Mới đây, ca sĩ Phương Linh bất ngờ gây chú ý cho bạn bè và người hâm mộ khi chia sẻ khung hình mới với tạo hình tóc ngắn đầy mới mẻ. Rũ bỏ vẻ ngoài dịu dàng, thướt tha gắn liền với những mái tóc dài uốn bồng bềnh quen thuộc, kiểu tóc cắt ngắn gọn gàng giúp nữ ca sĩ phô diễn trọn vẹn sống mũi cao thẳng, đường xương hàm sắc nét cùng thần thái trẻ trung đáng kinh ngạc ở tuổi 42. Ngay dưới phần bình luận, đông đảo cư dân mạng bày tỏ sự bất ngờ trước màn "lột xác" này, thậm chí nhiều người còn ví von hình ảnh của nữ ca sĩ như Angela Phương Trinh thứ hai.

Phương Linh gây bất ngờ khi xuất hiện với mái tóc tém đen tỉa layer cùng phần mái lưa thưa trẻ trung ở tuổi 42, khiến nhiều khán giả nhận xét góc mặt trông giống Angela Phương Trinh.

Thực tế, đây không phải lần đầu tiên mỹ nhân bước ra từ cuộc thi Sao Mai Điểm Hẹn thử sức với kiểu tóc tém phá cách. Trong quá khứ, Phương Linh từng khiến khán giả "đứng hình" khi xuất hiện tại sự kiện với mái tóc tém cắt sát hai bên đầy táo bạo, nhuộm tông nâu đỏ nổi bật và vuốt phồng phần mái dựng ngược cá tính. Kết hợp cùng lối trang điểm sắc sảo và đầm đen ôm sát, tạo hình năm ấy của giọng ca sinh năm 1984 từng nhận về vô số lời khen vì vừa quyến rũ vừa mang nét hiện đại, thời thượng.

Trong quá khứ, nữ ca sĩ từng khiến công chúng trầm trồ khi diện mái tóc tém cắt sát hai bên, nhuộm nâu đỏ và vuốt dựng đầy cá tính.

Ở ngưỡng tuổi 42, giọng ca Cơn mưa tình yêu vẫn giữ vững phong độ nhan sắc "lão hóa ngược" cùng cá tính thẳng thắn, phóng khoáng. Trên trang cá nhân, Phương Linh chưa bao giờ giấu giếm sự tự hào dành cho ngoại hình của bản thân. Nữ ca sĩ từng hài hước thừa nhận "tự mình rung động với chính mình", đồng thời gọi nghiêng của bản thân là "đẹp nhất vũ trụ" bởi hội tụ đủ chiếc mũi cao thừa hưởng từ bố mẹ, khuôn môi sắc nét, vầng trán cao cùng vài sợi tóc điểm bạc từng trải.

Đối với Phương Linh, những lời khen chê từ dư luận khó lòng làm lay chuyển sự tự tin của cô. Nữ ca sĩ thoải mái chia sẻ từ những khung hình mặt mộc không bộ lọc, ảnh hậu trường đời thường cho đến diện mạo lộng lẫy trên sân khấu. Tinh thần tự yêu bản thân duyên dáng ấy từng được thể hiện qua lần cô hài hước đặt mình lên bàn cân với Song Hye Kyo và tự phong là "biểu tượng nhan sắc xứ bún chả".

Giọng ca sinh năm 1984 luôn tự tin khoe góc mặt nghiêng sắc sảo được cô hài hước tự phong là "đẹp nhất vũ trụ" và đặt lên bàn cân cùng minh tinh Song Hye Kyo.

Bên cạnh tâm thế tự tại, Phương Linh còn được xem là một trong những nghệ sĩ cởi mở nhất Vbiz khi thẳng thắn công khai các liệu trình thẩm mỹ nội khoa. Cô từng khiến công chúng bất ngờ khi thống kê chi tiết tổng cộng 219 mũi tiêm mesotherapy trên cơ thể, gồm 176 mũi phân bổ đều ở vùng mặt và cổ, cùng 43 mũi cho hai bên vùng dưới cánh tay.

Dưới góc độ khoa học làm đẹp, các sản phẩm bôi thoa thông thường chỉ thẩm thấu tối đa khoảng 10% đến 60% do hàng rào bảo vệ tự nhiên của da. Phương pháp mesotherapy sử dụng đầu kim siêu vi điểm giúp đưa trực tiếp hyaluronic acid, vitamin và hoạt chất tái tạo vào lớp trung bì, từ đó kích thích tăng sinh collagen và elastin giúp bề mặt da U45 duy trì độ căng bóng, đàn hồi. Trong khi đó, 43 mũi tiêm ở vùng dưới cánh tay giúp kiểm soát tuyến mồ hôi và cải thiện sắc tố, giúp nữ ca sĩ luôn tự tin diện những bộ cánh cắt xẻ táo bạo hay trang phục bikini gợi cảm.

Làn da căng bóng, mịn màng ở ngưỡng tuổi U45 của Phương Linh.

Song song với công nghệ làm đẹp, Phương Linh còn duy trì những nguyên tắc sinh hoạt khắt khe đến mức từng gây tranh luận trái chiều. Mỗi khi đi lưu diễn hoặc nghỉ dưỡng, cô tuyệt đối không sử dụng gối và chăn có sẵn tại khách sạn mà luôn mang theo một tấm khăn lụa mỏng riêng để lót nằm ngủ nhằm bảo vệ da mặt và mái tóc. Ngoài ra, khi dùng bữa tại nhà hàng, nữ ca sĩ luôn lau kỹ miệng ly trước khi uống, đặt môi cố định ở một vị trí duy nhất và tự tay lau sạch vết son trên thành ly trước khi trả lại.

Bên cạnh công nghệ làm đẹp hiện đại, nữ ca sĩ còn giữ nguyên tắc tuyệt đối không dùng gối khách sạn mà luôn mang theo khăn lụa riêng để bảo vệ làn da và mái tóc.

Dù một bộ phận cư dân mạng nhận xét thói quen sạch sẽ này có phần "kỹ tính đến mệt mỏi", các chuyên gia da liễu lại ủng hộ việc ngủ trên lụa. Theo các phân tích, bề mặt sợi lụa dệt chặt, trơn mịn giúp giảm thiểu tối đa ma sát so với vải cotton thông thường, qua đó hạn chế tình trạng gãy rụng, chẻ ngọn và giữ lại độ ẩm tự nhiên cho tóc. Đồng thời, lụa ít hút ẩm nên giúp làn da giữ nước tốt hơn suốt đêm dài và ngăn ngừa hiệu quả sự hình thành các nếp nhăn tĩnh khi nằm nghiêng. Chính sự kỷ luật từ những chi tiết nhỏ nhặt nhất đã giúp Phương Linh duy trì diện mạo rạng rỡ cùng thần thái kiêu hãnh bền bỉ theo năm tháng.

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