Ở tuổi 44, Song Hye Kyo vẫn mê đầm trắng: Phụ nữ ngoài 35 tuổi nhất định nên có một chiếc trong tủ đồ

Ở tuổi 44, Song Hye Kyo vẫn là biểu tượng của vẻ đẹp thanh lịch vượt thời gian. Xuất hiện trong bộ đầm trắng sang trọng, nữ diễn viên chứng minh rằng sự tinh tế luôn là "vũ khí" đắt giá nhất của phụ nữ trưởng thành.
Và đó cũng là lý do vì sao, khi bước sang tuổi 35 hay 40, tủ đồ của phái đẹp nhất định nên có ít nhất một thiết kế đầm trắng. Đây là món đồ vừa mang đến vẻ ngoài trang nhã, vừa giúp người mặc trông tươi tắn, sang trọng mà không bao giờ lỗi mốt.
Không cần những chi tiết rườm rà hay phom dáng quá cầu kỳ, sức hút của đầm trắng nằm ở sự tinh giản và tinh tế. Một thiết kế vừa vặn với cơ thể, chất liệu đẹp cùng đường cắt may khéo léo đã đủ để tôn lên vẻ đẹp của người mặc. Nhờ đó, các chị em dễ dàng ghi điểm với hình ảnh thanh tao, sang trọng và trẻ trung một cách tự nhiên trong mọi hoàn cảnh.