Nữ ca sĩ Việt 42 tuổi tự so mình với Song Hye Kyo, công khai 176 mũi tiêm trên mặt và 43 mũi ở vùng "khó nói"

Trong bối cảnh công nghệ làm đẹp lên ngôi như hiện nay, việc các ngôi sao cậy nhờ đến các phương pháp thẩm mỹ nội khoa để duy trì thanh xuân đã không còn là chuyện hiếm. Thế nhưng, thẳng thắn và "định lượng" một cách chi tiết từng mũi kim trên cơ thể như nữ ca sĩ Phương Linh thì quả thực khiến nhiều người phải ngả mũ thán phục về độ chịu đau.

Mới đây, trên trang cá nhân, giọng ca Cơn mưa tình yêu đã gây sự chú ý khi chia sẻ status ngắn gọn nhưng đầy sức nặng: "176 mũi meso mặt và cổ. 43 mũi cho 2 lách.". Dòng chia sẻ này lập tức được bàn tán, đưa cái tên Phương Linh - người từng hài hước tự nhận là "Song Hye Kyo bản xứ bún chả" - một lần nữa chứng minh đẳng cấp của một "chị đẹp" không tuổi vô cùng thẳng tính của V-pop.

"Biểu tượng nhan sắc xứ bún chả" và giao diện thách thức thời gian

Đối với khán giả yêu nhạc Việt thế hệ 8X, Phương Linh từ lâu đã là một tượng đài nhan sắc sở hữu giọng hát ngọt ngào, trong trẻo gắn liền với loạt bản song ca bất hủ cùng Hà Anh Tuấn. Bước sang tuổi 42, cô vẫn khiến đàn em phải ghen tị khi duy trì được làn da căng mọng tràn đầy collagen và một vóc dáng quyến rũ, săn chắc.

Nữ ca sĩ cũng là trường hợp hiếm hoi của showbiz Việt cực kỳ cởi mở khi thường xuyên khoe mặt mộc không màng bộ lọc, ảnh diện bikini chưa qua chỉnh sửa hay những khoảnh khắc đời thường giản dị. Chính sự tự tin, tự tại này đã giúp chị gái ca sĩ Phương Ly luôn nhận được cơn mưa điểm 10 từ công chúng về một vẻ đẹp tự nhiên, chân thật theo thời gian.

Sở hữu ngũ quan mỹ miều thanh tú, Phương Linh từng khiến người hâm mộ thích thú khi tự "đề cử" mình vào bảng so sánh với đại mỹ nhân xứ Hàn. Cụ thể, nữ ca sĩ từng chia sẻ tấm ảnh ghép góc nghiêng đen trắng giữa mình và Song Hye Kyo kèm dòng trạng thái hóm hỉnh: "Chị là biểu tượng nhan sắc đỉnh cao số 1 xứ củ sâm. Em là biểu tượng nhan sắc xứ bún chả bánh cuốn bánh khoái bánh nè".

Dù chỉ là một bài đăng vui vẻ, cư dân mạng lúc bấy giờ đều phải gật gù công nhận chị gái Phương Ly sở hữu ánh mắt thoáng buồn và thần thái kiêu kỳ rất có nét tương đồng với ngôi sao The Glory.

"Cơn mưa" meso 219 mũi tiêm

Meso những năm qua nổi tiếng là phương pháp chăm sóc da khoa học được nhiều phụ nữ lựa chọn để chủ động bảo vệ cấu trúc da trước tác động của thời gian. Về mặt sinh lý học, làn da đóng vai trò như một hàng rào bảo vệ tự nhiên ngăn chặn các yếu tố bên ngoài xâm nhập vào cơ thể. Vì vậy, khi ta bôi thoa các loại kem dưỡng hay kể cả serum đắt tiền lên bề mặt, làn da thực tế chỉ có thể hấp thụ từ 10% đến 60% dưỡng chất tùy thuộc vào chất lượng mỹ phẩm và cách thức bôi. Để thấy được hiệu quả căng bóng rõ rệt, chị em đôi khi phải kiên trì dưỡng da nhiều bước cầu kỳ từ vài tháng cho đến vài năm.

Đây chính là lý do Mesotherapy (Meso) ra đời và trở thành vị cứu tinh. Phương pháp này sử dụng các đầu kim siêu nhỏ để đưa trực tiếp các vitamin, tinh chất vào sâu trong lớp trung bì của da. Việc tiêm trực tiếp không chỉ giúp da hấp thụ dưỡng chất một cách hiệu quả mà các "tổn thương giả" do mũi kim tạo ra còn kích thích cơ thể tự sửa chữa, thúc đẩy quá trình tăng sinh collagen và elastin tự nhiên.

Đối với độ tuổi ngoài 30 và 40 như Phương Linh, khi làn da bắt đầu xuất hiện các nếp nhăn nhỏ và mất đi độ đàn hồi, 176 mũi tiêm phủ đều vùng mặt và cổ là con số nằm trong vùng hợp lý để phân bổ đồng đều dưỡng chất. Việc số lượng mũi tiêm nhiều hay ít sẽ phụ thuộc vào kỹ thuật tiêm của bác sĩ và tình trạng da thực tế của mỗi người.

Bên cạnh 176 mũi cho vùng "mặt tiền", Phương Linh còn công khai chi tiết 43 mũi tiêm cho vùng nách. Ứng dụng mesotherapy cho vùng dưới cánh tay là một thủ thuật tinh tế và mang lại hiệu quả cao. Thông thường, việc tiêm meso ở vùng này sẽ sử dụng các hoạt chất đặc trị nhằm hai mục đích chính: một là ức chế tuyến mồ hôi giúp vùng da này luôn khô thoáng, khử mùi. Hai là đưa các tinh chất làm sáng để điều trị dứt điểm tình trạng tăng sắc tố, thâm sạm do thói quen dùng nhíp hoặc dao cạo.

Những phụ nữ yêu chuộng trang phục phóng khoáng, quyến rũ như bikini hay váy hai dây, việc chăm chút cho vùng da này một cách kỹ lưỡng bằng công nghệ cao là minh chứng cho một tư duy làm đẹp toàn diện, không góc chết.

Ảnh: FBNV