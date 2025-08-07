Nữ DJ hợp tác với Jennie hoá ra vừa giàu vừa chất: Ngầu thế này bảo sao hơn 4 triệu người mê

Peggy Gou đang là một trong những cái tên nổi bật nhất của làng nhạc điện tử toàn cầu. Nữ DJ sinh năm 1991 tại Incheon, Hàn Quốc, sau đó chuyển đến London từ năm 14 tuổi, rồi tiếp tục chuyển sang sinh sống và làm việc tại Berlin (Đức) - cái nôi của techno châu Âu. Cô nhanh chóng khẳng định tên tuổi với những set DJ cực chất, pha trộn giữa Techno, House và Electro và các yếu tố Á Đông đầy cá tính.

Đáng chú ý, Peggy Gou còn khiến làng nhạc chấn động với màn bắt tay với Jennie (BLACKPINK) cùng bản remix Like JENNIE, biến bản hit này trở thành phiên bản remix sôi động cho club mà vẫn giữ được cấu trúc verse – chorus nguyên bản. Thành danh từ sàn nhạc underground đến các sân khấu quốc tế như Coachella và Boiler Room, Peggy Gou còn được yêu mến nhờ gu thời trang ngầu và chất. Dù là trong âm nhạc hay thời trang, Peggy Gou luôn là biểu tượng của sự phóng khoáng, tự do và không ngừng thay đổi - hình mẫu mới của thế hệ nghệ sĩ toàn cầu.

Giao diện cực chiến của Peggy Gou. Nữ DJ sở hữu visual cá tính và gai góc cùng rất nhiều hình xăm khắp cơ thể.

Gần đây nhất, màn hợp tác của Peggy với Jennie đã khuynh đảo cộng đồng yêu âm nhạc toàn cầu.

Trước khi quyết định theo đuổi âm nhạc, nữ DJ từng có thời gian làm trong ngành thời trang với vai trò biên tập viên của tạp chí Harper's Bazaar Korea. Dù vậy sau đó Peggy nhận ra mình không giỏi “lên đồ” cho người khác mà chỉ thích làm đẹp cho bản thân. Vậy nên không có gì lạ khi cô sở hữu gu thời trang đẹp mắt, phong cách.

Bên cạnh đó, Peggy còn từng góp mặt trong nhiều dự án với các thương hiệu đình đám hay trở thành gương mặt xuất hiện trên nhiều tạp chí lớn. Nữ DJ tài năng còn lấn sân thiết kế khi thành lập thương hiệu thời trang riêng mang tên Kirin, hợp tác cùng tập đoàn New Guards có trụ sở tại Berlin.

Peggy từng xuất hiện trong show diễn của nhiều luxury brand như Chanel, Saint Laurent, Bottega Veneta... hay các campaign của Nike, Beauty Of Joseon.

Thần thái cuốn hút không thua gì model chuyên nghiệp của Peggy trên tạp chí.

Nữ DJ tài năng thu hút hơn 4,4 triệu người theo dõi với phong cách đời thường chất chơi, đa dạng của mình. Sở hữu vóc dáng chuẩn chỉnh, săn chắc cùng làn da rám nắng quyến rũ, cô khiến người xem khó có thể rời mắt với street style cá tính, phóng khoáng và hiện đại. Từ những item oversized với màu sắc sặc sỡ hay casual trung tính đều được Peggy mix & match một cách ấn tượng. Đáng chú ý nhất là BST túi hiệu đồ sộ của nữ DJ. Cô nhiều lần khiến dân tình phải choáng ngợp khi biến hóa rất cool, có gu và sang chảnh với loạt mẫu túi hot hit nhất.

Loạt ảnh daily outfit của Peggy Gou không khác gì một fashionista, "cân đẹp" mọi phong cách.