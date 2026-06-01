Không còn thời của những bộ móng đính đá cầu kỳ hay phủ đầy họa tiết nổi bật, xu hướng làm nail những năm gần đây đang dịch chuyển mạnh về sự tối giản. Chỉ cần nhìn loạt mẫu trong những bức ảnh trên, có thể thấy phong cách Old Money Nails vẫn đang là lựa chọn hàng đầu của những cô gái yêu vẻ đẹp thanh lịch, tinh tế và không bao giờ lỗi mốt.

Móng ngắn đang trở lại mạnh mẽ

Ở loạt ảnh đầu tiên, những bộ móng ngắn với các gam màu xanh navy, đỏ burgundy, xanh xám hay hồng sữa cho thấy xu hướng nail năm nay không còn đặt nặng việc nối móng dài.

Móng ngắn mang lại cảm giác hiện đại, sạch sẽ và dễ ứng dụng trong cuộc sống hàng ngày. Đặc biệt, những gam màu trầm như đỏ rượu vang hoặc xanh navy giúp bàn tay trông sang trọng hơn mà không cần thêm bất kỳ chi tiết trang trí nào.

French Nails chưa bao giờ lỗi thời

Nếu phải chọn một kiểu nail đại diện cho vẻ đẹp vượt thời gian thì đó chắc chắn là French Nails. Những đường viền trắng mảnh trên nền hồng nude xuất hiện liên tục trong các bộ sưu tập nail cao cấp. So với kiểu French truyền thống, phiên bản năm 2026 có phần mềm mại hơn với đầu móng bo tròn, dáng almond hoặc oval thanh thoát.

Đây là kiểu móng phù hợp với mọi độ tuổi, từ sinh viên, nhân viên văn phòng đến phụ nữ trung niên.

Clean Nails - bộ móng của những cô gái "giàu ngầm"

Một trong những xu hướng được nhắc đến nhiều nhất hiện nay là Clean Nails . Đúng như tên gọi, bộ móng gần như không có họa tiết. Màu sắc chỉ xoay quanh các tông hồng sữa, nude đào hoặc beige trong suốt. Nhìn thoáng qua tưởng đơn giản nhưng chính độ bóng khỏe và bề mặt hoàn hảo mới là điểm tạo nên sức hút.

Kiểu móng này rất phù hợp với những ai theo đuổi phong cách quiet luxury, yêu thích sự tối giản nhưng vẫn muốn bàn tay luôn chỉn chu.

Trắng sữa - màu nail "quốc dân" của năm 2026

Nhìn vào loạt ảnh tiếp theo có thể thấy màu Milky White gần như xuất hiện ở khắp nơi. Không phải màu trắng tinh lạnh lẽo, trắng sữa mang sắc độ mềm mại, hơi ngả kem nên tạo cảm giác da tay sáng hơn, sạch hơn và trẻ trung hơn. Đây cũng là gam màu dễ phối với mọi trang phục, từ đồ công sở, váy dự tiệc cho tới phong cách casual hàng ngày.

Những gam màu kinh điển của Old Money Nails

Bảng màu đặc trưng của phong cách Old Money: Trắng sữa (Milky White) Hồng nude (Soft Pink) Beige kem Đỏ rượu vang (Burgundy) Xanh navy Nâu chocolate Xám khói

Điểm chung của các màu này là độ bão hòa thấp, không quá chói mắt nhưng lại mang cảm giác sang trọng và cao cấp. Chúng không chạy theo xu hướng ngắn hạn mà luôn giữ được sức hút qua nhiều mùa.

Vì sao Old Money Nails được yêu thích?

Khác với những xu hướng làm đẹp mang tính thời điểm, Old Money Nails hướng đến vẻ đẹp bền vững. Một bộ móng đẹp không cần quá nhiều họa tiết hay kỹ thuật phức tạp. Điều quan trọng là màu sắc tinh tế, phom dáng phù hợp và cảm giác sạch sẽ, chỉn chu.

Chính vì thế, từ các fashionista, biên tập viên thời trang cho đến những phụ nữ theo đuổi phong cách thanh lịch đều đang ưu ái những gam màu nude, trắng sữa, đỏ rượu vang hay kiểu French Nails cổ điển.

Bởi đôi khi, thứ khiến người khác nghĩ bạn có gu không phải là bộ móng nổi bật nhất, mà là bộ móng nhìn đơn giản nhưng khiến bàn tay trông sang hơn hẳn.