêu của chúng ta và ông bà đều giống nhau: Mong đứa trẻ được tốt.

Thay vì tranh xem ai đúng, ai sai, chi bằng nghĩ nhiều hơn về cách cùng nhau chăm con thật tốt.

Gia đình hòa thuận, con mới có thể yên tâm.