Nữ diễn viên "Anh Có Phải Đàn Ông Không?" chiếm spotlight với tóc bob cực xinh, style chuẩn phụ nữ thành đạt nhìn mà mê

Bên cạnh phần 2 của bộ phim "Thương Ngày Nắng Về" đang khiến khán giả mong chờ từng ngày, "Anh Có Phải Đàn Ông Không?" cũng là tác phẩm nhận được rất nhiều sự chú ý trong thời gian gần đây. Mỗi tập phim của "Anh Có Phải Đàn Ông Không?" đều chứa đựng nhiều tình tiết hấp dẫn, kịch tính và cũng rất "đời". Vậy nên, không có gì khó hiểu khi "Anh Có Phải Đàn Ông Không?" lại thu hút khán giả đến vậy. Các thông tin xung quanh bộ phim đều thu hút được hàng ngàn lượt tương tác từ phía công chúng.

Ngoài dàn diễn viên sở hữu visual hút mắt, diễn xuất ổn định, "Anh Có Phải Đàn Ông Không?" còn cực kỳ ổn áp trong khía cạnh thời trang. Các nữ diễn viên của bộ phim theo đuổi style không giống nhau, mỗi người đều có nét riêng và ai cũng ấn tượng, trong đó phải kể đến nhân vật Thùy Dung do nữ diễn viên Thúy An đảm nhận.

Nếu như là fan cứng của phim Việt, khán giả sẽ không lấy làm lạ với nữ diễn viên Thúy An. Cô từng vào vai "bồ" của Phan Hải trong "Người Phán Xử" và có cái kết chẳng hề êm đẹp chút nào. Ở "Người Phán Xử", Thúy An có tạo hình cực kỳ gai góc, ngổ ngáo và phớt đời nhưng sang đến "Anh Có Phải Đàn Ông Không?", hình tượng của cô thay đổi 180 độ.

Thúy An đóng vai vợ của Duy Anh (Tuấn Tú). Nhân vật của cô là một "cường nữ" đích thực khi có sự nghiệp kinh doanh thành đạt, và là trụ cột kinh tế của cả gia đình. Vậy nên, từ style tóc cho đến phong cách thời trang của Thúy An trong phim đều giúp lột tả thành công hình tượng nhân vật. Thúy An để tóc bob uốn cụp, rẽ ngôi lệch chỉn chu, nhìn vừa thanh lịch, vừa quyền lực.

Style đậm chất công sở của Thúy An cũng vô cùng ấn tượng. Thúy An thường diện các items như là áo sơ mi, áo blouse, blazer hay quần âu thanh lịch…

Dù đây chỉ là những món thời trang hết sức cơ bản nhưng nhờ tài mix&match khéo léo, set trang phục nào của Thúy An cũng nổi bật, sành điệu. Loạt outfit của nữ diễn viên thường có những điểm nhấn nhỏ, nhưng ấn tượng, chẳng hạn như một chiếc khăn quàng họa tiết hay đôi khuyên tai lung linh, điệu đà…

Khả năng mix đồ hack dáng của Thúy An cũng là điểm cộng sáng chói. Nếu không sơ vin, đi giày cao gót thì set trang phục của nữ diễn viên luôn có chi tiết nhấn eo. Nhờ vậy, vẻ ngoài của nhân vật sẽ luôn có sự gọn gàng, chỉn chu, chiều cao được hack ít nhất 5 phân.

Ngoài phong cách ở thời hiện tại, style thời trẻ măng của cặp đôi nhân vật Thùy Dung (Thúy An) và Duy Anh (Tuấn Tú) cũng được xây dựng thành công. Cặp diễn viên ghi điểm với style retro sành điệu, hút mắt dù chỉ xoay quanh các items đơn giản như là áo thun đen, sơ mi kẻ caro hay đồ denim. Có thể nói rằng, nhờ sự đầu tư và chăm chút về cả thời trang, style tóc cho đến makeup, bộ phim "Anh Có Phải Đàn Ông Không?" quả thực là một tác phẩm ghi điểm về mọi mặt, từ nội dung cho đến "giao diện".

