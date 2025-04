Khi một nhà thiết kế trẻ được vinh danh tại SR Fashion Awards và được những tên tuổi giàu kinh nghiệm như NTK Đỗ Long hay NTK Trần Hùng tin tưởng lựa chọn, đó không thể là sự ngẫu nhiên. Thái Huy được công nhận vì điều gì? Câu trả lời nằm ở tốc độ phát triển đáng chú ý và tư duy sắc bén.

1,5 năm - đó là khoảng thời gian để Thái Huy từ một NTK trẻ dám bỏ ngang đại học để theo đuổi đam mê thành người được Katy Perry lựa chọn. Thực tế mà nói, đây là một con số mà bất kỳ sinh viên thiết kế nào cũng khao khát. Katy Perry có thể không còn ở đỉnh cao sự nghiệp, nhưng cô vẫn là một "main pop girl" với tầm ảnh hưởng rộng rãi. Việc một NTK Việt Nam có thể chạm đến những ngôi sao như vậy trong thời gian ngắn không phải nhờ may mắn, mà là kết quả của tốc độ phát triển cực kỳ ấn tượng. Khoảnh khắc nhìn thấy Katy Perry khoác lên một sáng tạo của chính mình, Huy không cảm thấy áp lực, mà chỉ có sự phấn khích thuần túy.“Trời ơi cảm giác“đã lắm”! Huy cảm giác như đứa trẻ ngày xưa trong mình đang được vỗ về và khẳng định: Mày làm được rồi đó!”

Việc Katy Perry lựa chọn thiết kế từ BST debut ERTICA của Huy đã mở đường cho loạt tên tuổi đình đám trong ngành giải trí diện trang phục của anh. Sau đó, các thiết kế của Huy lần lượt xuất hiện trên SZA, Halle Bailey, Sabrina Sato, Jourdan Dunn và Bella Campox, khẳng định dấu ấn của anh trên bản đồ thời trang thế giới. Mới đây, vào ngày 27/3/2025, một thiết kế nằm trong BST debut của anh tiếp tục gây chú ý khi xuất hiện trong bộ ảnh teasing cho album phòng thu tiếp theo của nữ rapper nổi tiếng toàn cầu Doja Cat.

Không chỉ dừng lại ở tầm ảnh hưởng của các ngôi sao, ERTICA còn thu hút sự chú ý của giới chuyên môn quốc tế. Hai fashion blogger danh tiếng, I Deserve Couture và Up Next Designer, đã dành sự quan tâm đặc biệt cho BST debut của nhà thiết kế trẻ. Đáng chú ý, I Deserve Couture vốn nổi tiếng với những tiêu chuẩn khắt khe, nên việc Huy lọt vào "mắt xanh" của blogger này càng khẳng định sức ảnh hưởng của anh trong làng mốt quốc tế.

Tuy nhiên, cần phải lưu ý rằng: Trước khi tạo tiếng vang quốc tế với BST ERTICA, các thiết kế đồ án của Thái Huy đã xuất hiện trên Pap Magazine, trong các MV ca nhạc và được nhiều gương mặt nổi tiếng như Châu Bùi, Đức Phúc, Mỹ Anh, Ngọc Trinh lựa chọn. Ngay từ khi còn ngồi trên ghế giảng đường trường đại học, Huy đã tạo được dấu ấn với giới mộ điệu trong nước nhờ phong cách thiết kế độc đáo, thể hiện sự ảnh hưởng rõ nét từ Jean Paul Gaultier và Thierry Mugler. Thay vì đơn thuần kế thừa, anh đã chắt lọc tinh thần của hai NTK huyền thoại mà mình hâm mộ để tạo nên dấu ấn riêng. Các thiết kế của Huy không chỉ bắt mắt về màu sắc mà còn táo bạo trong phom dáng và tư duy thẩm mỹ. Điển hình là những chiếc blazer với cầu vai vươn cao đầy quyền lực hay bodysuit ôm sát cơ thể, nhấn mạnh bằng chi tiết cone bra mang hơi thở của Gaultier, tất cả đều phản ánh tư duy thiết kế và cách xử lý chất liệu táo bạo của anh.

Từ một nhà thiết kế trẻ chập chững vào nghề đến một cái tên được các nghệ sĩ quốc nội và quốc tế tin tưởng, hành trình ấy chưa bao giờ là ngẫu nhiên. Đó là sự tổng hòa của tư duy sắc bén, một bản sắc không thể trộn lẫn và cả lòng kiên trì theo đuổi một giấc mơ.

