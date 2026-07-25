Giữa loạt hàng hiệu trăm triệu, Jennie vẫn ưu ái local brand Việt trong MV mới

Mỗi lần Jennie trở lại với một sản phẩm âm nhạc mới, bên cạnh âm nhạc và hình ảnh, thời trang luôn là chủ đề được giới mộ điệu đặc biệt quan tâm. Nữ idol vốn nổi tiếng là một trong những biểu tượng thời trang hàng đầu châu Á, thường xuyên xuất hiện trong những thiết kế mới nhất của các nhà mốt xa xỉ. Thế nhưng, trong MV Less Than A Lover vừa phát hành, Jennie lại khiến người hâm mộ bất ngờ khi bên cạnh loạt item trị giá hàng trăm triệu đồng, cô còn lựa chọn diện thiết kế đến từ một local brand Việt Nam có mức giá chỉ khoảng dưới 1 triệu đồng.

Ngay từ những khung hình đầu tiên, Jennie đã mang đến hình ảnh hoàn toàn khác với phong cách cá tính thường thấy. Dưới ánh nắng mùa hè và khung cảnh biển xanh, nữ ca sĩ xuất hiện với mái tóc buông tự nhiên, lớp trang điểm trong trẻo cùng những bộ trang phục mềm mại, bay bổng. Từ váy dài thướt tha, áo bèo nhún cho đến các thiết kế đan móc thủ công, mọi outfit đều góp phần tạo nên hình tượng vừa nữ tính, lãng mạn nhưng vẫn phảng phất nét gợi cảm rất đặc trưng của Jennie. Đằng sau vẻ đẹp nhẹ nhàng ấy là một "bữa tiệc" hàng hiệu đúng nghĩa. Chỉ trong vài phút của MV, Jennie liên tục thay đổi nhiều bộ trang phục đến từ các thương hiệu cao cấp nổi tiếng thế giới.

Một trong những món đồ gây chú ý nhất là mẫu áo bơi có giá khoảng 200 triệu đồng, kết hợp cùng chiếc đồng hồ Chanel trị giá khoảng 400 triệu đồng. Sự kết hợp giữa trang phục đi biển và đồng hồ xa xỉ mang đến hình ảnh vừa phóng khoáng vừa đậm chất thời trang cao cấp, đúng với phong cách mà Jennie theo đuổi nhiều năm qua.

Bên cạnh đó, nữ idol còn diện chiếc áo viền bèo của Phoebe Philo có giá khoảng 50 triệu đồng. Đây cũng là thiết kế từng được giới thời trang đánh giá rất cao nhờ đường cắt bất đối xứng và cấu trúc đầy tính nghệ thuật. Kết hợp cùng đó là chân váy dài mềm mại đến từ The Row, thương hiệu do chị em nhà Olsen sáng lập, với mức giá khoảng 45 triệu đồng. Ngoài ra còn có mẫu áo dệt đục lỗ của Skall Studio, trị giá gần 10 triệu đồng, góp phần hoàn thiện tinh thần tối giản nhưng sang trọng cho toàn bộ tạo hình.

Giữa "rừng" hàng hiệu đắt đỏ ấy, người hâm mộ lại phát hiện một chi tiết đầy thú vị. rong một phân cảnh bên bờ biển, Jennie diện chiếc bra top màu trắng kết hợp cùng chân váy dài thướt tha. Thay vì đến từ Chanel hay các nhà mốt châu Âu quen thuộc, thiết kế này lại thuộc về Huelley Huelley – một local brand đến từ Việt Nam.

Điều khiến nhiều người bất ngờ hơn nữa là mức giá của chiếc áo chỉ khoảng 850.000 đồng. Không chỉ vậy, trong MV còn xuất hiện thêm một thiết kế khác của thương hiệu này, có giá hơn 1 triệu đồng. So với những món đồ hàng chục, thậm chí hàng trăm triệu đồng mà Jennie mặc cùng, đây gần như là item "bình dân" nhất trong toàn bộ MV.

Tuy nhiên, khi được đặt cạnh các thiết kế xa xỉ, mẫu bra top của Huelley Huelley hoàn toàn không hề lép vế. Kiểu dáng tối giản, đường cắt tinh tế cùng tinh thần phóng khoáng rất phù hợp với bối cảnh biển mùa hè đã giúp thiết kế hòa quyện tự nhiên vào tổng thể tạo hình. Chính sự đơn giản ấy lại góp phần cân bằng những món đồ cao cấp khác, chứng minh rằng một bộ trang phục đẹp không nhất thiết phải được tạo nên hoàn toàn từ hàng hiệu. ây cũng là minh chứng rõ nét cho xu hướng thời trang hiện đại, khi ranh giới giữa luxury và local brand ngày càng được xóa nhòa. Các stylist quốc tế không còn chỉ tập trung vào giá trị thương hiệu, mà ưu tiên những thiết kế có tính thẩm mỹ cao và phù hợp với câu chuyện hình ảnh mà nghệ sĩ muốn truyền tải.

Việc Jennie lựa chọn thiết kế của Huelley Huelley vì thế mang ý nghĩa lớn hơn một lần mặc đẹp. Chỉ với vài giây xuất hiện trong MV, thương hiệu Việt đã có cơ hội tiếp cận hàng triệu khán giả trên toàn thế giới. Đây là hiệu ứng mà không phải chiến dịch quảng cáo nào cũng có thể mang lại. Trên các nền tảng mạng xã hội, nhiều người hâm mộ quốc tế nhanh chóng truy tìm thông tin về chiếc áo Jennie mặc. Tên của Huelley Huelley cũng xuất hiện ngày càng nhiều trong các bài đăng tổng hợp trang phục của nữ idol. Với một local brand còn khá mới, đây là cơ hội quý giá để mở rộng độ nhận diện và tiếp cận cộng đồng yêu thời trang toàn cầu.

Không phải lần đầu Jennie tạo nên "cơn sốt" cho những món đồ mình sử dụng. Từ các thương hiệu xa xỉ đến những nhãn hàng nhỏ, chỉ cần xuất hiện trên người nữ ca sĩ, các thiết kế đều nhanh chóng trở thành chủ đề được săn đón. Chính sức ảnh hưởng mạnh mẽ ấy đã giúp Jennie trở thành một trong những biểu tượng thời trang quyền lực nhất hiện nay.

Giữa hàng loạt món đồ trị giá hàng trăm triệu đồng trong Less Than A Lover, sự xuất hiện của hai thiết kế đến từ Huelley Huelley là điểm nhấn đặc biệt. Điều đó cho thấy thời trang ngày nay không còn được định nghĩa hoàn toàn bởi mức giá hay tên tuổi thương hiệu, mà còn nằm ở khả năng sáng tạo và cách kết hợp khéo léo. Và với một local brand Việt Nam, việc được Jennie lựa chọn trong một sản phẩm âm nhạc toàn cầu chính là lời khẳng định đầy thuyết phục về sức hút của thiết kế Việt trên bản đồ thời trang quốc tế.