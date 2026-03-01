Những thói quen buổi tối giúp cha mẹ và con cái gắn kết sau một ngày dài bận rộn

Trong nhịp sống hối hả tại các đô thị lớn, hình ảnh những bậc phụ huynh trở về nhà khi phố xá đã lên đèn với vẻ ngoài mệt mỏi sau một ngày làm việc căng thẳng đã trở nên quá quen thuộc. Sau cánh cửa nhà, đôi khi khoảng cách giữa cha mẹ và con cái lại vô tình bị nới rộng bởi những tiếng thở dài hay những câu hỏi mang tính kiểm soát về bài vở.

Tuy nhiên, chính những khoảnh khắc ngắn ngủi của buổi tối lại là cơ hội vàng để chúng ta xây dựng lại sợi dây liên kết, biến ngôi nhà thành nơi trú ẩn bình yên nhất cho con trẻ sau những áp lực học đường.

Cùng nhau chuẩn bị bữa cơm tối và sẻ chia việc nhà

Thay vì coi việc bếp núc là nhiệm vụ riêng biệt của người lớn, việc mời gọi con cùng tham gia vào quá trình chuẩn bị bữa tối là cách tự nhiên nhất để phá vỡ tảng băng im lặng. Trong không gian ấm cúng của gian bếp, khi đôi tay cùng nhặt rau hay bày biện bát đũa, rào cản về thứ bậc giữa cha mẹ và con cái dần biến mất.

Thay vì hỏi những câu khô khan như "Hôm nay con được mấy điểm?", cha mẹ hãy thử bắt đầu bằng việc quan sát và khơi gợi sự giúp đỡ như "Mẹ đang phân vân không biết món này nên nêm thêm chút muối hay đường, con nếm thử giúp mẹ nhé?". Cách tiếp cận này giúp con cảm thấy giá trị của bản thân được công nhận trong gia đình.

Trong lúc làm việc, hãy lắng nghe con bằng cả trái tim, không ngắt lời và tránh đưa ra những lời phán xét ngay lập tức. Những câu chuyện vụn vặt về một người bạn mới hay một món đồ chơi thú vị ở trường sẽ tuôn chảy tự nhiên khi con cảm thấy mình đang được cộng tác chứ không phải đang bị thẩm vấn.

Trò chuyện về một tình huống thực tế thay vì kiểm tra kết quả

Sau khi dùng bữa, thay vì thúc giục con vào bàn học ngay lập tức, cha mẹ có thể dành ra mười lăm phút để cùng con thảo luận về một sự kiện diễn ra trong ngày dưới góc độ trải nghiệm cảm xúc.

Để con sẵn sàng chia sẻ mà không thấy bị kiểm soát, cha mẹ nên là người chủ động kể về một tình huống nhỏ mình gặp phải ở công ty, có thể là một niềm vui nhỏ hoặc một chút rắc rối đã giải quyết xong. Sau đó, hãy hỏi con những câu hỏi mở như "Nếu con là bạn trong tình huống đó, con sẽ cảm thấy thế nào?" hoặc "Hôm nay có điều gì làm con thấy bất ngờ nhất không?".

Việc tập trung vào cảm xúc thay vì kết quả học tập giúp con hiểu rằng cha mẹ thực sự quan tâm đến con người của con chứ không chỉ là những con số trên trang giấy. Khi con kể chuyện, hãy duy trì sự giao tiếp bằng mắt và gật đầu khích lệ, điều này tạo ra một không gian an toàn để con trút bỏ những nỗi niềm riêng mà không sợ bị chỉ trích hay giáo huấn.

Thói quen đọc sách hoặc thư giãn cùng nhau trước giờ đi ngủ

Khoảng thời gian trước khi đi ngủ là lúc tâm trí con người trở nên thư thái và dễ mở lòng nhất. Với những gia đình có con nhỏ, việc cùng đọc một cuốn sách hay kể một câu chuyện cổ tích là thói quen tuyệt vời; còn với những người con đã lớn hơn, đôi khi chỉ cần ngồi cạnh nhau nghe một bản nhạc hoặc cùng xem một đoạn video ngắn vui nhộn.

Trong khoảnh khắc này, cha mẹ hãy tạm gác lại chiếc điện thoại và những lo toan công việc để hoàn toàn hiện diện bên con. Thay vì đưa ra những lời nhắc nhở cho ngày mai, hãy trao cho con những lời khẳng định tích cực như "Mẹ rất trân trọng lúc con giúp mẹ dọn dẹp lúc nãy" hoặc đơn giản là "Bố rất vui vì tối nay cả nhà mình đã có thời gian bên nhau".

Sự lắng nghe thấu cảm ở giai đoạn này không cần quá nhiều lời nói, đôi khi chỉ là một cái vỗ vai hay một nụ cười hiền hậu cũng đủ để con cảm nhận được tình yêu thương vô điều kiện. Điều này giúp con đi vào giấc ngủ với tâm thế bình an và biết rằng mình luôn có một điểm tựa vững chắc.

Xây dựng niềm tin trong gia đình không phải là kết quả của những sự kiện lớn lao, mà là sự tích tụ của những thói quen nhỏ bé và chân thành mỗi ngày. Khi cha mẹ học cách lắng nghe nhiều hơn nói, thấu hiểu nhiều hơn phán xét, thì mỗi buổi tối sau giờ học sẽ không còn là áp lực mà trở thành sợi dây bền chặt kết nối trái tim. Niềm tin ấy chính là hành trang quý giá nhất để con vững bước vào đời, bởi con biết rằng dù ngoài kia có bao nhiêu bão giông, nhà vẫn luôn là nơi có những người sẵn sàng lắng nghe và yêu thương mình vô điều kiện.