Màn hóa trang Halloween "tiền đình" nhất năm!

Halloween là dịp các bạn nhỏ hóa thân thành đủ kiểu nhân vật, từ công chúa, siêu anh hùng đến những “bé ma” đáng yêu. Nhưng có một em bé đã chọn cách gây chú ý rất khác: Không khiến người xem hét lên vì sợ, mà khiến ai nấy phải chớp mắt liên tục để kiểm tra xem thị lực của mình còn ổn không.

Trong bài đăng được chia sẻ trên diễn đàn Theqoo, màn hóa trang của một bạn nhỏ được giới thiệu là đã thu hút mọi sự chú ý ở trường mẫu giáo. Chỉ cần nhìn bức ảnh, có lẽ nhiều người cũng hiểu vì sao em bé khó lòng “chìm” giữa đám đông.

Bé mặc trang phục đen trắng, đội khăn trùm đầu, trước ngực đeo chuỗi hạt. Thoạt nhìn, đây có vẻ là một bộ đồ hóa trang khá quen thuộc. Nhưng nhìn lên khuôn mặt thì… khoan đã, mắt nào mới là mắt thật?

Bên cạnh đôi mắt của bé là những con mắt được vẽ thêm bằng nét đen, bố trí lệch nhau. Phần miệng cũng được tô vẽ thành nhiều lớp môi đỏ ở những vị trí khác nhau. Từng chi tiết riêng lẻ đều dễ nhận ra, nhưng đặt cạnh nhau lại khiến người xem khó tập trung vào một điểm.

Vừa xác định được đôi mắt thật, ánh nhìn đã bị kéo sang đôi mắt vẽ. Vừa nhìn xuống miệng, lại gặp thêm một đôi môi đỏ khác. Một khuôn mặt nhỏ xíu nhưng bắt đôi mắt người đối diện làm việc hết công suất.

Đã thế, nhân vật chính còn giữ vẻ mặt rất nghiêm túc. Trong một khung hình, bé đưa ngón tay về phía ống kính, môi hơi chúm lại. Sang khung hình bên cạnh, bé ngồi ngay ngắn, ánh mắt nhìn sang một bên. Chủ nhân màn hóa trang có vẻ hết sức bình thản, chỉ có người xem là bắt đầu thấy… chao đảo.

Dưới bài đăng, loạt bình luận cho thấy cư dân mạng có chung một cảm nhận: Sợ thì chưa chắc, nhưng chóng mặt thì có rồi.

“Gây chóng mặt hơn là đáng sợ”, một người nhận xét. Người khác lập tức hưởng ứng: “Bị say xe rồi”.

Có người gọi đây là “trải nghiệm loạn thị”, có người chỉ biết thốt lên: “Chóng hết cả mặt”. Giữa những tiếng cười, không ít bình luận dành lời khen cho ý tưởng hóa trang: “Sao có thể nghĩ ra ý tưởng này nhỉ?”, “Bố mẹ của bé giỏi thật”.

Một ý kiến còn tổng kết khá đúng tinh thần của bộ trang phục: “Chất lượng không cao nhưng hiệu quả thì tuyệt vời. Phải làm thử mới được”.

Quả thực, phần hóa trang không đi theo hướng trau chuốt đến từng nét. Những con mắt vẽ thêm hiện rõ trên da, các đôi môi đỏ cũng chẳng cố che giấu rằng chúng được tô bằng mỹ phẩm. Thế nhưng, chính cách sắp xếp ấy lại tạo ra hiệu ứng khiến người xem cứ phải nhìn đi nhìn lại.

Càng cố nhìn cho rõ, càng khó biết nên tập trung vào đâu. Mà càng nhìn lâu, vẻ bụ bẫm, nghiêm nghị của em bé lại càng khiến bức ảnh trở nên buồn cười.

Một cư dân mạng tò mò: “Không biết phản ứng của bọn trẻ như thế nào”. Bài đăng được cung cấp chưa cho thấy cảnh các bạn ở lớp gặp bé, nhưng riêng bức ảnh đã đủ khiến người lớn bàn tán rôm rả. Nếu có cuộc bình chọn màn hóa trang khiến người đối diện phải dụi mắt nhiều nhất, bạn nhỏ này hẳn là một ứng viên đáng gờm.

Giữa muôn vàn bộ đồ Halloween, đôi khi chỉ một ý tưởng tinh nghịch cũng đủ tạo nên màn xuất hiện khó quên. Em bé này có thể chưa khiến ai bỏ chạy vì sợ, nhưng đã khiến rất nhiều người phải dừng lại, nhìn kỹ rồi bật cười.

Halloween người ta thường hỏi nhau: “Có đáng sợ không?”. Riêng với bạn nhỏ này, câu hỏi có lẽ phải đổi thành: “Nhìn xong còn đứng vững chứ?”.