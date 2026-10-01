Nơi những bước catwalk tí hon chắp cánh cho đam mê lớn: Dấu ấn rực rỡ tại Balabala Fashion Show 2026

Mỗi đứa trẻ đều mang trong mình một vũ trụ thu nhỏ – nơi những ước mơ, cá tính và đam mê không ngừng lớn lên theo từng bước trưởng thành trong mỗi bạn nhỏ. Giữa không gian rực rỡ tại Lotte Mall West Lake Hanoi những ngày qua, BALABALA FASHION SHOW - LIVING YOUR PASSION không chỉ trình diễn những bộ sưu tập thời trang ấn tượng, mà còn khẳng định một triết lý sâu sắc: Thời trang chính là tuyên ngôn tự do đầu đời giúp trẻ tự tin bộc lộ chính mình.

Tinh thần "Living Your Passion": Khi thời trang nâng niu từng trải nghiệm nhỏ

Có bạn nhỏ say mê vận động và chạy nhảy không ngừng; có bạn đắm chìm trong thế giới sắc màu của hội họa; lại có những bé tò mò khám phá thế giới hay đơn giản là hào hứng tự mình phối những bộ outfit mỗi sáng. Những sở thích ban đầu tuy giản dị nhưng lại là những mảnh ghép nền tảng quan trọng hình thành nên cá tính độc bản của trẻ.

Thấu hiểu điều đó, tinh thần "Living Your Passion" năm 2026 của Balabala hướng đến việc sáng tạo nên những thiết kế không chỉ đáp ứng tiêu chuẩn mặc đẹp, mà còn đồng điệu tuyệt đối với nhịp sống năng động của trẻ nhỏ. Từ chất liệu mềm mại, thoáng khí, an toàn cho làn da nhạy cảm đến phom dáng tối ưu hóa từng cử động; kết hợp cùng gam màu tươi sáng và họa tiết vui nhộn – mỗi trang phục Balabala trở thành điểm tựa vững chắc để các con thoải mái vui chơi, khám phá và tự tin là chính mình.

Đại diện truyền thông Balabala nhấn mạnh tại sự kiện:

"Balabala không hướng đến một hình mẫu duy nhất về vẻ đẹp của trẻ em. Thay vào đó, chúng tôi đề cao sự đa dạng và khuyến khích mỗi bạn nhỏ tự tin thể hiện cá tính của mình. Bởi điều đáng quý nhất không phải là trẻ trở nên giống một ai đó, mà là mỗi đứa trẻ là một phiên bản duy nhất của chính mình, với tiềm năng và nhịp phát triển riêng."

BST "Fly To The Moon": Cánh cửa mở ra thế giới mộng mơ trên sàn runway

Mở màn cho hành trình nghệ thuật đầy cảm xúc của show diễn chính là FLY TO THE MOON – bộ sưu tập đưa toàn bộ khán giả bước vào một không gian thời trang ngọt ngào, nhẹ nhàng và đầy sắc màu.

Những thiết kế mang phong cách bay bổng, sự kết hợp tinh tế giữa màu sắc ngọt ngào cùng các chi tiết trang trí điểm xuyết hài hòa đã biến sàn diễn catwalk thành một khoảng trời mộng mơ. Trình diễn BST mở màn này là dàn mẫu nhí tài năng, những gương mặt nhí nổi bật được bước ra. Trên từng bước đi, các con không chỉ thể hiện trọn vẹn nét đáng yêu của trang phục mà còn bộc lộ thần thái tự tin, rạng rỡ – đúng với tinh thần theo đuổi đam mê mà Balabala gửi gắm.

BST Beyond The Stars – Sắc màu cá tính và bản lĩnh

Tiếp nối cảm xúc mộng mơ, Beyond The Stars mang đến một làn gió hoàn toàn mới với những thiết kế nổi bật, hiện đại và phá cách. Mỗi bộ trang phục là một tuyên ngôn cá tính, giúp các mẫu nhí thể hiện bước đi catwalk đầy năng lượng, giải phóng sự tự tin và thần thái sành điệu trên sân khấu.

BST Snowy Dreams – Sắc màu cảm hứng khép lại hành trình

Là BST kết lại show diễn, Snowy Dreams ghi dấu ấn mạnh mẽ nhờ sự phối hợp trang phục đa dạng, kiểu dáng thời thượng và các chi tiết bắt mắt. BST không chỉ mang lại diện mạo nổi bật cho các bạn nhỏ mà còn truyền cảm hứng về sự sáng tạo không giới hạn trong phong cách thời trang trẻ em.

Trên từng bước sải chân, nụ cười rạng rỡ cùng thần thái hồn nhiên của các con đã truyền tải trọn vẹn thông điệp của cả 3 BST. Đó không chỉ là màn trình diễn những bộ trang phục đẹp mắt, mà còn là khoảnh khắc những "ngôi sao nhí" thực sự sống trọn với đam mê và tỏa sáng rực rỡ dưới ánh đèn sân khấu.

Khép lại hành trình đong đầy cảm xúc cùng lời tri ân từ Balabala

Không dừng lại ở những màn trình diễn catwalk thăng hoa, Balabala Fashion Show còn là chuỗi hoạt động lễ hội kéo dài 4 ngày trọn vẹn. Trong không gian ấm áp nhân dịp Tết Trung Thu, các bạn nhỏ đã thỏa sức sáng tạo tại workshop thủ công, tham gia các trò chơi tương tác sôi nổi và nhận về những phần quà trải nghiệm miễn phí.

Sự kiện khép lại trong tiếng tràng pháo tay giòn giã cùng những nụ cười hạnh phúc từ hàng ngàn phụ huynh, các mẫu nhí và đối tác đồng hành.

"Balabala chân thành cảm ơn quý khách mời, các mẫu nhí và những đối tác đã hiện diện, đồng hành và góp phần tạo nên một BALABALA FASHION SHOW - LIVING YOUR PASSION thật trọn vẹn và đáng nhớ. "MỘT SÂN KHẤU, NGÀN KHOẢNH KHẮC". Mỗi sự hiện diện, mỗi nụ cười và từng khoảnh khắc sẻ chia đều góp thêm những sắc màu rực rỡ cho hành trình nâng niu đam mê trẻ thơ của Balabala."