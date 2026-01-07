Nữ diễn viên hay được khen trẻ lộ da thật gây tranh cãi

Những góc máy quay cận từ lâu đã được xem như “phép thử” với nhan sắc và làn da của các ngôi sao nổi tiếng. Khi không còn lớp filter hay ánh sáng được dàn dựng kỹ lưỡng, mọi chi tiết nhỏ nhất trên gương mặt đều hiện lên rõ ràng, chân thực và khó che giấu.

Mới đây, một đoạn video zoom cận gương mặt Kim Da Mi cũng trở thành đề tài bàn tán trên MXH, nhanh chóng hút hơn 2 triệu lượt xem chỉ trong thời gian ngắn. Trong video, nữ diễn viên xuất hiện với diện mạo tự nhiên qua ống kính cam thường không chỉnh sửa. Chính điều này đã tạo nên nhiều luồng ý kiến trái chiều: người dành lời khen cho vẻ đẹp đời thường đáng yêu và gần gũi mà Kim Da Mi mang lại, trong khi số khác lại soi xét kỹ từng khuyết điểm làn da của ngôi sao sinh năm 1995.

Cam zoom cận của Kim Da Mi khiến cõi mạng xôn xao. (Nguồn: everyonereview)

Làn da của Kim Da Mi qua ống kính lộ rõ kết cấu tự nhiên, không quá mịn màng, vẫn xuất hiện những vùng kém đều màu, lỗ chân lông và khuyết điểm nhỏ quanh má và cánh mũi. Chính góc máy sát mặt khiến tổng thể da trông hơi khô hơn so với hình ảnh thường thấy trên ảnh đã chỉnh sửa. Đôi mắt cũng là điểm dễ gây tranh cãi: bọng mắt và quầng thâm nhẹ, mí mắt có phần trùng xuống, ánh nhìn thiếu độ long lanh, vô tình tạo cảm giác mệt mỏi và làm gương mặt cô trở nên kém sắc.

Bù lại, kiểu tóc ngắn được cắt gọn gàng, tỉa layer nhẹ mang đến cảm giác phóng khoáng đã giúp giao diện Kim Da Mi thêm phần cá tính. Layout makeup gần như tối giản: nền mỏng, má hồng nhẹ, môi bóng tông cam đào tăng thêm vẻ tươi tắn cho nữ diễn viên.

Xuất hiện với giao diện cá tính, hiện đại nhưng Kim Da Mi lại bị soi làn da kém mịn màng, lộ dấu hiệu mệt mỏi.

Netizen tranh cãi trước nhan sắc đời thường của Kim Da Mi.

Không sở hữu nhan sắc “nghiêng nước nghiêng thành”, Kim Da Mi từ trước đến nay vẫn ghi điểm nhờ vẻ đẹp rạng rỡ cùng làn da trắng sáng, tươi tắn, mang cảm giác tràn đầy năng lượng. Do đó, netizen cho rằng lịch trình làm việc dày đặc có thể chính là nguyên nhân khiến làn da nữ diễn viên xuống phong độ đôi chút, trông kém rạng rỡ hơn thường thấy.