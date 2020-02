NTK Vũ Ngọc và Son mang len, sắc màu và sự ấm áp của mẹ lan tỏa trên sàn catwalk tại sân bay New York

Nổi tiếng hàng loạt concept ấn tượng với các sân khấu không tưởng trên thế giới, siêu mẫu quốc tế Jessica Minh Anh lần này biến đường băng thành sàn catwalk, đây là nơi đầu tiên diễn ra sàn diễn thời trang, trước đó Louis Vuitton cũng từng làm show diễn tại sân bay này nhưng trong địa điểm không gian kín của sân bay.



Runway on Runway là tiêu chí và concept mà siêu mẫu Jesscica Minh Anh muốn mang đến giới thời trang lần này cũng như là một cơn gió kỳ lạ hòa cùng vào mùa Fashion Week tại New York đang diễn ra. Show quy tụ hàng loạt thông tin báo chí hàng đầu tại New York như CNN, New York Times, Vogue... cùng các người mẫu quốc tế và đội ngũ make up hàng đầu.

Vũ Ngọc và Son là bộ đôi thiết kế Việt Nam xuất hiện và đảm nhận vị trí kết thúc show diễn J Winter Fashion Show bên cạnh 12 nhà mốt quốc tế tại New York chiều ngày 6/2 (giờ địa phương). Bộ đôi giới thiệu đến giới mộ điệu trong và ngoài nước các thiết kế mới nhất nằm trong bộ sựu tập "Ký ức tuổi thơ".

Trong tiết trời se lạnh của New York, các thiết kế của bộ sưu tập đưa mọi người trở về một bầu không khí ấm áp đậm chất lãng mạn của một khung trời tuổi thơ mơ mộng. Các thiết kế cho mùa thu đông lần này bộ đôi tập trung vào khai thác và xử lý chất liệu len sợi bên cạnh các chất liệu: Gấm, taffeta, chiffon, organza.

Các tông màu nổi bật tượng trưng cho những kỷ niệm rực rỡ, sắc màu tuổi thơ, ký ức vui tươi xen lẫn với các phụ kiện vô cùng đáng yêu. Chiếc khoác len, đôi giày, chiếc nón len xinh xắn cách điệu thu nhỏ được gắn kết tỉ mỉ. Họa tiết cuộn len nhuộm trên chất liệu organza, bố gấm, khiến những mẫu đầm maxi, suit oversize thêm bắt mắt trong từng bước chân và uyển chuyển của các người mẫu.

Sắc trắng tinh khôi kết hợp và đính kết hoa hồng trắng nhẹ nhàng tinh khiết trong các thiết kế váy suông, váy bút chì kết hợp áo khoác len tinh tế trong từng thiết kế. Hoạ tiết người đàn bà dệt áo mùa đông được giới thiệu sinh động qua váy suông dáng dài kết hợp với túi xách đan len, sắc vàng được kết hợp với áo khoác cùng hàng loạt phụ kiện về ký ức tuổi thơ tươi đẹp.

Đặc biệt phần kết thúc khép lại show diễn siêu mẫu Jessica cùng 2 NTK và dàn mẫu bước lên máy bay chào tạm biệt quý quan khách trong sự ấn tượng và bất ngờ của người xem tại New York chiều ngày 6/2 vừa qua.



Thay vì tập trung vào các trang phục ứng dụng hàng ngày, bộ sưu tập thu đông 2020 của bộ đôi thiết kế đem tới làn gió mới với các trang phục hơi hướng haute couture với các mẫu đầm dạ tiệc cao cấp và xa xỉ. Các phom dáng cầu kỳ mới lạ với cách thể hiện mới với kỹ thuật đan móc của người Việt cho thấy sự nhạy bén và tư duy cấp tiến của Vũ Ngọc và Son trong bộ sưu tập lần này.