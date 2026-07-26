NTK Việt từng tuyên bố "cấm cửa" Vũ Thuý Quỳnh thông báo đang chạy xe công nghệ mưu sinh, nhiều sao Việt an ủi

Trang cá nhân của nhà thiết kế kiêm nhiếp ảnh gia Hà Nhật Tiến mới đây bất ngờ gây chú ý khi anh đăng tải một dòng trạng thái dài, trải lòng về quyết định tạm gác lại đam mê nghệ thuật để chuyển sang chạy xe công nghệ. Dòng chia sẻ chân thật, trần trụi về những chật vật cơm áo gạo tiền đằng sau ánh hào quang của ngành thời trang nhanh chóng chạm đến cảm xúc của đông đảo đồng nghiệp và khán giả.

Trái ngược với những khung hình lộng lẫy trên sàn diễn hay trong studio, Hà Nhật Tiến thẳng thắn thừa nhận bản thân đã trải qua một khoảng thời gian kiệt quệ về tài chính lẫn tinh thần. Những gánh nặng nợ nần mỗi ngày một lớn dần, trong khi đam mê sáng tạo lại không thể nuôi sống chính nó. Anh xót xa chia sẻ về cảm giác bất lực khi nhìn những bộ trang phục thiết kế nằm im lìm và chiếc máy ảnh phủ bụi nơi góc nhà.

Để giải quyết bài toán sinh tồn cấp bách và lấp đầy những khoảng trống thời gian vô định, nam nhà thiết kế quyết định khoác lên mình bộ đồng phục của hãng xe công nghệ Green SM. Trong ngày có cuốc xe đầu tiên, anh không giấu được sự xúc động lẫn chút tủi hờn khi lần đầu đối mặt với trải nghiệm mưu sinh hoàn toàn mới lạ.

Cảm giác bối rối với công nghệ, sự dè chừng trên những cung đường Sài Gòn quen thuộc và niềm vui ngập tràn khi nhận được 2.000 đồng tiền boa từ khách hàng đã mang lại cho anh cái nhìn rất khác về giá trị của đồng tiền. Chấp nhận gạt bỏ cái tôi nghệ sĩ để lao động chân chính, Hà Nhật Tiến xem đây là một liều thuốc giảm đau cấp bách giúp anh đi qua vực thẳm cuộc đời.

Bài đăng của Hà Nhật Tiến nhanh chóng nhận được làn sóng tương tác lớn từ giới giải trí. Bên dưới phần bình luận, nhiều nghệ sĩ, người đẹp và đồng nghiệp trong nghề đã để lại những lời an ủi, tiếp thêm sức mạnh cho anh.

Diễn viên Diễm My 9X gửi lời cổ vũ chân thành, mong đàn anh cố gắng vững vàng. Hoa hậu Ngọc Châu xúc động nhắn gửi lời chúc vạn dặm bình an, mong nam nhà thiết kế kiên cường bước qua giai đoạn thử thách. Trong khi đó, ca sĩ Đại Nhân bày tỏ sự trân trọng trước tinh thần dũng cảm của đồng nghiệp, khẳng định rằng việc lao động chân chính để kiếm tiền luôn là điều đáng tự hào và mong anh gặp nhiều may mắn trên những chuyến xe sắp tới.

Bên cạnh vô vàn lời cảm thông dành cho sự dũng cảm đối diện với thực tế của Hà Nhật Tiến, khi chia sẻ của anh được MXH lan toả, cũng chứng kiến nhiều bình luận nhắc lại ồn ào truyền thông vừa nổ ra cách đây hai tháng.

Thời điểm đó, giữa bối cảnh dư luận đang xôn xao về vụ việc của ca sĩ Miu Lê, Hà Nhật Tiến từng gây chú ý khi công khai tuyên bố "blacklist" Á hậu Vũ Thúy Quỳnh trên trang cá nhân vì những phát ngôn mang tính cá nhân của cô trên sóng livestream. Sự việc từng tạo ra làn sóng tranh luận trái chiều trên các diễn đàn mạng xã hội trước khi Hà Nhật Tiến quyết định khoá trang cá nhân.

Dù trải qua những va chạm không đáng có, trước đó Hà Nhật Tiến vẫn được biết đến là một gương mặt thế hệ 8X có bề dày hoạt động gần hai thập kỷ trong làng mốt Việt. Sinh năm 1988 tại Bà Rịa - Vũng Tàu, anh từng trải qua khoảng thời gian làm song song nhiều công việc như stylist, nhiếp ảnh và viết báo để nuôi dưỡng ước mơ thiết kế.

Sau khi giành giải Á quân tại một cuộc thi thời trang lớn năm 2010, anh từng bước xây dựng hệ sinh thái thương hiệu riêng như HANHATTIEN ở phân khúc cao cấp, 1M59 chuyên về áo dài hay HeHimHis hướng đến thời trang nam đương đại.

Sự chuyển hướng bùi ngùi của nhà thiết kế giàu nhiệt huyết đã mở ra một góc nhìn thực tế và sâu sắc hơn về thế giới thời trang, nơi ánh hào quang trước mắt đôi khi phải nhường chỗ cho những lo toàn đời sống sau lưng. Hành trình mới trên những chuyến xe mưu sinh của Hà Nhật Tiến vì thế không chỉ nhận được sự đồng cảm, mà còn là lời chúc bình an từ những người yêu mến tài năng của anh.