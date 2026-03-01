Mỹ nhân khiến cả châu Á rung động: Mắt long lanh như nước xuân, mặt kiều diễm thoát tục, style ngày càng lên hương

Những ngày gần đây, phim ngôn tình Muốn Giấu Em Đi Cùng Thời Gian do Chương Nhược Nam và Vương Vũ An đóng chính đang được cõi mạng bàn tán rôm rả dù chưa ấn định ngày phát sóng. Không chỉ gây chú ý bởi sự đẹp đôi của cặp chính, tạo hình của Chương Nhược Nam trong vai soái tỷ Thẩm Thiên Trản cũng nhanh chóng viral khắp MXH. Vẫn giữ visual trong trẻo với gương mặt nhỏ nhắn, đôi mắt long lanh cuốn hút, nữ diễn viên còn ghi điểm nhờ phong cách sành điệu, thanh lịch và chỉn chu, dù là qua cam thường của "team qua đường" vẫn nổi bần bật.

Chương Nhược Nam gây sốt với tạo hình trong phim mới, visual xinh như tiên tỷ, style ăn mặc không điểm nào chê

Hóa thân thành soái tỷ lạnh lùng Thẩm Thiên Trản, Chương Nhược Nam ghi điểm 10 ấn tượng với thần thái sắc sảo, ánh nhìn cuốn hút cùng những bộ cánh được mix match tuyệt xinh. Tổng thể vừa sành điệu, trẻ trung lại giữ được sự chỉn chu cần có, giúp cô nổi bật ở mọi khung hình.

Style của Chương Nhược Nam trong phim cũng là kiểu ăn mặc được nhiều chị em yêu thích bởi sự đơn giản và tính ứng dụng cao. Từ blazer, sơ mi, quần suông đến áo thun tối giản, mọi item đều dễ mặc trong nhiều hoàn cảnh mà vẫn toát lên khí chất soái tỷ hiện đại.

Chương Nhược Nam gây sốt với outfit đơn giản gồm quần jeans, áo khoác nâu layer với áo hai dây mỏng bên trong. Set đồ này giúp cô khoe trọn vẻ sành điệu, cá tính đúng chất soái tỷ

Diện sơ mi cơ bản, Chương Nhược Nam vẫn chiếm trọn spotlight khi khéo mix cùng áo mỏng bên trong và sơ vin hờ hững cùng quần suông kẻ. Chị em nào thích style đơn giản, phối đồ nhanh mà vẫn đẹp sang thì có thể học ngay Chương Nhược Nam cách mix match này

Dù chỉ mới xuất hiện những hình ảnh trên phim trường, tạo hình của Chương Nhược Nam vẫn nhận “mưa” lời khen từ nhan sắc đến gu ăn vận. Diện áo khoác kaki, cô layer bên trong một chiếc áo thun mỏng, mix cùng quần legging và hoàn thiện tổng thể bằng boots cao cổ, vừa gọn gàng vừa đẹp sang tuyệt đối

Gợi ý mua sắm: Áo khoác kaki, boots

Diện áo len xám phối cùng quần suông tối màu, Chương Nhược Nam ghi điểm với set đồ tối giản mà thanh lịch. Chiếc túi tote cỡ lớn tạo điểm nhấn cho tổng thể thêm sành điệu, diện đi làm hay đi chơi đều rất hợp lý

Gợi ý mua sắm: Áo len, quần suông

Trong phim mới, Chương Nhược Nam chuộng cách layer áo mỏng bên trong để tổng thể gọn gàng, dễ phối và vẫn giữ nét thanh lịch. Ngay cả khi diện cardigan, cô vẫn áp dụng công thức này để set đồ nhìn có chiều sâu mà không rối mắt

Gợi ý mua sắm: Cardigan



