"Nữ hoàng dao kéo" Hàn Quốc gây tranh cãi với trang phục khoe vòng 2

Sở hữu chiều cao 1m76 cùng đôi chân dài trứ danh, Lee Da Hee từ lâu đã được xem là một trong những "biểu tượng mặc đẹp" của màn ảnh Hàn. Mỗi lần xuất hiện tại sự kiện, nữ diễn viên đều ghi điểm nhờ phong thái sang trọng, khí chất lạnh lùng cùng gu thời trang thời thượng. Thế nhưng, lần góp mặt tại buổi giao lưu khán giả nhân dịp công chiếu bộ phim Husbands In Action lại khiến mỹ nhân sinh năm 1985 trở thành tâm điểm bàn tán, không phải vì nhan sắc mà bởi bộ trang phục gây nhiều ý kiến trái chiều.

Lee Da Hee khoe vòng eo con kiến tại sự kiện giao lưu phim mới. (Nguồn: Naver)

Nữ diễn viên Lee Da Hee diện bộ outfit all-black. (Nguồn: Naver)

Lần này, Lee Da Hee lựa chọn công thức all-black quen thuộc. Nữ diễn viên diện một chiếc crop top cổ lọ màu đen ôm sát với phần tay lửng dài quá khuỷu tay. Thiết kế tối giản, phom dáng gọn gàng giúp tôn lên bờ vai thanh mảnh và vóc dáng săn chắc của cô. Phần thân áo được cắt ngắn ngay dưới chân ngực cũng tạo điểm nhấn vừa đủ, mang đến nét gợi cảm nhưng vẫn giữ được sự thanh lịch.

Kết hợp cùng đó là chân váy dài cạp cao màu đen với phom dáng chữ H ôm nhẹ cơ thể. Nếu chỉ nhìn tổng thể, đây sẽ là một outfit tối giản, hiện đại và rất đúng với hình ảnh sang chảnh vốn có của Lee Da Hee. Tuy nhiên, điểm nhấn gây tranh cãi lại nằm ở khoảng hở giữa áo và chân váy được nối bằng một chiếc thắt lưng da bản lớn. Thiết kế tạo hiệu ứng thị giác như phần chân váy đang "treo lơ lửng", đồng thời làm nổi bật vòng eo con kiến của nữ diễn viên.

Chiếc thắt lưng "lơ lửng" ở phần eo chính là điểm nhấn của tổng thể bộ trang phục. (Nguồn: Naver)

Ý tưởng này được đánh giá là mang tính thời trang cao và khá táo bạo. Thế nhưng khi lên hình thực tế, không ít cư dân mạng lại cho chiếc thắt lưng bị "vô duyên" khi ở vị trí khoảng hở khiến tổng thể trở nên nặng nề, làm đứt mạch thị giác thay vì tạo cảm giác liền mạch cho vóc dáng.

Nhiều ý kiến nhận xét phần cut-out trông khá "gượng", giống như chiếc váy được ghép thêm một mảng thắt lưng ở giữa hơn là một thiết kế hoàn chỉnh. Hiệu ứng "lơ lửng" mà stylist hướng đến vô tình tạo cảm giác thiếu cân đối, khiến ánh nhìn bị tập trung hoàn toàn vào vòng eo thay vì tổng thể bộ trang phục. Một số người còn cho rằng nếu bỏ chi tiết thắt lưng hoặc xử lý khoảng hở tinh tế hơn, outfit sẽ thanh thoát và sang trọng hơn rất nhiều.

Nhiều commnet chê outfit của Lee Da Hee. (Nguồn: Threads)

Dù bộ đồ gây tranh cãi, không thể phủ nhận thần thái của Lee Da Hee vẫn là điểm cộng lớn. Mái tóc đen duỗi thẳng, layout makeup tông nude cùng cách tiết chế phụ kiện giúp cô giữ được vẻ sang trọng, quyền lực. Gương mặt sắc sảo cùng chiều cao nổi bật tiếp tục biến Lee Da Hee thành tâm điểm mỗi khi xuất hiện trên sân khấu.

Lee Da Hee sinh năm 1985, bắt đầu sự nghiệp với vai trò người mẫu trước khi lấn sân diễn xuất. Nhờ chiều cao 1m76 cùng tỷ lệ cơ thể nổi bật, cô nhanh chóng trở thành gương mặt quen thuộc của nhiều thương hiệu thời trang và tạp chí. Trên màn ảnh, nữ diễn viên ghi dấu qua loạt tác phẩm như I Can Hear Your Voice , The Beauty Inside , Search: WWW , Island ... Bên cạnh diễn xuất, Lee Da Hee còn được xem là một trong những mỹ nhân có gu thời trang ấn tượng nhất Kbiz, thường xuyên xuất hiện tại các tuần lễ thời trang quốc tế và luôn nằm trong danh sách sao mặc đẹp mỗi khi dự sự kiện.