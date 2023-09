Nữ phụ phản diện của bom tấn Hoa Ngữ hot nhất hiện nay: Visual trong trẻo như tiên tử, style nhẹ nhàng chuẩn nàng thơ

Lư Dục Hiểu cũng dành một tình cảm đặc biệt với những chiếc váy sát nách. Ưu điểm của dáng váy này chính là sự thoải mái và vẻ đẹp dịu dàng chúng mang đến cho người mặc. Do đó, váy sát nách luôn là item ''must - have'' trong tủ đồ của nữ thần 9X Lư Dục Hiểu.