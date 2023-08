Nữ ca sĩ luôn tạo tranh cãi vì váy áo diễn táo bạo

Được nhiều người chú ý hơn sau khi tham gia chuỗi lễ hội Water Bomb 2023, Kwon Eun Bi trở nên nổi tiếng, được đặt biệt danh “nữ hoàng mùa hè” nhờ phong thái trình diễn quyến rũ, trang phục nóng bỏng, “đốt mắt” khán giả.

Với lợi thế hình thể đầy đặn, nở nang, Kwon Eun Bi thường chọn những trang phục diễn ngắn, khoe đường cong cơ thể trong các sân khấu tại lễ hội. Quy định khán giả tham dự đều trên 18 tuổi nên nữ ca sĩ càng được đón nhận nhiệt tình hơn.

Trong những bộ cánh hở táo bạo, nữ ca sĩ sinh năm 1995 “cháy” hết mình trên sân khấu. Cô là gương mặt quen thuộc tham gia các lễ hội nhạc nước năm nay. Cựu thành viên IZ*ONE thắng thắn tiết lộ nhận được nhiều cuộc gọi làm quen sau khi nổi tiếng ở Water Bomb 2023.

Thời gian gần đây, Eun Bi bất ngờ tạo tranh cãi. Một số ý kiến không vừa lòng với hình tượng gợi cảm nữ thần tượng đang theo đuổi, cho rằng cô cố tình ăn diện hở hang tại sân khấu âm nhạc.

Buổi biểu diễn mới nhất Cass Cool Festival, Kwon Eun Bi mặc áo tắm kết hợp cùng quần short denim, làm dấy lên tranh cãi chuyện mặc đồ hở quá đà. Trái lại, nhiều người hâm mộ lên tiếng bảo vệ, nhận xét ca sĩ tươi tắn, năng lượng, mặc đồ gợi cảm nhưng không hề tạo cảm giác rẻ tiền. Hơn thế, trang phục diễn của cô hoàn toàn phù hợp với không khí và chủ đề của lễ hội.

Thời còn hoạt động trong nhóm IZ*ONE, Eun Bi được đánh giá là thành viên có hình thể đẹp dù chiều cao khiêm tốn. Chia sẻ về trải nghiệm giảm cân khi còn là thực tập sinh, cô tiết lộ phải giảm cân để đáp ứng tiêu chuẩn sắc đẹp của ngành và tăng cơ hội ra mắt. Chế độ ăn kiêng khắc nghiệt của cô bao gồm táo cắt lát vào bữa sáng, mỗi giờ ăn một lát táo. Bằng cách này, cô ấy đã duy trì năng lượng chỉ nhờ ba quả táo trong ba ngày.

Sau khi IZ*ONE tan rã, Kwon Eun Bi là thành viên đầu solo, nữ thần tượng chia sẻ: “Làm việc cùng các thành viên luôn vui vẻ nên cảm giác một mình thật nhàm chán và trống rỗng”. Ca sĩ muốn thể hiện màu sắc đa dạng của mình để bù đắp cho những khuyết điểm thời kỳ cô còn đang hoạt động nhóm.

Trong một bài phỏng vấn, nữ ca sĩ có những chia sẻ thú vị. Cô thà làm việc bán thời gian tại cửa hàng bingsu (đá bào tráng miệng) trong đợt nắng nóng còn hơn ở tiệm bánh sản xuất 100 khay bánh mì mỗi ngày.

Eun Bi giải thích làm việc ở tiệm bánh rất khó khăn, trong khi đó có những lựa chọn giúp cô không quá vất vả nhưng thu nhập cũng đủ dùng. Từng làm trái ý của cha mẹ, Eun Bi phải nhận công việc bán thời gian tại tiệm bánh để trang trải học phí cho trường trung học nghệ thuật. Với sự giúp đỡ của anh trai ruột, cô đã có thể làm việc ở tiệm bánh hai năm. Trong thời gian cô tham gia Produce 48 của Mnet, chủ tiệm bánh đã cổ vũ cô và chia sẻ: “Cô ấy là cô gái đáng tin cậy. Tôi hy vọng cô ấy thành công với vai trò ca sĩ”.

Giữa các chương trình tạp kỹ và diễn xuất, Kwon Eun Bi chọn chương trình tạp kỹ, nhưng có nhiều niềm vui khi có cơ hội diễn xuất trong video âm nhạc. Cô giải thích: “Tôi có thể diễn xuất một cách tự nhiên và thoải mái vì diễn xuất được thể hiện qua biểu cảm và chuyển động chứ không phải lời nói”. Kwon Eun Bi bộc bạch thêm: “Thành thật mà nói, các chương trình tạp kỹ khó và diễn xuất cũng vậy. Tôi không tự tin lắm khi diễn xuất. Khi tôi trao đổi lời thoại với ai đó, tôi cảm thấy lo lắng nên nhiều cảm xúc của tôi biến mất. Đó là lý do tôi nghĩ diễn xuất có chút khó khăn”.

Nữ nghệ sĩ lựa chọn quên vũ đạo còn hơn quên lời bài hát khi biểu diễn. Eun Bi chọn có vai chính trong I Am a Natural Person của MBN hơn là Show Me the Money của Mnet. Cô thích các chương trình về thiên nhiên chứ không biết rap.

Kwon Eun Bi chia sẻ cô thà sống cả đời bên cạnh một người bạn 24/7 còn hơn sống cuộc sống không có ai kề cạnh. Cô giãi bày: “Tôi không thể quen với việc làm việc gì đó một mình nên tôi muốn ở cùng với ai đó”.

Hồi đầu tháng 8, Kwon Eun Bi trở lại với bài hát mới bằng hình ảnh vừa quyến rũ, vừa thanh thuần, đón nhận sự ủng hộ lớn từ fan. Hiện, mỹ nhân 28 tuổi tích cực ở nhiều lĩnh vực như nhạc kịch, giải trí, radio…

Ảnh: Top Star News, IG, X.