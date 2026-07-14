Trong đêm concert thuộc world tour của BTS tại Munich vừa qua, V tiếp tục trở thành tâm điểm mạng xã hội với tạo hình vừa chất chơi vừa cuốn hút. Bên cạnh visual điển trai của mỹ nam đẹp nhất thế giới, outfit chính là điểm cộng lớn giúp diện mạo nam idol thêm phần bùng nổ.

Và tâm điểm của tổng thể trang phục chính là combo leather jacket + găng tay đỏ đầy cá tính, phóng khoáng. Đáng chú ý, đây là 2 sản phẩm SL Blood Ritual Leather Jacket và SL Knight Blood Glove đến từ MAISON DE COZY – một local brand Việt Nam. Việc thiết kế của thương hiệu Việt đồng hành cùng V trong một sân khấu quốc tế nhanh chóng thu hút sự chú ý của đông đảo người hâm mộ, đồng thời cho thấy sức lan tỏa ngày càng lớn của các local brand Việt trên bản đồ thời trang toàn cầu.

V bùng nổ visual với tạo hình tại concert Munich của BTS vừa qua. (Nguồn: Instagram)

Thiết kế sở hữu phom cropped hiện đại, kết hợp phần cổ cao và thân áo bất đối xứng với khóa kéo đặt chéo, tạo nên tổng thể sắc sảo, đậm tinh thần avant-garde. Chất liệu da cao cấp phủ bề mặt bóng nhẹ giúp sắc đỏ trở nên nổi bật dưới hệ thống ánh sáng sân khấu, khiến mỗi chuyển động của V đều trở nên bắt mắt.

Chiếc áo khoác da và găng tay của local brand Việt giúp tạo hình của V thêm phần ấn tượng, bùng nổ.

Đặc biệt, chi tiết dây da được đan thủ công chạy dọc từ vai xuống thân trước và phía sau, gợi hình ảnh cột sống, mang đến cảm giác vừa mạnh mẽ vừa giàu tính nghệ thuật. Phần gấu áo được xử lý cắt thô cùng hiệu ứng distressed càng tăng thêm nét bụi bặm, nổi loạn. Khi kết hợp cùng găng tay và quần jeans đen cách điệu đã mang đến 1 tổng thể hoàn hảo giữa tinh thần rockstar, futuristic và thời trang.

Cận cảnh mẫu leather jacket lọt vào "mắt xanh" của V.

Mẫu áo khoác này đang được bán với mức giá gần 12 triệu đồng.

Với găng tay, sản phẩm có mức giá hơn 2 triệu đồng.

Để nói về MAISON DE COZY, hành trình của cái tên này thực chất bắt đầu từ COZY Worldwide. Thương hiệu được thành lập từ năm 2019 từng gây chú ý trong giới mộ điệu nhờ triết lý tối giản, đề cao phom dáng, cấu trúc và vẻ đẹp của sự tiết chế. COZY hấp thụ những ảnh hưởng từ darkwear, rock culture và thời trang avant-garde, mang đến những thiết kế với màu sắc gai góc, phản ánh tinh thần nổi loạn nhưng vẫn được kiểm soát trong từng đường cắt.

Đến năm 2024, thương hiệu chính thức bước sang một chương mới với sự ra đời của MAISON DE COZY. Đây không chỉ là màn đổi tên, mà còn là cột mốc tái định vị, mở rộng từ streetwear sang tailoring và couture, nơi kỹ thuật thủ công, cấu trúc trang phục cùng tính cá nhân được đặt ở vị trí trung tâm. Thay vì chạy theo các xu hướng ngắn hạn, MAISON DE COZY lựa chọn xây dựng bản sắc riêng bằng cách phá vỡ những phom dáng quen thuộc, tái cấu trúc chúng qua tỷ lệ, chất liệu và ngôn ngữ tạo hình đậm tính nghệ thuật. Hiện tại, MAISON DE COZY sở hữu gần 350 nghìn người theo dõi trên Instagram, nổi bật với các thiết kế ở cả 2 dòng sản phẩm menswear và womenswear.

