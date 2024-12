Olive Young Awards luôn là "kim chỉ nam" giúp chị em săn lùng các món skincare hot hit, xịn sò. Năm 2024, danh sách top sản phẩm skincare được yêu thích của "thiên đường mua sắm" này chứng kiến sự "lên ngôi" của hàng loạt item vừa chất lượng vừa giá mềm. Cùng điểm qua 7 cái tên đình đám đang làm mưa làm gió nhé!

1. Toner Round Lab 1025 Dokdo

Đứng đầu danh sách toner "ngon" nhất Olive Young 2024 là Round Lab 1025 Dokdo. Em này được biết đến với khả năng cấp nước và làm dịu da vượt trội nhờ thành phần nước biển sâu từ đảo Ulleung-do. Sản phẩm chứa khoáng chất và các chiết xuất tự nhiên giúp cân bằng độ pH và giữ cho da luôn mềm mịn.

Điểm cộng lớn của toner Round Lab là không chứa cồn hay hương liệu, phù hợp ngay cả với làn da nhạy cảm. Nhẹ nhàng mà hiệu quả - Chẳng phải tự nhiên mà em này lại được các tín đồ làm đẹp mê mẩn và đổ xô mua như vậy. Thêm 1 bước toner Round Lab sẽ là bước dưỡng lý tưởng giúp da sẵn sàng hấp thụ các sản phẩm tiếp theo trong quy trình skincare của nàng đấy.





2. Dầu tẩy trang ma:nyo Pure Cleansing Oil

Dầu tẩy trang ma:nyo Pure Cleansing Oil "đánh bại" các sản phẩm tẩy trang đình đám khác trên sàn Olive Young khi trở thành “trợ thủ” số một trong việc loại bỏ bụi bẩn, lớp makeup cứng đầu mà vẫn giữ cho da mịn màng. Công thức với 14 loại dầu thiên nhiên như dầu olive và dầu hạt nho... không chỉ làm sạch mà còn cung cấp dưỡng chất cho da.

Ưu điểm lớn nhất là khả năng nhũ hóa mượt mà, không để lại cảm giác nhờn dính. Em này lý tưởng cho mọi loại da, đặc biệt là da dầu hoặc hỗn hợp thiên dầu để chị em có một làn da sạch khỏe không lo kích ứng.





3. Kem chống nắng Round Lab Birch Juice Moisturizing Sun Cream

Kem chống nắng Round Lab Birch Juice không chỉ bảo vệ da toàn diện với SPF 50+ PA++++ mà còn cấp ẩm tức thì nhờ chiết xuất nhựa cây bạch dương. Kết cấu kem mỏng nhẹ, dễ thấm, không gây bít tắc lỗ chân lông, tạo cảm giác da mềm mịn như nhung.

Đặc biệt, sản phẩm không để lại vệt trắng khó chịu, cực hợp với những cô nàng bận rộn. Nếu bạn muốn da vừa được bảo vệ vừa được dưỡng ẩm cả ngày dài, đây chính là “chân ái”!





4. Toner Pad MEDIHEAL Madecassoside Blemish Pad

Mediheal Madecassoside Blemish Pad được thiết kế cực đỉnh để dành cho cả làn da mụn, nhạy cảm hoặc đang tổn thương. Sản phẩm chứa chiết xuất rau má giúp làm dịu da, giảm mụn sưng đỏ và hỗ trợ phục hồi hàng rào bảo vệ da. Miếng pad được thiết kế hai mặt để nàng dễ dàng linh hoạt: Mặt nhám để nhẹ nhàng tẩy tế bào chết, mặt mềm để cấp ẩm và làm dịu tức thì.

Ưu điểm nổi bật của dòng toner pad này là khả năng giảm kích ứng nhanh chóng mà không làm da bị khô rát. Đặc biệt phù hợp với những ai cần một giải pháp tiện lợi để vừa làm sạch vừa cân bằng độ ẩm thì chỉ cần lau nhẹ mỗi sáng tối sẽ cảm nhận được làn da thoáng sạch, mịn màng.

5. Mặt nạ Torriden Dive-In Low Molecular Hyaluronic Acid Mask

Nếu da nàng đang khô căng do mùa lạnh, gió hanh khô, mặt nạ Torriden Dive-In sẽ giúp giải cứu ngay tức thì. Sản phẩm chứa 5 loại Hyaluronic Acid phân tử thấp giúp cấp nước sâu đến từng lớp biểu bì.

Điểm cực ưng của em này là chất mask ôm sát mặt, không trượt hay gây khó chịu, mang lại hiệu quả dưỡng ẩm vượt trội. Mặt nạ này phù hợp cho mọi loại da, đặc biệt là da thiếu ẩm.

6. Kem dưỡng AESTURA AtoBarrier 365 Cream

Kem dưỡng AESTURA tiếp tục là 1 item là cứu cánh cho làn da nhạy cảm hoặc tổn thương nhờ công thức chứa Ceramide và Panthenol. Sản phẩm giúp phục hồi hàng rào bảo vệ da, giảm thiểu tình trạng mất nước và khô ráp.

Kết cấu kem dày vừa phải nhưng dễ thấm, không gây bít tắc, phù hợp để dùng cả sáng lẫn tối. Vậy nên nếu chị em cần một lớp dưỡng ẩm dày nhưng không nhờn rít cho mùa hanh khô lạnh lẽo này thì đây chắc chắn là sản phẩm nên thử ngay.





7. Serum Goodal Green Tangerine Vita C Dark Spot Care

Cuối cùng trong danh sachs 7 món skincare on top Olive Young 2024 là Serum Goodal với chiết xuất quýt xanh tự nhiên là "vũ khí bí mật" để làm sáng da và giảm thâm hiệu quả. Công thức chứa Vitamin C tự nhiên, an toàn cho mọi loại da, kể cả da nhạy cảm.

1 điểm cộng để em này để có thể "toả sáng" trên bảng vàng Olive Young là hiệu quả thấy rõ chỉ sau vài tuần sử dụng nhưng giá lại rất “mềm”. Kết cấu mỏng nhẹ, thấm nhanh, không để lại cảm giác bết dính. Đây là lựa chọn hoàn hảo cho những nàng muốn cải thiện làn da xỉn màu mà không cần đầu tư quá nhiều.

