Nữ chính ngôn tình cao 1m72 khiến Bạch Lộc bị chê mặc xấu

Tôn Thiên đang là một trong những cái tên được chú ý trên màn ảnh Hoa ngữ khi Đầu Xuân Tươi Sáng liên tục tăng nhiệt sau khi lên sóng. Bộ phim với sự tham gia của Tôn Thiên và Tỉnh Bách Nhiên đã vượt mốc 10.000 chỉ số nhiệt trên Youku chỉ sau 4 ngày, trở thành phim tình cảm hiện đại cán mốc này nhanh nhất trên nền tảng trong năm 2026.

Bên cạnh diễn xuất, loạt trang phục công sở và đời thường của nữ diễn viên cũng nhanh chóng lọt vào tầm ngắm của khán giả: không quá cầu kỳ nhưng khi đặt lên vóc dáng cao ráo, mảnh mai cùng đôi chân dài, tổng thể lại đặc biệt hút mắt. Từ đây, cộng đồng mạng bất ngờ réo tên Bạch Lộc - nữ chính Dĩ Ái Vi Doanh, một bộ phim ngôn tình công sở từng gây chú ý với những màn lên đồ của nữ chính Trịnh Thư Ý.

Màn so sánh giữa 2 nữ chính màn ảnh Trung hot nhất hiện nay. (Nguồn: TikTok)

Cùng là hình tượng nữ nhân viên văn phòng thời thượng trên màn ảnh, nhưng khi đặt hai người cạnh nhau, nhiều khán giả nhận ra Tôn Thiên đang có lợi thế rõ rệt về tỷ lệ cơ thể, dáng người và khả năng “cân” trang phục.

Tôn Thiên (Thượng Chi Đào) trong phim Đầu Xuân Tươi Sáng. (Nguồn: Weibo)

Bạch Lộc (Trịnh Thư Ý) - nữ chính Dĩ Ái Vi Doanh. (Nguồn: Weibo)

Điểm dễ nhận ra nhất chính là tỷ lệ cơ thể. Tôn Thiên cao khoảng 1m72, trong khi Bạch Lộc khoảng 1m65, vì vậy chỉ cần đứng cạnh nhau hoặc cùng diện một kiểu trang phục, hiệu ứng thị giác đã có sự khác biệt. Tôn Thiên sở hữu đôi chân dài, thân hình mảnh và tỷ lệ cơ thể khá thoáng, khiến cô đặc biệt hợp với những món đồ có phom dài như blazer, áo khoác, quần ống rộng hay váy ngắn.

Bạch Lộc có vóc dáng nhỏ nhắn, cân đối và mềm mại hơn nên tạo cảm giác nữ tính, trẻ trung, nhưng cũng vì vậy mà đôi khi những thiết kế quá dài, quá rộng dễ khiến cô trông thấp người hơn. Nếu Bạch Lộc mang vẻ đẹp “nữ chính ngôn tình” thì Tôn Thiên lại có lợi thế hình thể khá rõ của một người mẫu, và đây là thứ rất khó bù đắp chỉ bằng trang phục.

Sự khác biệt ấy càng rõ khi nhìn vào cách hai người di chuyển và tạo dáng. Cùng là những khoảnh khắc bước đi trong trang phục công sở, Tôn Thiên thường tạo cảm giác chân dài và thanh thoát hơn nhờ dáng đứng thẳng, vai mở và bước chân khá dài. Nữ diễn viên từng có nhiều năm học ballet nên khả năng kiểm soát cơ thể cũng là một lợi thế. Bạch Lộc ở trong nhiều cảnh quay lại không thể hiện được thần thái của nữ chính, biểu hiện đôi khi còn quá lố. Vì thế, ở khoản catwalk, dáng đứng và khí chất thời trang, Tôn Thiên đang có phần lấn át, trong khi Bạch Lộc lại có lợi thế về sự đáng yêu và gần gũi.

Đến cách phối đồ, khoảng cách cũng bắt đầu lộ rõ. Trong Đầu Xuân Tươi Sáng, Tôn Thiên chủ yếu mặc những món không quá xa lạ với dân công sở: sơ mi, blazer, cardigan, chân váy, quần âu, áo khoác... nhưng nhờ vóc dáng đẹp, phom đồ vừa vặn và cách phối khá gọn, tổng thể thường cho cảm giác hiện đại và “có gu”. Ngược lại, Dĩ Ái Vi Doanh từng được đầu tư mạnh tay hơn về mặt trang phục khi Bạch Lộc được diện nhiều món đồ hiệu, từ váy tweed, blazer đến túi xách và phụ kiện.

Thế nhưng, đắt tiền không đồng nghĩa với đẹp, và đây chính là điểm khiến thời trang của Bạch Lộc từng gây tranh luận. Một số set đồ bị nhận xét là phối hơi rườm rà, có phần “dừ”, phom dáng chưa thực sự tôn người, thậm chí có những bộ mang thương hiệu đắt đỏ nhưng khi lên hình lại không tạo được cảm giác sang như kỳ vọng. Nữ diễn viên bị đánh giá không có khí chất thời trang hay mặc đồ hiệu mà như "hàng chợ". Trong khi đó, Tôn Thiên lại thường khiến những bộ đồ rất cơ bản trông “xịn” hơn nhờ chính người mặc.

Cũng vì vậy, hai nhân vật tạo ra hai cảm giác khá trái ngược khi cùng theo đuổi hình tượng công sở. Bạch Lộc có nhiều đồ đẹp nhưng không phải bộ nào cũng đẹp trên người cô; Tôn Thiên có những bộ rất đơn giản nhưng lại dễ khiến người xem muốn mặc theo. Với Bạch Lộc, stylist dường như cần phải tính toán khá kỹ về độ dài, phom dáng và cách phối để trang phục không làm vóc dáng bị “chìm”. Còn với Tôn Thiên, lợi thế chiều cao và tỷ lệ cơ thể giúp cô có nhiều không gian thử nghiệm hơn: mặc rộng vẫn đẹp, mặc ngắn vẫn tôn chân, mặc đồ nam tính cũng không bị mất đi vẻ nữ tính.

Đây cũng là lý do sự xuất hiện của Tôn Thiên trong Đầu Xuân Tươi Sáng khiến khán giả liên tưởng ngay đến Bạch Lộc của Dĩ Ái Vi Doanh. Cả hai đều là những cô gái trẻ, xinh đẹp, làm việc trong môi trường công sở và có tủ đồ đủ khiến khán giả chú ý. Nhưng nếu Bạch Lộc nhận về nhiều ý kiến trái chiều thì Tôn Thiên lại mang đến cảm giác cuốn hút hơn: cao ráo, thanh thoát, mặc đồ đơn giản vẫn đẹp và đặc biệt có khí chất thời trang.

Tất nhiên, nói Tôn Thiên vượt trội Bạch Lộc về mọi mặt thì vẫn là nhận xét chủ quan. Bạch Lộc có lợi thế về độ nổi tiếng, khả năng biến hóa hình tượng và nét đẹp ngọt ngào rất đặc trưng. Nhưng nếu cuộc so kè chỉ xoay quanh body, catwalk, thần thái và độ mặc đẹp, Tôn Thiên đang có khá nhiều điểm cộng. Đặc biệt, nữ chính Đầu Xuân Tươi Sáng đang chứng minh một điều thú vị, đôi khi thứ khiến một bộ đồ trông sang không nằm ở thương hiệu trên tag giá, mà nằm ở tỷ lệ cơ thể và thần thái của người mặc.