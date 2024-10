Nữ diễn viên được Gong Yoo khen "đẹp tựa mối tình đầu": 47 tuổi vẫn trẻ trung và sành điệu

Tiệm Cà Phê Hoàng Tử là một trong những bộ phim tiêu biểu của dòng phim thần tượng Hàn Quốc. Đã 17 năm trôi qua nhưng có lẽ, nhiều khán giả vẫn nhớ về các nhân vật cùng những tình tiết thú vị của bộ phim. Tiệm Cà Phê Hoàng Tử sở hữu dàn diễn viên toàn mỹ nam, mỹ nữ. Bên cạnh sự tỏa sáng của nữ chính Yoon Eun Hye với hình tượng tomboy đáng yêu, ngọt ngào thì nữ phụ Chae Jung An dịu dàng, tao nhã cũng chiếm được trái tim khán giả.

Trong một cuộc trò chuyện gần đây, Gong Yoo - nam chính của Tiệm Cà Phê Hoàng Tử đã dành nhiều lời khen cho Chae Jung An. Nam diễn viên chia sẻ rằng nhan sắc thời đóng Tiệm Cà Phê Hoàng Tử của Chae Jung An "vô cùng xinh đẹp, tựa như mối tình đầu". Chae Jung An thời đó ghi dấu ấn trong lòng khán giả với nét đẹp thanh tú, khí chất nhẹ nhàng. Ngắm nhìn những hình ảnh trước kia của Chae Jung An, nhiều khán giả phải công nhận rằng Gong Yoo không hề quá lời.

Dù là ở thời trẻ hay hiện tại, Chae Jung An đều đẹp theo cách riêng. Bước sang tuổi 47, nữ diễn viên tỏa sáng với sắc vóc đầy năng động, phóng khoáng. Cô theo đuổi phong cách cá tính với 4 món thời trang trọng tâm sau đây:

Item họa tiết

Phụ nữ ở độ tuổi ngoài 40 không nên giới hạn phong cách với các item trơn màu. Chae Jung An đã đa dạng hóa style bằng nhiều món đồ họa tiết, chẳng hạn như áo phông in chữ hay trang phục kẻ ngang… Không chỉ mang đến sự nổi bật cho người mặc, các item họa tiết này còn chuẩn mốt và toát lên nét thanh lịch, trang nhã.

Để bộ trang phục có độ hài hòa, chị em nên kết hợp item họa tiết với các món đồ trơn màu. Cụ thể, chị em hãy tham khảo những công thức như áo phông họa tiết + quần jeans xanh + áo khoác màu nâu hay áo thun in chữ + quần jeans ống rộng của Chae Jung An.

Áo tank top

Áo tank top là món thời trang lý tưởng để diện đi dạo phố khi thời tiết vẫn còn ấm áp. Đây cũng là item phủ sóng phong cách của Chae Jung An. Nữ diễn viên ưa chuộng áo tank top trơn màu đen, trắng hoặc phủ họa tiết kẻ ngang. Đây đều là những item có sự trẻ trung, năng động xen lẫn nét trang nhã.

Áo tank top mẫu mã basic rất dễ phối đồ. Chae Jung An đã diện áo tank top đơn giản theo cách phóng khoáng, năng động, đó là kết hợp cùng quần ống suông. Công thức này còn ghi điểm ở sự tinh tế và phù hợp với độ tuổi 40+. Trong những ngày thời tiết se lạnh, các quý cô có thể khoác ngoài áo tank top một chiếc sơ mi dáng rộng để giữ ấm, đồng thời làm mới phong cách.

Áo khoác màu đen

Mùa của những chiếc áo khoác sắp đến và quý cô trên 40 tuổi nên sắm item này ngay từ bây giờ. Giữa muôn vàn các kiểu áo khoác, Chae Jung An thường ưu tiên những phiên bản mang tông màu đen, tiêu biểu là áo khoác da, áo cardigan.

Áo khoác màu đen có nhiều ưu điểm, đó là sự trang nhã, sang trọng, tôn da hiệu quả và thu gọn vóc dáng. Ngoài ra, mẫu áo này còn dễ phối đồ. Khi kết hợp áo khoác màu đen với áo trắng + quần jeans/chân váy denim, Chae Jung An có ngay outfit thời thượng, trẻ trung mà không kém phần tinh tế.

Quần short

Muốn xây dựng phong cách trẻ trung, năng động, chị em đừng bỏ qua quần short. Kiểu trang phục này phù hợp với mọi độ tuổi. Chae Jung An biến hóa phong cách với quần denim short hoặc quần short có đường ly giữa.

Cách diện quần short của Chae Jung An còn có sự đa dạng. Cô kết hợp item này cùng áo gile thanh lịch, áo thun năng động hoặc áo hai dây để tạo nên outfit trẻ trung, sành điệu. Những kiểu giày như boots cao cổ, giày thể thao mà Chae Jung An lựa chọn đều ăn nhập hoàn hảo với các set quần short.

Ảnh: Sưu tầm