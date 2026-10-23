Kim Ji Won đang có màn trở lại đáng chú ý khi hóa thân thành nữ bác sĩ phẫu thuật tài năng trong Doctor X. Bộ phim nhanh chóng thu hút sự quan tâm của khán giả nhờ mạch phim gay cấn, cùng nhiều tình tiết khai thác những vụ án y khoa đời thực, khiến mạng xã hội không khỏi bàn tán sôi nổi. Bên cạnh nội dung hấp dẫn, nhân vật do Kim Ji Won đảm nhận cũng là một trong những yếu tố góp phần tạo nên sức hút cho tác phẩm. Không chỉ được khắc họa là một bác sĩ ngoại khoa thiên tài với chuyên môn xuất sắc, nhân vật này còn gây ấn tượng bởi tính cách lạnh lùng, thẳng thắn và không ngại va chạm. Trước những luật ngầm, sự bất công hay thế lực được ví như “mafia trắng” trong bệnh viện, cô luôn sẵn sàng đối đầu thay vì thỏa hiệp. Vai diễn tiếp tục cho thấy khả năng biến hóa đa dạng của Kim Ji Won, đồng thời khẳng định sức hút của nữ diễn viên qua hình tượng mạnh mẽ, sắc sảo và đầy cá tính.

Trái với hình tượng lạnh lùng, trầm tĩnh cùng mái tóc cắt ngắn trên màn ảnh, Kim Ji Won ngoài đời lại gây ấn tượng với nét đẹp dịu dàng, thanh lịch cùng thần thái cuốn hút. Bên cạnh visual đẹp khủng, gu thời trang của mỹ nhân sinh năm 1992 cũng là điểm cộng lớn khi cô luôn biết cách biến những món đồ đơn giản trở nên sang trọng, tinh tế mà vẫn trẻ trung, hiện đại. Cùng ngắm ngay tủ đồ của nữ bác sĩ hot nhất nhì màn ảnh Hàn để bỏ túi loạt công thức mix match vừa xịn xò vừa dễ ứng dụng!

Kim Ji Won luôn biết cách chiếm trọn spotlight nhờ visual xinh đẹp cùng gu ăn mặc đầy cuốn hút. Trong một lần xuất hiện, nữ diễn viên ghi điểm với mẫu đầm trắng dáng suông, nổi bật bởi gam màu tinh khôi và phom váy xòe nhẹ, bay bổng, mang đến diện mạo yêu kiều, ngọt ngào. Thiết kế không quá cầu kỳ nhưng vẫn đủ sức tôn lên nét thanh lịch, nữ tính của người mặc. Với nhiều chị em, váy trắng cũng là item đáng có trong tủ đồ bởi tính ứng dụng cao, dễ diện trong nhiều dịp khác nhau. Nếu muốn làm mới phong cách theo hướng nhẹ nhàng, duyên dáng, chị em có thể tham khảo những mẫu váy có phom dáng tương tự Kim Ji Won, ưu tiên chất liệu mềm mại và đường cắt tinh tế để tổng thể thêm thướt tha, cuốn hút.

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Nếu đang tìm một thiết kế đầm đi tiệc vừa thanh lịch, đơn giản mà vẫn toát lên vẻ sang trọng, chị em có thể tham khảo ngay gợi ý từ Kim Ji Won. Nữ diễn viên lựa chọn đầm dài dáng cúp ngực, khéo léo tôn lên bờ vai thanh mảnh và tạo diện mạo yêu kiều, cuốn hút mà không cần đến những chi tiết cầu kỳ. Với kiểu trang phục này, phụ kiện tuy nhỏ nhưng lại góp phần quan trọng trong việc hoàn thiện tổng thể. Chị em có thể kết hợp cùng một chiếc túi xách cầm tay thanh lịch, điểm xuyết thêm dây chuyền, vòng cổ hoặc nhẫn với thiết kế tinh tế. Bí quyết là tiết chế số lượng và ưu tiên những món đồ có sự đồng điệu, giúp set đồ thêm sang trọng mà vẫn giữ được nét tối giản, trang nhã.

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Diện nguyên cây trắng đơn giản, Kim Ji Won vẫn ghi điểm nhờ vẻ ngoài thanh lịch, cuốn hút. Nữ diễn viên khéo léo kết hợp áo thun trơn với quần suông trắng đồng điệu, hoàn thiện outfit bằng đôi guốc cao gót giúp tổng thể thêm thanh thoát, chỉn chu. Công thức phối đồ tưởng chừng quen thuộc nhưng lại ghi điểm nhờ sự tối giản và hài hòa trong phom dáng. Một chiếc áo thun có độ ôm vừa phải, không quá bó sát cũng chẳng rộng thùng thình, sẽ giúp diện mạo trông gọn gàng mà vẫn thoải mái. Khi kết hợp cùng quần suông có đường nét đứng dáng, chị em dễ dàng có được set đồ đơn giản nhưng vẫn toát lên vẻ sang trọng, hiện đại. Đây cũng là công thức đáng lưu lại cho những ngày muốn mặc đẹp mà không cần mất quá nhiều thời gian phối đồ.

Gợi ý mua sắm: Áo -Quần

Mùa thu đông này, nếu chưa biết mặc gì cho vừa xinh vừa sành điệu, chị em cứ tham khảo công thức phối đồ của Kim Ji Won. Nữ diễn viên ghi điểm với set đồ đơn giản nhưng có gu, kết hợp quần ống rộng cùng áo cardigan và layer một chiếc áo mỏng bên trong, tạo nên tổng thể trẻ trung, thoải mái mà vẫn thanh lịch. Điểm nhấn thú vị nằm ở chiếc khăn nhỏ buộc quanh cổ, giúp outfit thêm duyên dáng và có nét riêng mà không cần sử dụng quá nhiều phụ kiện. Đây cũng là bí quyết để những set đồ thu đông quen thuộc trông mới mẻ hơn: chỉ cần thêm một món phụ kiện nhỏ, tổng thể đã trở nên cuốn hút đáng kể. Chị em có thể áp dụng công thức này khi đi làm, dạo phố hay cà phê cùng bạn bè đều hợp.

Gợi ý mua sắm: Áo - Quần -Khăn

Kim Ji Won chứng minh rằng càng ăn mặc đơn giản càng sang khi kết hợp áo len cùng quần jeans mà vẫn ghi điểm tuyệt đối. Bí quyết nằm ở cách phối đồ chỉn chu, tinh tế: nữ diễn viên sơ vin gọn gàng để tổng thể thêm thanh lịch, đồng thời giúp outfit trông có điểm nhấn hơn. Với những món đồ cơ bản, Kim Ji Won thường ưu tiên phụ kiện mảnh, thiết kế tối giản để tạo sự hài hòa mà không khiến tổng thể trở nên rườm rà. Công thức này rất đáng để chị em học hỏi trong mùa thu đông, bởi áo len và quần jeans vốn là những item dễ tìm, dễ mặc và có tính ứng dụng cao. Chỉ cần chú ý đến phom dáng và điểm thêm một vài món phụ kiện tinh tế, chị em đã có ngay diện mạo trẻ trung, hiện đại mà vẫn sang mắt.

Gợi ý mua sắm: Áo - Quần