Những thiết kế hướng tới tôn vinh tính nữ hiện đại thông qua từng đường nét - từ sự mềm mại và duyên dáng đến sự mạnh mẽ và tự chủ. Mỗi sản phẩm đều thể hiện tính kiêu hãnh, đồng thời phá bỏ mọi rào cản để phụ nữ tự do thể hiện cá tính riêng, sống đúng với con người thật của mình.

Mang cảm hứng từ sự thanh lịch của những quý cô nước Pháp, những gợi ý mix đồ từ BST Solar - Thu Đông 2024, giúp phái đẹp không chỉ diện lên những bộ trang phục thời thượng mà còn thể hiện sự tự tin, thanh lịch trong mọi hoàn cảnh.

Những thiết kế là lời tri ân đến vẻ đẹp và tinh thần của người phụ nữ hiện đại - mạnh mẽ, tự tin và lôi cuốn. Lấy cảm hứng từ phong cách thanh lịch của quý cô Paris, bộ sưu tập là sự hòa quyện hoàn hảo giữa vẻ đẹp cổ điển và sự phóng khoáng hiện đại, tôn vinh nét duyên dáng của phái đẹp trong từng thiết kế.

Loạt ảnh bộ sưu tập được thực hiện tại kinh đô thời trang Paris - mỗi khung hình đều phản chiếu vẻ đẹp tự nhiên, mạnh mẽ, và tinh thần lạc quan của người phụ nữ hiện đại. Các thiết kế không chỉ tôn lên vóc dáng mà còn truyền tải một nguồn năng lượng tích cực, giúp người mặc tỏa sáng tự tin, dù ở bất kỳ đâu.

Những bộ vest, đầm liền, sơ mi... chính là sự khơi dậy bản thể tinh tú nhất của phái đẹp, mang đến nguồn năng lượng mạnh mẽ và sự tỏa sáng tự nhiên. Mỗi thiết kế trong BST Thu Đông lần này là một lời nhắn nhủ nhẹ nhàng nhưng đầy sức mạnh: Luôn tự tin khẳng định bản sắc riêng trong hành trình làm chủ cuộc sống.

Tự do trong từng bước đi - Được thiết kế theo hơi hướng tân cổ điển với đường cắt may tỉ mỉ, những bộ vest và suit mang đậm dấu ấn của quý cô Paris kiêu kỳ. Phom dáng thanh thoát, vai độn nhẹ kết hợp với gam màu cổ điển như xanh xám, đen tạo nên diện mạo vừa chuyên nghiệp, vừa nữ tính cho người phụ nữ hiện đại. Mỗi bộ vest là một tác phẩm tôn vinh sự tự do, độc lập, giúp người phụ nữ tự tin, nổi bật và quyến rũ ở bất kỳ không gian công sở nào.

Các chi tiết cổ điển được lồng ghép vào các thiết kế đương đại, tạo nên sự giao thoa tinh tế giữa thời trang 90s và hiện đại, giúp tôn lên vẻ đẹp thanh lịch nhưng vẫn đầy phá cách của phái đẹp. Với kiểu dáng tân cổ điển và chất liệu mềm mại, những mẫu đầm liền thân trong bộ sưu tập không chỉ tôn lên nét quyến rũ mà còn gợi nhắc vẻ đẹp thanh lịch của thập niên 90.

Những chi tiết nhỏ như cổ chữ V, tay bồng và họa tiết retro mang đậm dấu ấn cổ điển, kết hợp với các đường cắt hiện đại, tạo nên tổng thể vừa duyên dáng vừa hiện đại, giúp phái đẹp tự tin trong mọi khoảnh khắc.

Sự kết hợp của các chi tiết cổ điển trong ngôn ngữ thiết kế đương đại không chỉ mang đến phong thái sang trọng mà còn tôn vinh vẻ đẹp cá tính, phá cách của người phụ nữ hiện đại. Bộ sưu tập Solar là minh chứng cho sự trở lại của phong cách 90s với vẻ đẹp thanh lịch, trẻ trung, giúp phái đẹp tỏa sáng, tự tin khẳng định phong cách trong thế giới thời trang hiện đại.

Solar sử dụng bảng màu nhã nhặn, cổ điển như be, kem, và đen - những sắc thái vượt thời gian, tôn lên vẻ đẹp thanh lịch mà đầy phong cách của phái đẹp. Sắc be và kem mang đến sự dịu dàng, nữ tính, gợi nhớ đến nét đẹp tinh khôi, thuần khiết nhưng không kém phần hiện đại. Màu đen - màu sắc của sự quyền lực và bí ẩn - lại là điểm nhấn giúp phái đẹp thêm phần sắc sảo, tự tin và nổi bật giữa đám đông.

Với sự nhẹ nhàng, tinh tế, các gam màu be và kem không chỉ dễ dàng phối hợp mà còn tạo nên sự thanh thoát, nhã nhặn, giúp các thiết kế vest, suit, và đầm liền thân trở nên gần gũi nhưng đầy phong cách. Màu be mềm mại, kết hợp cùng những đường may cổ điển và chất liệu cao cấp, tạo nên sự dịu dàng, nữ tính cho người mặc.

Để làm nổi bật sự thanh lịch vượt thời gian, màu đen được sử dụng tinh tế trong các mẫu suit và đầm liền thân, mang lại cảm giác huyền bí nhưng đầy lôi cuốn. Sắc đen cổ điển này được tô điểm bằng những chi tiết may tinh xảo, giúp các quý cô tự tin, tỏa sáng một cách đầy cuốn hút trong các sự kiện hay môi trường công sở.