Nửa đêm, bố nhẹ nhàng đắp chăn cho con gái, đến lượt con trai thì hành động "một trời khác biệt"

Dường như chuyện các ông bố luôn cưng chiều và nâng niu con gái nhỏ nhiều hơn so với các cậu nhóc đã chẳng phải quá hiếm gặp. Điều đó cũng dễ hiểu khi mà bé gái luôn dịu dàng, đáng yêu còn các bé trai thì nghịch ngợm, bướng bỉnh vô cùng. Vì lẽ đó mà không ít các câu chuyện dở khóc dở cười phát sinh.

Mới đây, đoạn video ghi lại hành động đắp chăn cho con của một ông bố người Đài Loan đã thu hút nhiều sự chú ý của cư dân mạng. Việc bố nửa đêm tỉnh dậy đắp chăn cho con chẳng phải chuyện gì lạ kỳ. Song phong cách khác nhau một trời một vực của ông bố khi đắp chăn cho con trai và con gái mới là điều đáng nói hơn cả.

Ông bố và 2 con đang ngủ trong phòng.

Nhìn hình ảnh có thể thấy đoạn video được trích từ chính camera của của gia đình này. Chỉ cần nhìn sơ qua vị trí và tư thế của 3 bố con khi đi ngủ đã đủ cho thấy cậu con trai lớn bị "hắt hủi" thế nào. Bé gái nằm sát cạnh bố rất tình cảm, còn bé trai thì một mình một góc ôm gối thay vì được bố ôm.

Ông bố tỉnh dậy giữa đêm, thấy nhiệt độ giảm nên chu đáo đắp thêm chăn cho các con. Đối với con gái, anh cẩn thận trải chăn ra, sau đó cẩn thận đắp lên người con, động tác khẽ khàng tránh để con thức giấc.

Ông bố trìu mến đắp chăn cho con gái.

Đắp xong chăn cho con gái, anh chợt nhớ ra cậu con trai nằm bên kia giường chưa được đắp chăn. Thế là anh tiếp tục thực hiện trách nhiệm làm bố nhưng cách đắp chăn cho con trai lại tương phản hoàn toàn với con gái.

Ông bố nằm tại chỗ, cầm chiếc chăn vẫn gấp ngay ngắn chưa được giở ra, từ bên này giường nhắm vị trí con trai ném vô cùng chuẩn xác lên người cậu bé. Kết quả coi như cậu bé đã được bố đắp chăn nhưng nhìn những hình ảnh ấy, cư dân mạng thực sự không thể nhịn được cười.

Cú ném chăn vô cùng chuẩn xác của ông bố.

Cư dân mạng sôi nổi để lại bình luận:

- Ném chuẩn từng centimet. Tôi đoán chắc ông bố này đã ném nhiều lần như thế này rồi!

- Con gái là để ôm ngủ, con trai lăn lóc ở góc nào cũng chẳng hề gì!

- Cũng may bé trai ngủ say, nếu tỉnh dậy biết mình bị bố đắp chăn cho kiểu đấy thì chắc khóc mất.

- Đối với con gái: "Con gái yêu, phải nhẹ nhàng kẻo đánh thức con gái". Đối với con trai: "Lớn như thế rồi, đến lúc ngủ còn phải người khác quan tâm!".

- Cậu bé ngủ say thật. Bị ném mạnh như thế vẫn không tỉnh.

- Quả nhiên là tri kỷ kiếp trước, đối đãi thật sự không giống nhau!

- Nhanh, chuẩn, lạnh lùng!

Câu chuyện khiến người xem bật cười nhưng rõ ràng đa phần không tán thành cách làm của người bố. Qua hành động đắp chăn đã cho thấy ông bố này ngày thường có sự đối xử không công bằng giữa 2 con. Mà cho dù con trai hay con gái, con lớn hay con nhỏ, cha mẹ đối xử bất công là điều tối kỵ trong gia đình.

Bất công là điều tối kỵ khi cha mẹ đối xử với các con.

Cha mẹ cần chia đều sự quan tâm, chú ý của mình cho các con. Càng không được so sánh giữa những đứa trẻ với nhau. Đứa trẻ nào cũng sẽ có sở thích và khả năng riêng. Điều cha mẹ cần làm là phát hiện ra ưu điểm của từng đứa trẻ để bồi dưỡng và dẫn dắt con phát huy ưu điểm ấy.



Khi các con xảy ra mâu thuẫn, cha mẹ không nên can thiệp trực tiếp để tránh một đứa trẻ sẽ cảm thấy không cam lòng nếu như bạn bênh vực đứa con còn lại. Bạn chỉ nên đưa ra lời khuyên bảo, còn lại hãy để các con tự nhận thức vấn đề và chính chúng sẽ giải quyết việc của bản thân. Đó là những cách cư xử đúng mà cha mẹ cần chú ý để không làm nảy sinh sự đố kị, bất mãn giữa các con.