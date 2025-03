Nữ diễn viên trở thành "nữ thần cổ trang" nhờ giảm cân, tiết lộ hay ăn món giữ dáng bán đầy ở siêu thị Việt

Ahn Eun Jin là một trong những nữ diễn viên không hề xa lạ với mọt phim Hàn Quốc. Năm 2023, sự nghiệp của Ahn Eun Jin "bùng nổ" với hai bộ phim đình đám là "Người mẹ tồi của tôi" và "Người yêu dấu". Đặc biệt, với nhân vật tiểu thư Yoo Gil Chae trong phim "Người yêu dấu", Ahn Eun Jin nhận được đề cử cho hạng mục "Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất" mảng phim truyền hình của Giải thưởng Nghệ thuật Baeksang lần thứ 60.

Tiểu thư Yoo Gil Chae trong phim "Người yêu dấu" chính là vai diễn để đời của Ahn Eun Jin

Sự thành công của siêu phẩm cổ trang "Người yêu dấu" đã giúp Ahn Eun Jin có cuộc sống giàu có và sung túc hơn. Trước kia, nữ diễn viên thường khá e dè trong khoản mua sắm. Tuy nhiên từ sau khi nổi tiếng, Ahn Eun Jin dễ dàng sắm bất cứ thứ gì cô muốn: "Mới hôm qua thôi, tôi đã có thể thoải mái mua dâu tây và nho Shine Muscat. Tôi còn có thể ăn bao nhiêu sữa chua Hy Lạp cũng được", nữ diễn viên chia sẻ trong chương trình "You Quiz on the Block".

Thông qua một đoạn tâm sự ngắn, Ahn Eun Jin mang đến nhiều thông tin thú vị hơn chúng ta tưởng. Không khó để nhận ra, sữa chua Hy Lạp chính là loại thực phẩm được Ahn Eun Jin yêu thích. Sữa chua Hy Lạp không chỉ đơn thuần là một món ăn vặt, mà còn giúp giảm cân, giữ dáng tuyệt vời.

Quay trở lại với nữ diễn viên Ahn Eun Jin thì sau bộ phim "Người yêu dấu", cô không chỉ được công nhận về mặt diễn xuất, mà nhan sắc của nữ thần cổ trang cũng khiến khán giả mê đắm. Việc giảm cân thành công đã giúp những đường nét gương mặt của Ahn Eun Jin trở nên thanh tú hơn. Ahn Eun Jin đẹp trong từng khung hình phim, để lại ấn tượng sâu đậm nhờ khí chất mong manh nhưng không kém phần ngọt ngào.

Ahn Eun Jin trước khi giảm cân

Ahn Eun Jin bùng nổ nhan sắc sau khi giảm cân

Muốn giảm cân và giữ dáng hiệu quả, chị em có thể tham khảo Ahn Eun Jin, thêm sữa chua Hy Lạp vào thực đơn ăn uống. Đây là sản phẩm bán sẵn tại rất nhiều siêu thị và cửa hàng tiện lợi.

Sữa chua Hy Lạp có lượng đường thấp hơn sữa chua thông thường do được loại bỏ một phần nước. Loại sữa chua này chứa những dưỡng chất như canxi, protein, lợi khuẩn hay vitamin B12… Sau đây là một số công dụng giảm cân, giữ dáng của sữa chua Hy Lạp:

Giúp giảm cảm giác thèm ăn

Sữa chua Hy Lạp rất giàu protein nên sẽ giúp duy trì cảm giác no được lâu hơn. Điều này có nghĩa là, sau khi ăn sữa chua Hy Lạp, chúng ta sẽ có xu hướng ăn ít hơn vào những bữa tiếp theo, từ đó giảm được lượng calories nạp vào cơ thể.

Tăng cường trao đổi chất

Việc xây dựng chế độ ăn giàu protein có thể giúp tăng lượng calories được đốt cháy mỗi ngày. Chỉ sữa chua Hy Lạp thôi thì khó có thể giúp một người tiêu hao nhiều calories hơn. Tuy nhiên, việc bổ sung sữa chua Hy Lạp như một phần của thực đơn ăn uống lành mạnh gồm protein, chất xơ, chất béo tốt sẽ giúp giảm cân và tăng cường trao đổi chất.

Tăng cơ bắp

Những thực phẩm giàu protein như sữa chua Hy Lạp có thể giúp xây dựng khối cơ bắp. Điều này có nghĩa là, thực đơn ăn uống gồm sữa chua Hy Lạp sẽ giúp vóc dáng của bạn trở nên săn chắc hơn. Điều này rất hữu ích đối với những ai đang tập luyện theo hình thức tăng cường sức bền và cơ bắp.

Ahn Eun Jin thường ăn sữa chua Hy Lạp kèm dâu tây và nho. Đây là những loại quả giàu chất xơ và có lượng nước lớn, giúp tạo cảm giác no lâu, ngăn tình trạng ăn uống quá đà. Đây còn là những loại quả giàu vitamin C và chất chống oxy hóa rất tốt cho làn da.

