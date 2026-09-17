Dù sự kiện đã khép lại được vài ngày, sức hút từ chuyến ghé thăm TP.HCM của nữ diễn viên xứ Chùa Vàng Baifern Pimchanok vẫn chưa hề có dấu hiệu hạ nhiệt. Ngày hôm ấy, xuất hiện với vai trò đại sứ khu vực Đông Nam Á của mỹ phẩm SK-II, mỹ nhân Chiếc lá cuốn bay ngay khi vừa bước xuống xe đã lập tức rơi vào tầm ngắm của "rừng" camera truyền thông cùng tiếng reo hò dồn dập từ đông đảo người hâm mộ. Sự kiện còn quy tụ dàn sao Vbiz đình đám như Hoa hậu Tiểu Vy, Hoa hậu Thanh Thủy, Nhã Phương, Văn Mai Hương, Steven Nguyễn, Võ Điền Gia Huy... tạo nên màn đọ sắc mãn nhãn.

Baifern Pimchanok gây bão truyền thông khi ghé thăm TP.HCM (Clip: @raindinh.official).

Tại chương trình, nữ diễn viên sinh năm 1992 trung thành với tinh thần tối giản nhưng tôn dáng tối đa khi diện chiếc đầm trắng cúp ngực ôm sát đường cong cơ thể. Cô khéo léo điểm xuyết bằng khuyên tai nhỏ, vòng tay mảnh và để mái tóc dài uốn sóng lệch vai đầy nữ tính. Lối trang điểm tông hồng nhạt trong trẻo kết hợp cùng trang phục tiết chế họa tiết mang đến cho Baifern một diện mạo nhẹ nhàng, thanh thoát nhưng vẫn dư sức làm chủ mọi ống kính.

Baifern Pimchanok xuất hiện rạng rỡ trong chiếc đầm trắng cúp ngực tối giản tại TP.HCM, tỏa sáng giữa "rừng" camera của truyền thông và khán giả Việt Nam.

Sự tò mò của netizen nhanh chóng tìm thấy câu trả lời thuyết phục khi loạt ảnh từ thời thơ ấu đến lúc mới debut của nữ diễn viên được các "fan cứng" nhắc lại. Ngay từ khi còn là một cô bé, Baifern đã chứng minh bản thân vốn "chưa biết xấu là gì". Trong những bức ảnh thời thơ ấu do mẹ ruột đăng tải, người đẹp đã sở hữu ngũ quan đắt giá với đôi mắt hai mí to tròn, sống mũi cao thẳng dọc dừa, đôi môi trái tim xinh xắn cùng gương mặt trái xoan hài hòa. Đặc biệt, khuôn miệng cười tươi rạng rỡ cùng hàm răng đều tăm tắp đã được định hình ngay từ bé - giải đáp đắt giá nhất cho thắc mắc về "nụ cười tỷ lệ vàng" hiện tại.

Đến khi bước chân vào con đường nghệ thuật, vẻ đẹp ấy lại càng thêm sắc nét. Nhiều khán giả hẳn vẫn nhớ bộ phim học đường kinh điển A Little Thing Called Love (2010), nơi Baifern chấp nhận tạo hình hóa trang đen nhẻm, đeo kính cận to đùng. Màn lột xác "vịt hóa thiên nga" từ vai diễn năm đó cho đến nữ thần quyến rũ trong Chiếc lá cuốn bay từng khiến không ít người nghi ngờ cô đã can thiệp thẩm mỹ. Tuy nhiên, soi kỹ vào các đường nét gốc thời điểm mới vào nghề, ngũ quan của Baifern vốn chưa từng thay đổi, sự khác biệt chỉ đến từ kỹ thuật tạo hình nhân vật.

Nụ cười rạng rỡ cùng thần thái ấy không chỉ là kết quả của việc chăm sóc chỉn chu, mà gốc rễ vốn đã là món quà vô giá từ gen nhan sắc. Chính vẻ ngoài đạt đến ngưỡng hoàn hảo, mang nét mỹ miều như tạc lại vừa ngây thơ và quyến rũ cùng lúc đã không ít lần trong sự nghiệp Baifern vướng phải những nghi vấn "dao kéo".

Chuyến đi ngắn ngày tại TP.HCM một lần nữa khẳng định vị thế bền bỉ của Baifern Pimchanok trong lòng khán giả Việt - nơi thần thái điềm tĩnh, sự chuyên nghiệp và vẻ đẹp tự nhiên luôn là giá trị cốt lõi làm nên sức hút của nữ thần màn ảnh Thái Lan.

Ảnh: IGNV, Internet