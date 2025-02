Nữ diễn viên giàu có và đẹp lên sau 1 bộ phim nhưng vẫn chỉ thích mặc quần jeans đơn giản

Ahn Eun Jin là một trong những nữ diễn viên Hàn Quốc thành công nhất năm 2023 khi tham gia vào 2 bộ phim nổi tiếng gồm "Người yêu dấu" và "Người mẹ tồi của tôi".

Đặc biệt là sau bộ phim "Người yêu dấu", Ahn Eun Jin trở thành nữ thần cổ trang được đánh giá cao về cả nhan sắc lẫn diễn xuất. Siêu phẩm cổ trang này cũng góp phần giúp cuộc sống của Ahn Eun Jin trở nên thoải mái hơn. Chia sẻ trong chương trình "You Quiz on the Block" về tác động tích cực của bộ phim tới cuộc sống, nữ diễn viên cho biết: "Việc lựa chọn các sản phẩm giảm giá khi đi shopping rất vui. Tuy nhiên giờ đây, tôi đã có thể mua bất cứ thứ gì mình muốn".

Nhan sắc được "phong thần" của Ahn Eun Jin trong "Người yêu dấu".

Đảm nhận vai nữ chính của "Người yêu dấu", Ahn Eun Jin không chỉ giàu hơn mà cô còn có sự thăng hạng ấn tượng về nhan sắc. Nữ diễn viên đã có nhiều khoảnh khắc được "phong thần" trong "Người yêu dấu" và ngoài đời, Ahn Eun Jin ngày càng xinh đẹp ở độ tuổi U35. Nhan sắc mỹ miều ở hiện tại của Ahn Eun Jin có sự góp phần không nhỏ bởi việc giảm cân.

Nếu thường xuyên theo dõi phim Hàn Quốc, khán giả sẽ nhận ra ngay Ahn Eun Jin là cô bác sĩ Chu Min Ha đáng yêu trong "Những bác sĩ tài hoa". Lúc này, Ahn Eun Jin gây ấn tượng với gương mặt baby tròn đầy, cùng nét đẹp ngọt ngào, dễ thương. Sau khi giảm cân, Ahn Eun Jin đằm thắm hơn, các đường nét khuôn mặt cũng trở nên thanh tú, phù hợp với tạo hình cổ trang.

Ahn Eun Jin thời đóng "Những bác sĩ tài hoa".

Dù ngoại hình có nhiều sự thay đổi nhưng Ahn Eun Jin vẫn giữ nguyên phong cách thời trang trẻ trung, năng động. Có thể thấy rằng từ trước tới giờ, quần jeans vẫn là món đồ "chân ái" của nữ diễn viên. Ahn Eun Jin biến hóa phong cách với quần jeans xanh trẻ trung, nổi bật hay quần denim đen trang nhã nhưng vẫn cá tính. Xoay quanh quần jeans, Ahn Eun Jin có nhiều cách phối đồ tương đối đa dạng. Khi cần hoàn thiện vẻ ngoài khỏe khoắn, năng động, Ahn Eun Jin kết hợp quần jeans với áo trench coat phóng khoáng, áo nỉ hoặc áo khoác bomber "cool ngầu".

Dù quần jeans khá bụi bặm nhưng các quý cô U35 vẫn có thể tạo nên những bộ cánh nữ tính, trang nhã với item này. Ahn Eun Jin thường phối quần jeans xanh với áo blazer, áo khoác trắng kem hoặc áo len màu be. Các công thức này toát lên nét dịu dàng nhưng vẫn rất trẻ trung, thời thượng. Ahn Eun Jin còn gợi ý một số mẫu giày thích hợp để mix với quần jeans như giày mary jane, giày thể thao hay giày da.

Vào mùa hè, Ahn Eun Jin mặc quần jeans theo công thức đơn giản, đó là kết hợp cùng áo tank top màu trung tính. Đây là cách phối đồ lý tưởng dành cho những buổi dạo phố cuối tuần, hoặc chuyến du lịch. Để hoàn thiện những set áo tank top và quần jeans thời thượng, Ahn Eun Jin đi giày sneaker trắng. Mẫu giày này không chỉ tươi tắn, trẻ trung mà còn ghi điểm tinh tế.

Ảnh: Sưu tầm