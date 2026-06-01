Nail 2026 không còn chuộng đính đá, phụ nữ sành điệu đang mê những bộ móng tinh giản

Quan sát những mẫu nail đang được yêu thích trên Instagram, Pinterest và các salon nổi tiếng, có thể thấy một điểm chung rất rõ ràng: vẻ đẹp sang trọng giờ đây không còn đến từ sự cầu kỳ mà đến từ những chi tiết tinh tế. Màu sắc nhẹ nhàng, bề mặt bóng khỏe và kiểu dáng tự nhiên đang trở thành lựa chọn hàng đầu của phụ nữ hiện đại.

Dáng móng oval và squoval tiếp tục thống trị

Một trong những xu hướng nổi bật nhất năm nay là sự trở lại mạnh mẽ của dáng móng oval và squoval (vuông bo tròn). Khác với những kiểu móng quá dài hoặc quá nhọn từng gây sốt trước đây, oval và squoval mang đến cảm giác thanh lịch, mềm mại và phù hợp với hầu hết dáng tay. Đây cũng là kiểu móng giúp đôi tay trông thon dài hơn mà vẫn đảm bảo sự tiện lợi trong sinh hoạt hằng ngày.

Không phải ngẫu nhiên mà hầu hết các mẫu nail trong bộ sưu tập năm nay đều lựa chọn hai dáng móng này.

Những gam màu "quiet luxury" lên ngôi

Năm 2026 cũng đánh dấu sự thống trị của các gam màu trầm và trung tính.

Xanh xám khói (Muted Blue)

Màu xanh xám khói mang đến cảm giác hiện đại, sang trọng nhưng không quá nổi bật. Đây là lựa chọn hoàn hảo cho những cô gái muốn làm mới bộ móng mà vẫn giữ được sự tinh tế.

Đỏ burgundy trầm (Muted Burgundy)

Thay vì đỏ rượu vang đậm và sắc nét, năm nay các chuyên gia nail ưu tiên những tông burgundy dịu hơn, tạo cảm giác trưởng thành và sang trọng.

Màu sắc này đặc biệt phù hợp với những cô nàng yêu thích phong cách old money hoặc quiet luxury.

Nâu chocolate

Nếu năm 2025 là thời của mocha mousse thì năm 2026, nâu chocolate tiếp tục được yêu thích nhờ khả năng tôn da và tạo cảm giác cao cấp. Đây là gam màu đặc biệt phù hợp với mùa thu đông nhưng vẫn có thể diện quanh năm.

Hiệu ứng chrome nhẹ nhàng thay thế kim tuyến

Hiệu ứng chrome vẫn chưa biến mất nhưng đã được tiết chế hơn rất nhiều. Thay vì lớp phủ ánh kim quá nổi bật, các mẫu nail năm nay ưu tiên lớp chrome mềm mại với ánh ngọc trai hoặc ánh sữa nhẹ. Dưới ánh sáng tự nhiên, bộ móng tạo hiệu ứng lấp lánh tinh tế, vừa đủ để thu hút ánh nhìn mà không gây cảm giác phô trương.

Milky nails vẫn là "nữ hoàng" của mọi xu hướng

Móng màu trắng sữa và hồng sữa tiếp tục là lựa chọn được yêu thích nhất.

Lý do rất đơn giản: chúng phù hợp với mọi tông da, mọi độ tuổi và mọi hoàn cảnh. Từ môi trường công sở, các buổi gặp gỡ đối tác cho đến những chuyến du lịch mùa hè, kiểu nail này luôn mang lại cảm giác sạch sẽ, thanh lịch và đắt giá.

Đây cũng là xu hướng được rất nhiều cô dâu, fashionista và người nổi tiếng lựa chọn trong năm nay.

Micro French: Phiên bản mới của kiểu nail Pháp kinh điển

French manicure chưa bao giờ lỗi mốt nhưng năm 2026, kiểu viền trắng cổ điển đã được thay thế bằng Micro French. Đặc trưng của xu hướng này là đường viền cực mảnh ở đầu móng với các màu sắc như trắng sữa, đỏ burgundy hoặc đen. Thiết kế tối giản nhưng tạo hiệu ứng thị giác rất hiện đại, giúp bộ móng trở nên tinh tế hơn hẳn.

Thiết kế tối giản thay cho những bộ nail cầu kỳ

Một xu hướng đáng chú ý khác là những họa tiết tối giản. Những chấm bi nhỏ, đường viền kim loại mảnh, điểm nhấn vàng li ti hoặc các họa tiết cực nhỏ đang dần thay thế nail đính đá kích thước lớn. Điều này phản ánh rõ tinh thần thẩm mỹ của năm 2026: càng đơn giản càng sang.

Nhìn tổng thể, xu hướng nail 2026 không tập trung vào màu sắc hay kỹ thuật quá phức tạp mà hướng đến cảm giác tự nhiên, khỏe mạnh và tinh tế.

Có thể nói, sau nhiều năm chạy theo sự cầu kỳ, thế giới làm đẹp đang quay trở lại với những giá trị bền vững hơn. Và những bộ móng tối giản nhưng thanh lịch chính là minh chứng rõ nhất cho điều đó.