Thành công của Thái Huy không đến từ những khoảnh khắc ngẫu nhiên mà là kết quả của một sự quyết tâm bền bỉ. Sinh ra trong một gia đình không có truyền thống nghệ thuật, Thái Huy bén duyên với thời trang từ những trải nghiệm đời thường nhất. Khi còn nhỏ, anh thường theo mẹ qua các cửa hiệu quần áo, quan sát từng món đồ, cảm nhận chất liệu và hình thành sự nhạy bén với thời trang từ những điều giản dị ấy. Tuy nhiên, những ký ức tuổi thơ ấy chỉ là tiền đề. Chính khoảnh khắc nhìn thấy Lady Gaga trong những bộ trang phục siêu thực, thách thức mọi quy chuẩn thông thường, đã trở thành cú hích quyết định. Năm lớp 6, Huy tuyên bố với gia đình rằng thời trang sẽ là con đường anh theo đuổi đến cùng.

Với một đứa trẻ 12 tuổi, đó có thể chỉ là một giấc mơ. Nhưng với Huy, đó là một kế hoạch. Anh không chỉ yêu thời trang, mà còn có tư duy chiến lược rõ ràng. Khi nhiều NTK trẻ chọn khởi đầu từ thị trường trong nước, Huy đặt mục tiêu gây tiếng vang trên đấu trường quốc tế trước khi quay lại khẳng định tên tuổi tại Việt Nam. Chính vì vậy, ngay từ BST đầu tay ERTICA, anh đã hướng đến những tiêu chuẩn khắt khe nhất. Nói cách khác, ERTICA chính là sự phản ánh chân thực nhất về con người và tư duy thẩm mỹ của chính anh.

Cảm hứng của ERTICA đến từ Romain de Tirtoff, hay còn được biết đến với bút danh Erté, là nghệ sĩ người Pháp nổi tiếng trong thời kỳ Art Deco, người đã để lại dấu ấn sâu sắc trong nghệ thuật thị giác những năm 1920. Bên cạnh đó, hình học, với sự chuẩn xác và tính trừu tượng, là thứ ngôn ngữ Thái Huy say mê nhất, một chất liệu sáng tạo mà anh không ngừng khai thác để định hình thế giới thẩm mỹ riêng của ERTICA. Với tổng cộng 21 look, quá trình hoàn thiện ERTICA kéo dài gần một năm khi Huy liên tục thử nghiệm với phom dáng và chất liệu khác nhau. Từ váy dệt kim ôm sát, áo in 3D nhựa resin, đến quần lông vũ phối áo kim loại, Huy đã tìm tòi không ngừng nghỉ để đem tới một BST debut đủ mạnh để khẳng định cá tính và tầm nhìn của mình trong làng mốt Việt. Bên cạnh đó, bộ sưu tập này không chỉ mang dấu ấn cá nhân mà còn thể hiện một góc nhìn đa dạng về cái đẹp khi có sự xuất hiện của người mẫu khuyết tật và người mẫu lớn tuổi. Điều này giúp Huy đứng ngoài những chuẩn mực thời trang thông thường và nhận được sự công nhận từ giới chuyên môn.

Khi bước chân vào thời trang, Thái Huy không chỉ mang theo đam mê mà còn có một tầm nhìn dài hạn. Ngay từ những ngày đầu xây dựng thương hiệu, Huy đã ý thức rõ rằng thời trang không chỉ là sáng tạo mà còn là kinh doanh. Một NTK có thể tạo ra những thiết kế ấn tượng, nhưng để thương hiệu thực sự có chỗ đứng, cần có chiến lược bài bản, đặc biệt là khi vươn ra thị trường quốc tế.

“Huy cũng có kế hoạch [go global] đó. Hiện tại, Huy muốn giữ bí mật về dự án này và sẽ chia sẻ khi thời điểm thích hợp.” Huy chia sẻ. Tuy nhiên, khi nói đến việc vận hành thương hiệu, có một điều đáng nể: trước khi có sự hỗ trợ từ team, Huy gần như tự làm tất cả. “Hai BST trước, mọi thứ đều do mình tự xử lý. Từ làm việc với thợ may, trả lời email đến quản lý Social Media và Marketing. Đó không phải là chuyên môn của mình, nhưng để thương hiệu tồn tại được thì bắt buộc mình phải làm thôi.”

