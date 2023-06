Nóng bỏng mắt với loạt ảnh Bikini Passport của Top 3 Miss World Vietnam 2022

Với diện mạo thu hút, Top 3 Miss World VietNam 2022 mang vẻ ngoài tươi mới, năng lượng và rực rỡ như những Queen of Dawn. Với các thiết kế mới nhất nằm trong BST Flower Awakening, bộ ba Mai Phương, Bảo Ngọc và Phương Nhi toả sáng và mang lại ánh nhìn đầy cuốn hút.

Đặc biệt trong shoot hình mới nhất này, Miss World VN 2022 Mai Phương khoe vóc dáng tự tin chuẩn bị đến với đấu trường Miss World 2023, Á Hậu 1 Bảo Ngọc ngày càng nhuận sắc với hình thể chuẩn, Á Hậu 2 Phương Nhi cùng vẻ ngoài ngọt ngào trước thềm tham dự Miss International 2023.

Miss World Việt Nam 2022 Mai Phương đại diện Việt Nam tại đấu trường nhan sắc Miss World 2023

Miss Intercontinental 2023 Bảo Ngọc ngày càng thăng hạng nhan sắc với hình thể chuẩn

Á Hậu 2 Phương Nhi với vẻ ngọt ngào vốn có trước thềm tham dự Miss International 2023

Nói về nguồn cảm hứng sáng tạo cho bộ sưu tập lần này, Bikini Passport lấy cảm hứng từ sức sống mãnh liệt của mùa hè, căng tràn hương sắc như những đoá hoa nở rộ, Flower Awakening mang đến ánh nhìn nóng bỏng với những xu hướng thời trang vượt thời gian.



Flower Awakening thổi hồn vào những thiết kế áo tắm bởi các chi tiết cắt xẻ nhịp nhàng trên nền chất liệu thun gân cao cấp nhập khẩu Italia đặc trưng, mang đến hơi thở cổ điển xen lẫn hiện đại đầy bay bổng, thể hiện hình tượng của những quý cô nhẹ nhàng và yêu kiều

Đến với Flower Awakening, nàng sẽ được hoá thân thành những bông hoa nhuận sắc và toả sáng một cách rực rỡ, thu hút bất kì ánh nhìn nào khi bước qua.

Và nghiễm nhiên, nàng sẽ trở thành người dẫn đầu xu hướng cho thời trang áo tắm 2023 với Flower Awakening.

Bikini Passport mời nàng chiêm ngưỡng vẻ đẹp của Queen of Dawn và trải nghiệm BST Flower Awakening| NEW LOOK 2023 nàng nhé!

Đặc biệt trong tháng 6 này, Bikini Passport mời nàng tham gia chương trình đăng ký thành viên để nhận được những ưu đãi và chế độ hậu mãi trọn đời.

Khám phá BST Flower Awakening tại LINK

Website chính thức của Bikini Passport tại bikinipassport.vn

Fanpage chính thức của Bikini Passport tại facebook.com/bikinipassport.vn