Nữ hoàng legging loại bỏ 1 món nhiều người hay ăn, giữ cân nặng 46kg không tăng

Từ thời còn hoạt động cùng Apink đến khi lấn sân diễn xuất, Son Na Eun luôn được xem là một trong những mỹ nhân sở hữu vóc dáng đẹp hàng đầu Kbiz. Nữ diễn viên nổi tiếng với vòng eo siêu nhỏ, đôi chân dài thon gọn nhưng vẫn săn chắc cùng tỷ lệ cơ thể cân đối hiếm có. Không chạy theo hình thể mình hạc xương mai, Son Na Eun theo đuổi thân hình khỏe khoắn với cơ bắp gọn gàng, đặc biệt là phần cơ bụng và hông được siết nét nhờ nhiều năm kiên trì tập tập luyện, được ưu ái gọi với danh hiệu "nữ hoàng legging".

Mỗi lần diện những set đồ tập ôm sát, nữ diễn viên lại khiến dân tình trầm trồ với vóc dáng săn chắc cùng vòng eo gọn gàng gần như không có mỡ thừa. Không chỉ sở hữu đôi chân thon dài và đường cong khỏe khoắn, cơ thể cân đối của Son Na Eun còn cho thấy thành quả của nhiều năm duy trì lối sống lành mạnh, kết hợp giữa tập luyện đều đặn và chế độ ăn uống vô cùng nghiêm ngặt.

Đằng sau thân hình đáng ngưỡng mộ ấy là sự kỷ luật khiến nhiều người không khỏi bất ngờ. Trong lần xuất hiện trên kênh YouTube YouTube Hajiyoung, Son Na Eun tiết lộ rằng kể từ khi ra mắt đến nay, cô gần như chưa bao giờ ăn hết một gói mì ăn liền hay một cốc mì. Nữ diễn viên chia sẻ: "Ngay khi nghĩ đến mì, điều đầu tiên xuất hiện trong đầu tôi là mình không nên ăn. Kể cả lúc rất thèm, tôi cũng chỉ xin một miếng của người khác để đỡ cơn thèm thôi". Thói quen này đã được cô duy trì suốt nhiều năm để kiểm soát cân nặng và giữ vóc dáng.

Son Na Eun cho biết chỉ có duy nhất một lần cô phá vỡ "nguyên tắc" đó. Trong quá trình quay bộ phim Chief Kim, vì phải ghi hình vào mùa đông với nhiều cảnh hành động, cơ thể tiêu hao quá nhiều năng lượng khiến cô kiệt sức. Sau buổi quay, nữ diễn viên đã mua một cốc mì tại cửa hàng tiện lợi và lần đầu tiên sau khi debut ăn hết toàn bộ. Với cô, đó là một ngoại lệ hiếm hoi sau nhiều năm duy trì chế độ ăn uống khắt khe.

Không khó để hiểu vì sao Son Na Eun lại hạn chế mì ăn liền đến vậy. Theo các chuyên gia dinh dưỡng, đây là thực phẩm chứa nhiều carbohydrate tinh chế, natri và chất béo bão hòa nhưng lại khá nghèo protein, chất xơ cùng các vi chất thiết yếu. Trung bình một gói mì ăn liền cung cấp khoảng 450-550 kcal. Nếu uống hết phần nước dùng, lượng natri nạp vào cơ thể sẽ tăng đáng kể, dễ vượt mức khuyến nghị trong một bữa ăn.

Đặc biệt, phần lớn carbohydrate trong mì ăn liền đều thuộc nhóm tinh chế. Sau khi ăn, đường huyết có xu hướng tăng nhanh rồi giảm xuống trong thời gian ngắn, khiến cảm giác no không kéo dài. Đây cũng là lý do nhiều người nhanh đói trở lại sau khi ăn mì, dễ tìm đến các món ăn vặt hoặc ăn nhiều hơn trong bữa kế tiếp. Về lâu dài, thói quen này không có lợi cho việc kiểm soát cân nặng cũng như duy trì vóc dáng.

Son Na Eun loại bỏ mỳ khỏi thực đơn kể từ khi debut để giữ dáng.

Tuy nhiên, điều đó không đồng nghĩa với việc phải loại bỏ hoàn toàn mì ăn liền khỏi thực đơn. Các chuyên gia cho rằng nếu biết điều chỉnh cách chế biến, đây vẫn có thể là một bữa ăn "chữa cháy" hợp lý. Thay vì ăn trọn một gói, bạn có thể giảm lượng mì xuống còn khoảng một nửa, đồng thời bổ sung thêm thực phẩm giàu protein như trứng luộc, ức gà, đậu phụ hoặc tôm để tăng cảm giác no và cân bằng dinh dưỡng.

Bên cạnh đó, nên cho thêm nhiều rau như giá đỗ, cải thìa, bắp cải, rau chân vịt, nấm hoặc hành tây để bổ sung chất xơ và vitamin. Với gói gia vị, chỉ nên sử dụng khoảng một nửa đến hai phần ba thay vì cho hết nhằm giảm lượng natri nạp vào cơ thể. Phần nước dùng cũng không nên uống hết. Ngoài ra, nên hạn chế ăn mì cùng cơm, kimbap hay bánh bao vì sẽ làm tổng lượng tinh bột và calo tăng lên đáng kể.

Thời điểm ăn mì cũng là yếu tố đáng lưu ý. So với bữa khuya, ăn vào bữa trưa hoặc trước, sau khi tập luyện sẽ giúp cơ thể có nhiều cơ hội tiêu hao năng lượng hơn. Một mẹo nhỏ khác là nên ăn rau và thực phẩm giàu protein trước khi ăn mì. Cách này không chỉ giúp tạo cảm giác no lâu mà còn góp phần làm chậm quá trình tăng đường huyết, từ đó hạn chế nguy cơ ăn quá nhiều.

Có thể thấy, bí quyết giữ dáng của Son Na Eun không nằm ở việc "nhịn ăn" cực đoan mà là duy trì sự kỷ luật trong thời gian dài. Dù không phải ai cũng cần nghiêm khắc với bản thân đến mức nhiều năm không ăn hết một cốc mì, việc kiểm soát khẩu phần, cân bằng dinh dưỡng và duy trì tập luyện đều đặn vẫn là những nguyên tắc quan trọng để xây dựng vóc dáng khỏe đẹp một cách bền vững.