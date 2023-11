Nữ chính "Yêu lại vợ ngầu" trẻ trung hơn tuổi 34 nhờ 4 cách diện đồ

"Yêu lại vợ ngầu" đang là một trong những phim chiếu rạp được nhiều khán giả quan tâm. Bên cạnh nội dung thú vị và những tình tiết hài hước, nhan sắc của cặp đôi diễn viên chính cũng được khen ngợi. Nếu như nam chính Kang Ha Neul có vẻ đẹp thư sinh và nụ cười rạng rỡ, thì nữ chính Jung So Min lại tỏa sáng trong từng khung hình với nhan sắc ngọt ngào.

Vẻ đẹp trong trẻo của Jung So Min khiến ít ai nghĩ rằng cô đã 34 tuổi. Ngoài đời, Jung So Min còn áp dụng phong cách thời trang sành điệu, "hack" tuổi nên vẻ ngoài trẻ trung tựa như nàng đôi mươi. Dưới đây là 4 bí kíp mặc đẹp đáng tham khảo của Jung So Min.

Chăm diện đồ trắng

Thời trang của Jung So Min được phủ sóng bởi những món đồ mang tông màu trắng, chẳng hạn như áo thun, áo blouse hay áo cardigan. Trang phục màu trắng mang đến cho người diện vẻ ngoài trẻ trung và rạng rỡ. Bên cạnh đó, tông màu trắng còn giúp người mặc dễ dàng ghi điểm thanh lịch, trang nhã. Jung So Min không phối đồ quá cầu kỳ với áo trắng. Nữ diễn viên thường kết hợp áo trắng với quần short, chân váy màu trung tính hay quần jeans để tạo nên bộ trang phục sành điệu, chuẩn mốt.

Đừng bỏ qua áo blazer

Áo khoác blazer là một trong những món thời trang đặc trưng của mùa lạnh. Tủ đồ của Jung So Min cũng không thể thiếu đi kiểu áo kinh điển này. Nữ diễn viên ưu tiên các mẫu áo blazer cơ bản, đẹp vượt thời gian như blazer màu xám, blazer đen hay blazer kẻ. Kết hợp áo blazer đơn giản với quần denim short và boots, hay quần âu đồng bộ, Jung So Min có được tổng thể trang phục sang xịn mịn mà không kém phần trẻ trung. Học hỏi Jung So Min bổ sung các mẫu blazer cơ bản cho tủ đồ, chị em sẽ mặc đẹp từ công sở ra phố.

Quần jeans là bảo bối "hack" tuổi

Không quá lời khi nói quần jeans là kiểu quần dài "hack" tuổi hiệu quả nhất. Món đồ này được Jung So Min diện thường xuyên để xây dựng phong cách thời trang trẻ trung và năng động. Giữa nhiều phiên bản quần jeans, Jung So Min ưu tiên jeans ống đứng hoặc jeans ống suông nhưng không quá rộng. Nhờ vậy, cô dễ dàng tạo nên những bộ trang phục gọn gàng và tôn dáng. Jung So Min thường kết hợp quần jeans với áo thun, áo sơ mi trắng hoặc áo blouse nữ tính. Các công thức này không hề cầu kỳ nhưng vẫn giúp người mặc ghi điểm phong cách.

Ưu tiên áo khoác dáng dài màu trung tính

Giống như nhiều chị em, Jung So Min cũng không quên bổ sung cho tủ đồ mùa đông những chiếc áo khoác dáng dài. Cô yêu thích áo trench coat và áo khoác dạ mang tông màu đen. Đây đều là các mẫu áo khoác dài luôn chuẩn mốt, có khả năng nâng tầm phong cách.

Jung So Min kết hợp áo trench coat với bộ đồ nỉ và giày sneaker để tạo nên bộ trang phục trẻ trung, phóng khoáng. Đối với áo khoác dạ dáng dài, Jung So Min diện cùng quần ống suông, áo cổ lọ và đi giày sneaker trắng. Bộ trang phục này gây ấn tượng ở nét thanh lịch, sang trọng nhưng vẫn trẻ trung. Nếu yêu thích phong cách đơn giản, không cầu kỳ, chị em hãy tham khảo các set áo khoác dáng dài của Jung So Min.

Ảnh: Sưu tầm