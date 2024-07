Lư Dục Hiểu là một trong những gương mặt trẻ đang lên của làng giải trí Hoa Ngữ. Dù không sở hữu nhan sắc quá nghiêng nước nghiêng thành nhưng vẻ đẹp mang nét nhẹ nhàng, thanh thuần cùng lối diễn xuất đa dạng cũng chiếm được nhiều cảm tình từ công chúng.

Tuy nhiên, phong cách thời trang đời thường của "nữ thần thanh xuân" xứ tỷ dân vẫn luôn là đề tài bàn tán nhận về nhiều ý kiến trái chiều. Thậm chí, cô còn bị gọi là kẻ thù của thời trang với những bộ cánh lôi thôi, luộm thuộm dù trước đây từng theo học chuyên ngành thời trang tại Anh.

Lư Dục Hiểu thường xuyên xuất hiện trước công chúng với những bộ cánh có phần hơi xuề xoà, không theo một phong cách nào. Cách phối phụ kiện của nữ diễn viên cũng khiến nhiều người không khỏi khó hiểu vì thiếu sự matching, lạc quẻ. Cô cũng nhiều lần mất điểm trước công chúng với những hình ảnh để mặt mộc, tóc tai loà xoà ra đường khiến không ai nghĩ đây là 1 minh tinh

Không những thế, Lư Dục Hiểu còn có nhiều khoảnh khắc khiến ai xem cũng phải khó hiểu khi mặc 1 chiếc áo dính đầy lông hay mái tóc có phần hơi bết, xơ xác xuất hiện trước đám đông

Do đó, phong cách của Lư Dục Hiểu nhận về rất nhiều ý kiến trái chiều. Nhiều người cho rằng ngôi sao trẻ theo đuổi phong cách đơn giản tự nhiên nên không quá cầu kỳ trong khoản ăn mặc nếu không đi sự kiện và đây cũng chính là một trong những lý do khiến người hâm mộ yêu mến cô. Trái lại, những ý kiến còn lại nghĩ rằng nữ diễn viên sinh năm 1999 vẫn nên chỉn chu trong phong cách bởi cô đang yếu thế hơn so với lứa diễn viên cùng lứa, không có khí chất thời trang, mặc hàng hiệu như hàng chợ. Tài nguyên về thời trang của Lư Dục Hiểu cũng vẫn dậm chân tại chỗ.

Trang phục đời thường của nữ diễn viên cũng được cho là khá lỗi mốt, lôi thôi với nhiều hoạ tiết, layer rối mắt

Một số bình luận của netizen:

- Con gái bình thường ra đường đã phải gọn gàng rồi, đây còn là diễn viên vẫn nên giữ hình tượng chứ!

- Thấy bạn này cũng dễ thương nhưng phong cách công nhận lôi thôi quá, khó mà có được tài nguyên thời trang như các đồng nghiệp.

- Biết là giản dị nhưng người nổi tiếng vẫn nên chăm chút phong cách.

- Nhìn lôi thôi quá, visual bạn này đã nhạt không cân được high fashion.

- Thấy đi sự kiện thì cũng không đến nỗi nhưng đời thường nên chỉn chu, tươm tất hơn chút.