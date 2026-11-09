Ở cữ nên từ chối 7 kiểu khách này, kiểu thứ 5 dễ khiến mẹ bỉm bực nhất

Trong tháng ở cữ, điều đáng ngại nhất là gì? Có khi tiếng chuông cửa còn khiến mẹ giật mình hơn cả tiếng con khóc. Họ hàng, bạn bè muốn đến thăm hai mẹ con, tấm lòng ấy ai cũng hiểu. Nhưng mẹ vẫn đang hồi phục sau sinh, bé vừa chào đời, cả hai đều cần một không gian sạch sẽ, yên tĩnh.

Nhiều bác sĩ sản khoa từng lưu ý rằng càng có nhiều người ra vào thăm hỏi, nguy cơ lây nhiễm chéo càng tăng. Có những chuyến thăm xuất phát từ ý tốt nhưng lại khiến mẹ thêm mệt. Dù thân thiết đến đâu, mẹ cũng có thể khéo léo hẹn 7 kiểu khách dưới đây vào dịp khác. Đừng vì ngại mất lòng mà tự làm khổ mình.

1. Người đang ốm hoặc vừa khỏi ốm

Dù chỉ cảm nhẹ, ho vài tiếng, khách cũng nên đợi khỏe hẳn rồi mới đến thăm. Mẹ đang hồi phục sau sinh, còn trẻ sơ sinh rất non nớt. Một bệnh nhẹ với người lớn cũng có thể lây sang bé.

Gia đình có thể nói thẳng rằng nhà đang có mẹ mới sinh và em bé nên chưa tiện tiếp khách, đợi bạn khỏe hẳn rồi mình hẹn lại. Nói rõ như vậy, đối phương cũng dễ thông cảm.

2. Người hay hút thuốc

Có người vừa hút xong một điếu trước khi vào nhà, tóc tai, quần áo vẫn còn ám mùi thuốc. Chỉ cần bế bé một lúc, mùi ấy cũng có thể bám vào quần áo và chăn quấn của bé.

Gia đình có thể nói trước rằng nhà có trẻ nhỏ nên không hút thuốc. Nếu khách thấy khó kiêng trong lúc đến thăm, cứ hẹn dịp khác. Sức khỏe của bé quan trọng hơn chuyện giữ ý với nhau.

3. Người nói to, thích náo nhiệt

Vừa bước vào nhà đã nói cười rôm rả, điện thoại lại để chuông thật lớn. Bé vừa chợp mắt đã giật mình tỉnh giấc, mẹ muốn tranh thủ nghỉ một lát cũng khó.

Trong tháng ở cữ, mẹ rất cần sự yên tĩnh. Khách đến thăm nói khẽ, hỏi han vài câu, ngắm bé một chút rồi về để hai mẹ con nghỉ ngơi. Thế đã là chu đáo.

4. Người đưa theo trẻ nhỏ lớn hơn bé

Trẻ con vốn hiếu động. Vừa vào nhà, các bé có thể chạy khắp nơi, thấy em bé là muốn đưa tay sờ. Người lớn chỉ cần lơ đãng một chút, trẻ có thể chạm vào mặt hoặc vùng thóp, tức chỗ mềm trên đỉnh đầu bé.

Có thể khéo léo nói rằng nhà hơi chật, trẻ đến cũng khó ngồi yên. Đợi em bé lớn hơn một chút, cả nhà hãy đưa các con qua chơi.

5. Người thích chỉ trỏ, phán xét mẹ mới sinh

Đây có lẽ là kiểu khách khiến mẹ bực nhất. Vừa bước vào đã hỏi “Sữa có đủ không?”, “Sao cho con mặc ít thế?”, “Sao giờ này còn dùng điện thoại?”. Mẹ sau sinh vốn dễ xúc động, nghe thêm những câu ấy lại càng khó chịu.

Một người bạn của tôi từng bị mẹ chồng nói ngay trong tháng ở cữ: “Sữa ít thế này thì làm sao con ăn no?”. Bạn tôi kể mình tức đến mức sữa ít hẳn, phải mất mấy ngày mới kích sữa trở lại.

Người thật lòng quan tâm thường hỏi mẹ có cần giúp gì. Gặp người cứ thích lên lớp, mẹ có thể đáp vài câu cho phải phép rồi xin phép nghỉ để kết thúc buổi thăm.

6. Người không mấy thân thiết nhưng nhất quyết đến thăm

Có những người họ hàng xa hoặc đồng nghiệp chưa thân lắm, vừa nghe tin mẹ sinh đã nhất quyết đến tận nhà. Đến rồi cũng chẳng có mấy chuyện để nói, nhưng mẹ vẫn phải ngồi tiếp, có khi cả tiếng, hai tiếng.

Với những chuyến thăm như vậy, mẹ hoàn toàn có thể từ chối. Chỉ cần nói nhà đang chưa tiện tiếp khách, đợi hết tháng ở cữ rồi hẹn gặp.

7. Người cứ thế đến nhà mà không báo trước

Có người nghĩ thân nhau thì cần gì báo trước, muốn ghé lúc nào cũng được. Thành ra mẹ đang cho con bú hoặc vừa đặt lưng xuống nghỉ thì chuông cửa reo, lại cuống cuồng dậy thu dọn để tiếp khách.

Dù thân đến đâu, trước khi tới cũng nên nhắn một câu hỏi xem gia đình có tiện tiếp khách không. Đó là phép lịch sự tối thiểu.

Trong tháng ở cữ, biết nói lời từ chối cũng là một cách chăm sóc bản thân và em bé. Người thật lòng quan tâm sẽ hiểu khi mẹ nói hôm nay chưa tiện, thậm chí còn thấy yên tâm vì mẹ chịu nói thật. Còn nếu ai đó giận dỗi chỉ vì được hẹn sang hôm khác, mẹ cũng chẳng cần gắng sức tiếp cho vừa lòng. Tháng ở cữ chỉ có một lần sau mỗi cuộc sinh, cứ lo cho hai mẹ con trước đã.

Trong tháng ở cữ, bạn từng gặp vị khách bất ngờ nào như thế chưa?