Một thương hiệu thời trang không thể chỉ sống bằng cảm hứng, mà còn phải vận hành như một cỗ máy trơn tru. Và với Huy, thử thách lớn nhất khi “go global” không phải là sự khác biệt văn hóa, mà là bài toán logistics (vận hành):“Mình không gặp quá nhiều vấn đề về gu thẩm mỹ hay branding, vì những điều đó có thể thích nghi được. Nhưng logistics thì lại là một câu chuyện khác.” Câu nói tưởng như đơn giản ấy phản ánh thực tế khắc nghiệt của những thương hiệu trẻ khi bước ra thị trường quốc tế. Nếu sáng tạo là trái tim của thương hiệu, thì vận hành chính là bộ khung giúp nó đứng vững. Việc làm việc với các đối tác vận chuyển quốc tế, tối ưu hóa chuỗi cung ứng và đảm bảo sản phẩm đến tay khách hàng một cách trơn tru là những điều anh và cộng sự phải tự tìm hiểu và thử nghiệm.

Việc xây dựng một thương hiệu từ con số không đòi hỏi sự bền bỉ đáng kinh ngạc. Ngày càng có nhiều thương hiệu Việt được các ngôi sao quốc tế lựa chọn, giúp nâng cao nhận diện của ngành thời trang nước nhà. Nhưng với Thái Huy, việc một thương hiệu "đi ra thế giới" không chỉ dừng lại ở những khoảnh khắc tỏa sáng nhất thời. DNA thương hiệu phải đủ mạnh để không bị hòa lẫn, câu chuyện thương hiệu phải chân thực thay vì chỉ là một màn trình diễn truyền thông hào nhoáng. “Thành công, với mình, không chỉ là bán được sản phẩm ra thế giới, mà còn là giữ được dấu ấn riêng. Một thương hiệu không thể chỉ sống bằng tính niche, mà phải có đủ sự độc đáo để khác biệt, đủ sự linh hoạt để chạm đến nhiều tầng lớp khách hàng.”

Suy nghĩ này, theo tôi, phản ánh sự tỉnh táo hiếm thấy ở một NTK trẻ. Huy không bị cuốn theo hào quang phù phiếm, cũng không để những viễn cảnh xa vời làm lu mờ thực tế. Giấc mơ có thể trở nên mong manh nếu thiếu một nền tảng vững chắc, và cũng có thể bị thực tế nhấn chìm nếu không đủ bản lĩnh để theo đuổi đến cùng. Nhưng Huy không mộng tưởng, cũng không nao núng. Anh chọn con đường chậm rãi nhưng vững chắc, từng bước xây dựng thương hiệu với chiến lược rõ ràng, sự tính toán hợp lý và một kế hoạch bài bản cho hành trình vươn ra thế giới.

Ở tuổi 25, Thái Huy đã sở hữu những cột mốc đáng chú ý trong sự nghiệp. Thế nhưng, khi trò chuyện cùng anh, tôi không thấy một người quá bận tâm đến danh xưng. Trái ngược với sự lộng lẫy của những thiết kế đã đưa anh ra thế giới, Huy giữ cho mình sự chân thành và khiêm nhường đến lạ. Với nhà thiết kế Gen Z này, thời trang không phải là một vỏ bọc hào nhoáng, mà là đam mê, là công việc, là cách anh lựa chọn để bước đi trên con đường của riêng mình. “Một người làm nghề thời trang” là cách Huy tự gọi mình.

Tôi vẫn luôn tin rằng mỗi nhà thiết kế thực thụ đều mang trong mình một vũ trụ - một thế giới quan, một cách nhìn thời trang không giống ai. Có người chọn sự hào nhoáng, có người theo đuổi sự tối giản. Và có những người như Tô Hoàng Thái Huy, những kẻ mộng mơ với đôi chân chạm đất, xây thế giới của mình bằng tư duy sắc bén và một tinh thần tỉnh táo đến ngạc nhiên.

Hành trình thời trang của Huy vừa bay bổng vừa thực tế: đủ đam mê để đi đến tận cùng, đủ lý trí để không mù quáng trước hào quang phù phiếm. Thế giới sáng tạo của anh có thể chưa hoàn thiện, nhưng nó đang thành hình. Và nếu một ngày nào đó, khi ai đó nhắc đến Tô Hoàng Thái Huy như một nhà thiết kế đã để lại dấu ấn sâu đậm trong ngành, tôi nghĩ họ sẽ không chỉ nhớ đến những bộ trang phục, mà còn nhớ đến cách anh xây dựng sự nghiệp của mình: từng chút một, chậm rãi nhưng chắc chắn.