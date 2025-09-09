Nữ ca sĩ làm điều ái ngại này trên thảm đỏ VMAs 2025

Trở thành tâm điểm của thảm đỏ Lễ trao giải MTV Video Music Awards (VMAs) 2025, María Zardoya - giọng ca chính của nhóm nhạc The Marías đã khiến khán giả giật mình khi xuất hiện trong một bộ trang phục táo hở hang, bạo bậc nhất sự kiện. Đây cũng là khoảnh khắc đáng nhớ khi nhóm nhạc Indie này được đề cử hạng mục Nghệ sĩ mới xuất sắc nhất tại VMAs 2025 và màn đi thảm đỏ của María càng khiến dân tình bàn tán sôi nổi.

Trang phục mà nữ ca sĩ lựa chọn là một thiết kế xuyên thấu, phần thân áo mỏng tang gần như trong suốt, ôm sát cơ thể và để lộ hoàn toàn vòng 1. Chất liệu ren pha lưới ở thân trên kết hợp với phần váy lụa dài màu ngà là sự giao thoa giữa phong cách vintage và xu hướng "naked dress" đang gây sốt tại Hollywood. Tuy nhiên, mức độ phô diễn cơ thể của thiết kế này khiến nhiều khán giả cho rằng María đã "liều lĩnh" hơn mức cần thiết.

Bộ cánh "mặc như không" của nữ ca sĩ chiếm trọn spotlight.

Có lẽ vì trang phục đã đủ gây chú ý, nên María Zardoya tối giản hóa hẳn layout makeup và làm tóc.

Bộ cánh ngay lập tức trở thành chủ đề gây tranh cãi lớn. Một bộ phận người hâm mộ khen ngợi sự dũng cảm và tinh thần thời trang phá bỏ giới hạn của María. Họ cho rằng đây là tuyên ngôn cá tính, khẳng định bản lĩnh của một nghệ sĩ Indie bước ra sân khấu Mainstream. Ngược lại, nhiều khán giả thẳng thắn chỉ trích trang phục phản cảm, thiếu tinh tế và vượt quá ranh giới thẩm mỹ, đặc biệt khi đặt trong một lễ trao giải âm nhạc toàn cầu.

Netizen đặt dấu "chấm hỏi" cho bộ trang phục đi thảm đỏ lộ liễu này của María Zardoya.

Nếu theo dõi María Zardoya trên MXH, dễ nhận thấy phong cách của cô luôn gắn liền với tinh thần sexy, mơ màng và giàu chất điện ảnh. Nữ ca sĩ thường ưu ái những thiết kế xuyên thấu, slip dress lụa hoặc các bộ cánh vintage lấy cảm hứng từ thập niên 70–90. Gam màu María lựa chọn thường là trắng ngà, đỏ rượu, đen hoặc pastel, vừa gợi cảm vừa có chút u uất.