Mới đây ngày 19/10 (giờ địa phương), đêm sự kiện 2024 Academy Museum Gala đã diễn ra thành công mỹ mãn. Chương trình được tổ chức bởi Viện Hàn lâm Mỹ nhằm vinh danh những cá nhân, tổ chức có đóng góp lớn cho ngành điện ảnh, đồng thời gây quỹ để phát triển bảo tàng. Hàng loạt ngôi sao hot nhất nhì showbiz thế giới đều tề tựu tại đây, gây ấn tượng với những bộ cách chanh xả, xa hoa bậc nhất. Giữa một rừng mỹ nhân, Selena Gomez chiếm trọn spotlight với tạo hình sang ngút ngàn tại thảm đỏ.

Selena Gomez bùng nổ visual tại thảm đỏ 2024 Academy Museum Gala, khoe trọn sắc vóc như nữ thần của mình. (Nguồn: Instagram)



Ngôi sao Only Murders In The Building trở thành tâm điểm truyền thông khi diện chiếc đầm xanh chàm ôm sát body, khoe trọn đường cong quyến rũ, hút mắt. Thiết kế trễ ngực giúp cô khoe khéo bộ corset đen lấp ló bên trong, thu hút mọi ánh nhìn với vòng 1 căng đầy, gợi cảm. Kiểu tóc vuốt ngược ra sau cùng set trang sức cũng khiến ngôi sao sinh năm 1992 trở nên quý phái, sang trọng hơn. Tuy thiết kế ôm sát có phần lộ bụng dưới nhưng điều đó không thể làm lu mờ đi hình ảnh quá đỗi diễm lệ, tuyệt mỹ của Selena Gomez.

Selena Gomez khiến người xem bỏng mắt với đường cong cơ thể quyến rũ, đặc biệt là vòng 1 căng đầy, gợi cảm.

Ngôi sao đình đám lựa chọn lối makeup tone nude, tôn lên những đường nét Latinh sắc sảo, “bén đứt tay” và làn da khoẻ khoắn của mình. Netizen bày tỏ sự trầm trồ trước dáng vẻ xinh đẹp, kiêu sa của Selena Gones, tấm tắc khen ngợi rằng cô nàng visual ngày càng thăng hạng, thậm chí thời kỳ đỉnh cao nhan sắc đã quay trở lại. Trước đó, cựu ngôi sao Disney đã từng gây thất vọng tràn trề vì phong độ trồi sụt, cân nặng thất thường vì căn bệnh Lupus ban đỏ đeo đuổi nhiều năm.

Nữ ca sĩ trở lại thời kỳ đỉnh cao nhan sắc, visual lẫn thần thái "chặt đẹp" dàn khách mời lần này.

Trong 1 sự kiện hồi đầu tháng 10, Selena cũng ghi điểm với phong độ ăn mặc nhẫn nhan sắc ổn định.

Cô nàng từng khổ sở về vấn đề cân nặng do bệnh Lupus, trở thành mục tiêu chỉ trích thậm tệ của cư dân mạng suốt khoảng thời gian dài.

Đầu tháng 9 vừa qua, Bloomberg kê khai số liệu, thông báo hãng mỹ phẩm Rare Beauty có giá trị ròng lên tới 1.3 tỷ đô. Điều này nghiễm nhiên đưa Selena Gomez vào danh sách tỷ phú toàn cầu. Đặc biệt, cô cũng là 1 trong 3 nghệ sĩ nữ sở hữu khối tài sản kếch xù vượt mộc tỷ đô đáng ngưỡng mộ này, cùng với Taylor Swift và Rihanna.