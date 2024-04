Nuôi con hoàn toàn bằng sữa công thức, hot mom 7 con tự hào vì bé mới 6 tháng đã 9kg, chiều cao nổi trội

Sau khi sinh em bé thứ 7, hot mom Cún Bông (tên thật là Vũ Hồng Phúc) thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đáng yêu bên các con. Bà mẹ 7 con cho hay trộm vía hành trình nuôi dạy con cái khá suôn sẻ, mọi thứ đều thuận lợi. Dù có nhiều con nhưng cô rất biết cân đối, sắp xếp hợp lý giữa sự nghiệp và gia đình, luôn nhận được sự đồng hành và yêu thương từ chồng.

Ai cũng biết trẻ dưới 6 tháng tuổi được bú mẹ là tốt nhất. Thế nhưng đây cũng là một trong những lý do khiến nhiều mẹ bị áp lực khi bản thân không có đủ sữa cho con mình. Dẫu biết sữa mẹ tốt nhưng một số mẹ do cơ địa hoặc một số lý do khác mà buộc lòng phải cho con uống sữa ngoài.

Mới đây, hot mom Cún Bông chia sẻ:

"Khoe mẹ Cún trộm vía giỏi nhất là tay nuôi em nha.

Trộm vía út bảy Phô Mai mới 6 tháng mà đã 9kg và chiều cao cũng nổi trội hơn, tóc tai thì một rừng luôn.

Mẹ nuôi em trộm vía hoàn toàn bằng sữa công thức thôi, không stress, không áp lực, mẹ thuận theo cách tốt nhất mà bản thân có thể làm cho em thì mẹ làm, và chưa bao giờ là sai.

Vẫn luôn là câu nói, đừng dạy người mẹ nào cách nuôi con của họ, mỗi người mẹ sẽ biết cách phải làm gì để tốt nhất cho bé yêu của mình, nuôi con không áp lực là điều tiên quyết quan trọng nhất để cả hai mẹ con cùng hạnh phúc.

Chúc các mẹ khác cũng vậy nhé".

Có thể thấy bà mẹ 7 con đang rất tận hưởng hành trình làm mẹ theo cách riêng của mình. Cô nuôi con theo kinh nghiệm, kiến thức khoa học và biết rất rõ những gì tốt nhất cho bé. Nhờ vậy, mà cuộc sống của cô luôn chủ động, tự tin và quan trọng nhất là hạnh phúc. Một bà mẹ hạnh phúc mới có thể nuôi dạy những đứa con tự tin, vui vẻ.

Cô cũng mong những người làm mẹ có vì lý do gì đi chăng nữa mà buộc phải cho con bú sữa ngoài, sữa công thức... thì cũng hãy tự tin với lựa chọn của mình. Người mẹ sẽ biết cần phải làm điều gì là tốt nhất cho con.

Mặc dù sữa mẹ rất tốt, nhưng chúng ta không nên bằng mọi giá phải cho con uống sữa mẹ vì đôi khi điều này gây áp lực lớn tới tinh thần người mẹ. Người mẹ phải có tinh thần thoải mái thì mới làm được nhiều điều tuyệt vời khác cho con. Nếu vì một lý do nào đó mà mẹ không có sữa cho con bú thì sữa công thức cũng là một giải pháp cần lưu tâm.

Sữa mẹ là thức ăn hoàn hảo nhưng không phải cách duy nhất để nuôi con khôn lớn

Cuộc chiến nuôi con bằng sữa mẹ hay sữa công thức có lẽ sẽ còn là cuộc chiến không hồi kết. Dẫu có rất nhiều luồng quan điểm trái chiều song điều quan trọng hơn cả là các mẹ biết lựa chọn những thông tin có cơ sở khoa học xác đáng, không mù quáng hay thần thánh hóa bất cứ điều gì để con được phát triển trong điều kiện tốt nhất. Ai cũng mong muốn được nuôi con bằng sữa mẹ, song trong những hoàn cảnh bất khả kháng như sinh xong bà mẹ suy kiệt, mất sữa hoặc mẹ quá ít sữa thì phải làm sao?

Ai cũng mong muốn được nuôi con bằng chính dòng sữa ngọt ngào của mình. Tuy nhiên, không ít trường hợp khiến các mẹ khổ sở, day dứt vì con có nhu cầu bú mà sữa mẹ chưa về hoặc quá ít không đủ đáp ứng.

Trong trường hợp mẹ không đủ sữa nuôi con, sau nghỉ thai sản mẹ bắt buộc phải đi làm trở lại, nếu không thể bú chực (xin sữa mẹ khác) thì có thể tìm tới các sản phẩm thay thế, để đảm bảo cho sự phát triển của trẻ nhỏ.

Các sản phẩm thay thế sữa mẹ hay được các mẹ lựa chọn cho con thường là các loại sữa công thức. Sữa công thức được thêm một số chất và bớt đi một số chất, tính toán sao cho giống với sữa mẹ nhất. Để hấp dẫn được trẻ nhà sản xuất phải cho chất tạo vị, và để sữa để được lâu thì cần phải có chất bảo quản. Đây là 2 hóa chất được cho vào sữa công thức. Các hóa chất trên được phép cho vào trong sữa và an toàn cho sức khỏe.