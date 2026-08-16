Không cần hàng hiệu, chiếc áo công sở này vẫn tạo cảm giác old money nhờ một chi tiết rất nhỏ

Có những món đồ công sở không cần logo nổi bật, không cần thiết kế cầu kỳ nhưng chỉ cần mặc lên là tổng thể lập tức trông chỉn chu và đắt giá hơn. Chiếc sơ mi trắng cổ buộc dài trong loạt hình này là một ví dụ điển hình. Vẫn là sơ mi trắng quen thuộc, nhưng nhờ vài thay đổi nhỏ ở phom dáng và chi tiết, món đồ lại mang rất rõ tinh thần old money: thanh lịch, kín đáo và sang theo cách không cần phô trương.

Điểm đắt giá nhất của chiếc áo nằm ở phần cổ. Thay vì cổ Đức cứng cáp thường thấy, thiết kế sử dụng cổ tròn cao vừa phải kết hợp dải vải dài rủ xuống phía trước. Chi tiết này tạo cảm giác mềm mại hơn cho một món đồ vốn mang tính công sở, đồng thời khiến phần thân trên trông thanh thoát và có điểm nhấn mà không cần thêm quá nhiều trang sức.

Đây cũng là kiểu chi tiết rất hợp với tinh thần old money. Sự sang trọng không đến từ việc trang trí thật nhiều, mà nằm ở đường cắt, tỷ lệ và cách chất liệu chuyển động trên cơ thể. Dải vải dài buông tự nhiên khiến bộ trang phục có nét cổ điển, gợi liên tưởng đến những chiếc blouse thanh lịch của phụ nữ châu Âu nhưng vẫn đủ hiện đại để mặc đi làm hằng ngày.

Phần tay áo hơi phồng, cổ tay được bo gọn cũng giúp tổng thể bớt cứng. Áo không ôm sát cơ thể mà có độ rộng vừa phải, tạo cảm giác thoải mái nhưng vẫn giữ được sự chỉn chu. Đây chính là một trong những bí quyết quan trọng nếu muốn mặc theo phong cách old money: quần áo nên vừa vặn, có khoảng thở, tránh quá bó hoặc quá phô diễn đường cong.

Cách phối trong hình càng làm rõ vẻ sang của chiếc áo. Trắng và đen là công thức gần như không bao giờ lỗi mốt. Sơ mi trắng kết hợp quần âu đen cạp cao, ống rộng tạo nên tỷ lệ cơ thể đẹp mắt, đồng thời mang đến cảm giác chuyên nghiệp nhưng không già dặn. Quần có đường ly nhẹ phía trước giúp phần chân trông dài hơn và giữ được độ sắc nét cần thiết cho trang phục công sở.

Đáng chú ý, toàn bộ phụ kiện đều được tiết chế. Một chiếc túi da đen phom cứng, giày mũi nhọn quai mảnh, đồng hồ mặt vuông, khuyên tai nhỏ và kính đen là đủ. Không có màu sắc nổi bật, cũng không có chi tiết cố gây chú ý. Chính sự đồng nhất này khiến bộ đồ trông "đắt" hơn rất nhiều.

Nếu muốn ứng dụng công thức này đi làm, bạn cũng không nhất thiết phải sở hữu những món đồ hàng hiệu. Hãy tập trung vào chất liệu áo đứng vừa phải nhưng vẫn mềm, màu trắng sạch, quần có độ rủ đẹp và phụ kiện ít chi tiết. Một chiếc túi cấu trúc tốt hay đôi giày mũi nhọn đơn giản đôi khi có khả năng nâng cấp cả bộ đồ hơn nhiều món phụ kiện cầu kỳ cộng lại.

Điểm hay nhất của chiếc sơ mi này là khả năng mặc lâu dài. Hôm nay có thể phối cùng quần âu đen để đi làm; hôm khác kết hợp chân váy chữ A, chân váy dài hoặc quần kaki màu be để tạo cảm giác nhẹ nhàng hơn. Khi thời tiết chuyển thu, chỉ cần khoác thêm blazer, trench coat hoặc áo len mỏng là đã có một bộ trang phục hoàn chỉnh.

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