Ở dòng menswear, các BST của thương hiệu dễ gây ấn tượng bởi bảng màu trầm, chủ đạo là màu đen kết hợp hàng loạt chi tiết mang tính nhận diện như da thuộc, khóa kéo bất đối xứng, dây đan corset, buckle kim loại, kỹ thuật distress, raw-cut và những đường cắt dựng phom sắc nét. Từ bomber jacket, leather jacket, trench coat, hoodie đến quần cargo hay denim, mỗi thiết kế đều mang vẻ bụi bặm, gai góc nhưng vẫn được xử lý tỉ mỉ về phom dáng và cấu trúc, tạo nên tinh thần futuristic pha gothic đầy cá tính. Không ít mẫu trang phục còn lấy cảm hứng từ áo giáp, cột sống hay các chi tiết kiến trúc, khiến quần áo không đơn thuần là trang phục mà giống những tác phẩm mang tính tạo hình.

Bên cạnh các thiết kế phi giới tính và đậm chất dark, nổi loạn, thương hiệu còn phát triển nhiều dòng trang phục nữ với tinh thần quyến rũ, sang trọng và giàu tính couture. Dễ dàng bắt gặp những chiếc corset ôm sát, váy bodycon, đầm dạ hội đuôi cá, slip dress hay các thiết kế bất đối xứng được xử lý bằng chất liệu satin, nhung, ren, lông vũ và da bóng.

Ngôn ngữ corsetry được khai thác xuyên suốt với phần eo siết gọn, đường cắt tôn đường cong, trong khi các chi tiết như dây buộc, panel xuyên thấu hay kết cấu draping tạo cảm giác mềm mại nvà gợi cảm. Bảng màu cũng như "2 thái cực" với dòng menswear với xanh băng, hồng pastel, tím hay xanh pastel, mang đến sự nữ tính, tươi sáng.

Sự linh hoạt trong ngôn ngữ thiết kế đã giúp MAISON DE COZY không bị bó hẹp trong một phong cách cố định, mà có thể chinh phục nhiều nhóm khách hàng, từ những người yêu thích streetwear cá tính, chất chơi đến các tín đồ theo đuổi hình ảnh gợi cảm, thời thượng và sang chảnh. Đây cũng là lý do ngày càng nhiều nghệ sĩ quốc tế lựa chọn các thiết kế của thương hiệu trình diễn trên sân khấu hay quay MV.

Nhiều idol nữ diện trang phục của MAISON DE COZY thời gian gần đây.

Bên cạnh thiết kế, MAISON DE COZY còn ghi điểm nhờ cách xây dựng hình ảnh thương hiệu vô cùng chỉn chu. Mỗi bộ lookbook đều được đầu tư như một editorial thời trang thực thụ, từ bối cảnh, ánh sáng, góc máy đến khâu hậu kỳ đều thống nhất với tinh thần của từng BST. Thay vì chỉ đơn thuần chụp để giới thiệu sản phẩm, thương hiệu tạo ra những câu chuyện thị giác mang đậm hơi thở high fashion, giúp từng thiết kế trở nên sống động và giàu cảm xúc hơn. Sự nhất quán trong ngôn ngữ hình ảnh khiến trang Instagram của MAISON DE COZY gây ấn tượng mạnh ngay từ lần đầu truy cập. Nếu không nhìn tên thương hiệu, nhiều người thậm chí dễ lầm tưởng đây là tài khoản của một fashion house quốc tế, nhờ chất lượng hình ảnh chuyên nghiệp, concept rõ nét và tính thẩm mỹ được duy trì xuyên suốt qua từng bài đăng.

Hình ảnh được đầu tư chất lừ của MAISON DE COZY.

Ảnh: MAISON DE COZY.