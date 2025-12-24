Nữ chính phim ngôn tình 42 tuổi vẫn xinh như búp bê, mặc đẹp đến nỗi gái trẻ phải cắp sách vở "học lỏm"
Khuôn mặt trẻ trung xinh đẹp, 42 tuổi mà như 24 tuổi, kết hợp với style sành điệu - mỹ nhân này đang là cái tên hot nhất màn ảnh Hoa ngữ.
Trần Nghiên Hy là một trong những mỹ nhân Cbiz đang được chú ý nhất hiện nay khi đảm nhận vai nữ chính trong phim Ngắm Bắn Hồ Điệp. Nội dung phim cuốn hút cùng "phản ứng hoá học" bùng nổ của cặp đôi chị em lệch nhau 19 tuổi - Trần Nghiên Hy sinh năm 1983 và Châu Kha Vũ sinh năm 2002 đã nhanh chóng tạo nên sức hút lớn, khiến khán giả bàn luận sôi nổi ngay từ những tập đầu tiên.
Trong Ngắm Bắn Hồ Điệp, tạo hình "chị đẹp" hack tuổi cùng loạt trang phục Trần Nghiên Hy diện đã nhận về nhiều lời khen từ cư dân mạng. Dù đã bước sang tuổi 42, lại không sở hữu vóc dáng mảnh mai chuẩn người mẫu, mỹ nhân 1983 vẫn ghi điểm nhờ cách phối đồ khéo léo thanh lịch và dễ ứng dụng. Nhiều chị em khi học theo cách mix đồ của Trần Nghiên Hy đều nhận xét rằng trang phục vừa tôn dáng, vừa tạo cảm giác thoải mái, mặc đi làm hay đi chơi đều phù hợp.
