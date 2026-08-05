Nữ ca sĩ 42 tuổi được Trấn Thành khen quá trẻ, đính chính thông tin

Nổi tiếng là một trong những sao nữ "hack tuổi" đỉnh cao của Vbiz, diện mạo trẻ trung bất chấp thời gian của Lương Bích Hữu ở tuổi 42 liên tục trở thành chủ đề bàn tán xôn xao. Mới đây, theo chia sẻ của chính chủ, trước hàng loạt thắc mắc từ công chúng về bí quyết gìn giữ nét xuân, giọng ca Cô gái Trung Hoa đã đăng tải dòng trạng thái đính chính thông tin phẫu thuật thẩm mỹ trên trang cá nhân.

Nữ ca sĩ sinh năm 1984 thẳng thắn khẳng định: "Không có thay đổi xíu nào trên mặt đâu, mẹ tạc ra sao là Hữu để y vậy, nên đừng nhắn hỏi Hữu thẩm mỹ ở đâu nữa ạ, và Hữu cũng khẳng định là chưa từng sử dụng bất kỳ dịch vụ thẩm mỹ nào hết á. Hữu tự nhiên."

Lương Bích Hữu chính thức lên tiếng đính chính thông tin phẫu thuật thẩm mỹ, khẳng định vẻ đẹp hoàn toàn tự nhiên.

Lời khẳng định của người đẹp nhận về nhiều sự đồng cảm từ người hâm mộ. Còn nhớ cách đây không lâu, trước khung hình selfie không chút tì vết của Lương Bích Hữu, Trấn Thành từng để lại bình luận cảm thán hóm hỉnh: "Định không già hả Hữu?" . Không hề lép vế, mỹ nhân 8X phản hồi đầy lém lỉnh: "Bạn cũng có chịu già đâu".

Trên thực tế, Lương Bích Hữu lớn hơn Trấn Thành 3 tuổi. Dù có sự chênh lệch về tuổi đời, cả hai vẫn duy trì cách xưng hô ngang hàng đầy tự nhiên. Việc các nghệ sĩ ưu tiên xưng hô dựa trên sự đồng điệu trong tâm hồn vô hình trung giúp họ giữ vững nguồn năng lượng tươi mới, hạn chế cảm giác khoảng cách tuổi tác trong môi trường nghệ thuật.

Trấn Thành công nhận Lương Bích Hữu quá trẻ.

Làn sóng ngợi khen dành cho nhan sắc "lão hóa ngược" của Lương Bích Hữu đã bùng nổ mạnh mẽ trong suốt gần 2 năm qua kể từ khi cô tái xuất mạnh mẽ ở các game show âm nhạc. Đáng chú ý nhất phải kể đến cột mốc tháng 12/2025, khi nữ ca sĩ chính thức thông báo tốt nghiệp chuyên ngành Sư phạm Âm nhạc tại Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh với tấm bằng loại Giỏi xuất sắc.

Thời điểm đó, điều khiến dư luận ngỡ ngàng không chỉ là thành tích học tập đáng nể của một nghệ sĩ kỳ cựu, mà chính là visual xuất thần trong bộ lễ phục cử nhân. Sở hữu gương mặt mang đường nét trẻ thơ, làn da căng mịn cùng nụ cười toả nắng, Lương Bích Hữu hoàn toàn không để lộ bất kỳ dấu hiệu tuổi tác nào của một bà mẹ một con.

Trong không gian của các tân cử nhân thuộc thế hệ Gen Z, giọng ca U45 hòa nhập một cách hoàn hảo, khiến nhiều khán giả thừa nhận nếu chỉ nhìn thoáng qua sẽ lầm tưởng đây là một cô sinh viên mươi mươi vừa chập chững ra trường.

Visual rạng rỡ như sinh viên Gen Z của Lương Bích Hữu trong ngày nhận bằng tốt nghiệp Nhạc viện TP.HCM.

Để chạm đến phong độ nhan sắc đỉnh cao như hiện tại, Lương Bích Hữu đã trải qua một quá trình nỗ lực bền bỉ nhằm F5 lại hình ảnh cá nhân. Nhìn lại giai đoạn trước đó, người đẹp từng đối mặt với không ít ý kiến trái chiều khi xuất hiện với ngoại hình tăng cân rõ rệt cùng những bộ trang phục chưa thực sự tôn dáng.

Bước ngoặt lớn diễn ra vào năm 2024 khi nữ ca sĩ quyết tâm thực hiện chế độ giảm cân nghiêm ngặt và trút bỏ thành công gần 20kg. Sự thay đổi rõ rệt về hình thể trở thành đòn bẩy giúp cựu thành viên H.A.T tự tin lột xác toàn diện từ phong cách thời trang, lối trang điểm cho đến kiểu tóc. Không còn bó buộc trong hình ảnh an toàn, người đẹp tự tin thử nghiệm từ phong cách streetwear năng động đến các thiết kế Y2K rực rỡ sắc màu.

Hành trình giảm gần 20kg giúp cựu thành viên nhóm H.A.T tự tin chinh phục đa dạng phong cách thời trang trẻ trung.

Sự trẻ trung mang tính bứt phá của Lương Bích Hữu càng được minh chứng rõ nét khi cô đứng chung khung hình cùng các thế hệ đàn em kém nhiều tuổi. Trong khoảnh khắc đọ sắc cùng nữ rapper tlinh - người kém cô tới 16 tuổi, khoảng cách thế hệ giữa cả hai hoàn toàn bị xóa nhòa nhờ lớp makeup cá tính và thần thái đậm chất Gen Z. Tương tự, khi đứng cạnh Midu, dù đàn em trẻ hơn 5 tuổi, Lương Bích Hữu vẫn tỏa sáng bằng nét rạng ngời khó phân định thứ bậc.

Đứng cạnh tlinh kém 16 tuổi, Lương Bích Hữu dường như không có khoảng cách.

Ảnh: FBNV