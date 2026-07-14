Nuxe Merveillance LIFT: Nghệ thuật lưu giữ sắc xuân của thời đại mới

Bước chuyển mình trong tư duy làm đẹp

Từ ngưỡng tuổi 25, sự sụt giảm collagen và elastin âm thầm lấy đi độ đàn hồi tự nhiên của da, để lại những dấu vết chùng nhão cùng nếp nhăn li ti. Giữa guồng quay hối hả của công việc và cuộc sống, việc duy trì một chu trình dưỡng da nhiều bước phức tạp dường như trở nên bất khả. Từ đó, xu hướng chăm sóc da hiện đại dịch chuyển sang các giải pháp tối giản nhưng mang tính chiến lược. Không đợi đến lúc phải khắc phục dấu vết thời gian, việc chủ động đón đầu bằng một liệu trình chuyên sâu từ sớm sẽ giúp người phụ nữ duy trì làn da rạng ngời sức sống cùng phong thái tự tin dài lâu.

Chìa khóa cho diện mạo trẻ trung

Hiện thực hóa lý tưởng về vẻ đẹp không tuổi, Nuxe giới thiệu kem dưỡng Merveillance LIFT The Exceptional Day & Night Cream với công thức kết hợp 2% Niacinamide cùng dầu vi tảo siêu hiệu chỉnh, lưu giữ trọn vẹn nguồn năng lượng tương đương hàng tỷ tế bào hoạt tính. Cơ chế này giúp hỗ trợ làm mờ các nếp nhăn một cách tự nhiên.

Bên cạnh đó, sự hiện diện của Niacinamide giúp cân bằng bã nhờn và xóa mờ các đốm sắc tố, khơi dậy sắc da sáng khỏe, đều màu. Thực tế ghi nhận*, toàn bộ tình nguyện viên tham gia đều cảm nhận làn da tươi sáng, mướt mịn, và 90% nhận thấy độ săn chắc, đàn hồi cải thiện rõ rệt. Bề mặt da mịn màng hơn khi các nếp nhăn mờ đi đáng kể, tổng thể gương mặt cũng trở nên thon gọn và tươi trẻ tự nhiên.

*Kết quả thử nghiệm trên 31 tình nguyện viên về tỷ lệ hài lòng.

Bí quyết ngừa lão hóa từ chuyên gia Pháp

Nhằm đem lại hiệu quá tối ưu, bạn có thể kết hợp kem dưỡng NUXE Merveillance LIFT The Exceptional Day & Night Cream với dầu dưỡng NUXE Merveillance LIFT Firming Activation Oil-Serum. Khác với những định kiến về dầu dưỡng thông thường, sản phẩm này sở hữu kết cấu dầu lai serum mỏng nhẹ, thẩm thấu nhanh chóng nhờ sự hòa quyện giữa dầu vi tảo quý giá, Vitamin E cùng bộ tứ dầu thực vật tinh khiết gồm Jojoba, Macadamia, Mè và Hoa hướng dương. Chỉ với vài giọt mỗi ngày, làn da được nuôi dưỡng để trông săn chắc, mịn màng và rạng rỡ hơn. Nghi thức làm đẹp càng trở nên thư thái khi các tầng hương của hoa lan tiên, mộc lan và xạ hương trắng dịu dàng lan tỏa, mang đến trải nghiệm chăm sóc sắc đẹp thư thái và tinh tế ngay tại nhà.

Vẻ đẹp của người phụ nữ đương đại luôn song hành cùng những lựa chọn thông minh và thấu đáo. Chăm sóc bản thân vốn luôn cần sự thấu hiểu, tự do để giải phóng làn da khỏi những chu trình phức tạp và chạm đến vẻ đẹp nguyên bản. Bộ đôi Merveillance LIFT là giải pháp tinh gọn nhưng hiệu quả, nâng cấp diện mạo săn chắc đồng thời bảo toàn nét rạng rỡ tự nhiên của làn da.

Là thương hiệu mỹ phẩm nguồn gốc thiên nhiên hàng đầu nước Pháp, NUXE từ lâu đã khẳng định vị thế của một "bậc thầy dầu dưỡng". Toàn bộ các sản phẩm của hãng đều được xây dựng dựa trên 3 yếu tố: Khoa học làn da, thành phần thiên nhiên lành tính và hương thơm cảm quan tinh tế. Với hơn 30 năm nghiên cứu cùng 40 bằng sáng chế, NUXE tự hào giữ vững uy tín trong danh mục sản phẩm ngừa lão hóa hàng đầu tại Pháp.

Công ty TNHH Minthacare là công ty phân phối hợp pháp các sản phẩm NUXE tại thị trường Việt Nam.

Địa chỉ: Lầu 1, B11, Số 79/4 Đường Hoàng Văn Thái, Khu TTTM Tài Chính Quốc Tế Phú Mỹ Hưng, Phường Tân Mỹ, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam

Sản phẩm hiện đã có mặt tại các gian hàng chính hãng. Tham khảo tại đây:

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