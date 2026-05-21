Mới đây, "bà chủ" Rare Beauty đã có màn xuất hiện đầy bất ngờ tại một trung tâm thương mại ở Luân Đôn (Anh) trong khuôn khổ sự kiện kết hợp cùng đối tác Space NK. Ngay lập tức, diện mạo xuất sắc của Selena Gomez trở thành tâm điểm chiếm trọn spotlight trên các nền tảng mạng xã hội đại chúng.

Thả dáng thanh lịch trong chiếc váy đến từ nhà mốt Stella McCartney dưới sự định hình phong cách của stylist đình đám Erin Walsh, giọng ca sinh năm 1992 thực sự tỏa sáng rạng ngời.

Tuy nhiên, yếu tố tạo nên cú bùng nổ truyền thông mạnh mẽ nhất cho Selena lại chính là layout trang điểm được nhào nặn qua bàn tay tài hoa của chuyên gia trang điểm gốc Việt Hung Vanngo - người bạn đồng hành thân thiết đã gắn bó và luôn cùng cô tạo nên những khoảnh khắc thảm đỏ ấn tượng suốt nhiều năm qua.

Với hàng mi dày cong vút, tông màu nâu đồng bronzy ấm áp, đôi môi mọng bóng bẩy và phần mắt khói được nhấn nhá dramatic đầy kịch tính, diện mạo này lập tức tạo nên một làn sóng hoài niệm cực lớn cho người hâm mộ toàn cầu.

Lớp trang điểm quyến rũ này khiến công chúng không khỏi liên tưởng đến thời kỳ hoàng kim của kỷ nguyên Revival vào năm 2016, thời điểm nhan sắc của Selena Gomez đạt đến độ chín muồi và liên tục tạo trend. Trên khắp các diễn đàn, những đoạn clip ghi lại sự kiện nhanh chóng đạt lượng tương tác khủng, khiến cư dân mạng đồng loạt phấn khích reo hò rằng Selena Gomez của năm xưa đã thực sự trở lại.

Ngôi sao 33 tuổi trong vòng tay người hâm mộ. Clip: TikTok

Nhiều người hâm mộ không khỏi ngỡ ngàng để lại những bình luận thắc mắc liệu đây là hình ảnh hiện tại hay ảnh cũ bị đào lại, bởi sự ăn ý kinh điển giữa cô và Hung Vanngo đã tái hiện quá hoàn hảo phong cách họa mặt sắc sảo vốn từng làm nên thương hiệu cho "công chúa Disney" mười năm trước.

Màn "triệu hồi thanh xuân" này của Selena Gomez cũng diễn ra vào thời điểm thế giới vừa rộ lên xu hướng "2026 chính là 2016 mới". Hồi đầu năm nay, khi trào lưu này càn quét toàn cầu, thương hiệu Rare Beauty cũng từng có động thái đầy ẩn ý khi đăng tải lại loạt ảnh cũ đầy đốn tim của bà chủ từ 10 năm về trước kèm dòng trạng thái: "When we said 2016 was coming back, we meant it".. .

Việc Selena diện lại phong cách trang điểm đậm nét, sắc sảo thay vì lối trang điểm tối giản, clean girl đã quen thuộc vài năm qua chính là câu trả lời thỏa mãn nhất cho lời tuyên bố đầy tính dự báo về diện mạo năm xưa của nhãn hàng.

Không chỉ thành công rực rỡ trong nghệ thuật với tư cách ca sĩ và diễn viên, Selena Gomez khi lấn sân sang con đường kinh doanh cũng gặt hái những thành tựu vô cùng suôn sẻ. Thương hiệu mỹ phẩm Rare Beauty do cô sáng lập hiện đang là một trong những cái tên dẫn đầu thị trường làm đẹp toàn cầu.

Tháng 9.2024, các trang truyền thông thế giới đồng loạt đưa tin Selena Gomez đã chính thức ghi tên vào hàng ngũ những tỉ phú tự thân trẻ nhất thế giới với tổng khối tài sản ròng đạt 1,3 tỉ USD, trong đó có tới 80% giá trị đến từ doanh thu khổng lồ của Rare Beauty.

Giàu có và nổi tiếng, ngoại hình của "công chúa Disney" trong những năm qua cũng ngày một thăng hạng rõ rệt nhờ quá trình giảm cân hiệu quả, mang lại vóc dáng thanh thoát và diện mạo rạng ngời.

Đằng sau sự thăng hoa trọn vẹn cả về sự nghiệp lẫn nhan sắc hiện tại là cả một hành trình kiên cường vượt qua bạo bệnh của nữ nghệ sĩ. Selena Gomez vốn cởi mở về cuộc chiến dai dẳng với căn bệnh tự miễn Lupus ban đỏ cùng ca phẫu thuật ghép thận năm 2017.

Tác dụng phụ của quá trình hóa trị, dùng thuốc điều trị và những đợt bùng phát bệnh từng nhiều lần khiến vóc dáng cô bị sưng phù, biến cô thành mục tiêu công kích ác ý của những lời chê bai ngoại hình trên mạng xã hội.

Chính vì vậy, khoảnh khắc một nữ tỉ phú Selena Gomez xuất hiện với trạng thái khỏe mạnh, tràn đầy năng lượng tự tin và hạnh phúc như hiện tại mang một ý nghĩa vô cùng lớn lao. Nó là lời khẳng định đanh thép rằng vẻ đẹp của cô chưa từng phai nhạt theo thời gian, và chỉ cần cơ thể ổn định, phong độ đỉnh cao của "Nữ hoàng Instagram" sẽ lập tức thiết lập lại vị thế vốn có.