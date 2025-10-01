Bằng ngôn ngữ thời trang, Lê Thanh Hòa kể về những lá thư tình được viết bằng nét mực run rẩy, khẽ gấp lại và cất giữ nơi ngăn kéo. Dòng cảm xúc tinh khôi được gửi gắm trong tà váy cưới, để mỗi cô dâu khi khoác lên đều như đang sống trong một bản tình ca ngọt ngào.

Các thiết kế trong bộ sưu tập khai thác phom dáng đa dạng, từ ballgown lộng lẫy, mermaid gợi cảm hay A-line thanh lịch cho đến mini dress cá tính. Tất cả đều thống nhất ở tinh thần thơ mộng và sự đồng điệu với tâm hồn người phụ nữ.

Những lá thư tình là cảm hứng cho BTS mới nhất của NTK Lê Thanh Hòa

Chất liệu tulle, satin và mikado cao cấp được xử lý layering nhiều tầng, tựa như những trang thư chồng lên nhau. Trên nền vải ấy, những chi tiết thêu tay tinh xảo mô phỏng chữ viết và hoa văn cổ điển, gợi nhớ đến những dòng thư tình còn vương hương mực mới.

Đặc biệt, nhà thiết kế gửi gắm một cách tinh tế vào mỗi thiết kế những loài tình yêu linh lan, tường vy, star of bethlehem,... như cách người xưa thường khẽ đặt vào trong bì thư một món kỷ vật mong manh nhưng chứa đựng trọn vẹn thương nhớ và khát khao.

“LOVE No.5” là sự giao thoa giữa vẻ đẹp cổ điển và tinh thần hiện đại, nơi sự lãng mạn được tái hiện qua phom dáng và chất liệu truyền thống, nhưng lại hòa quyện cùng sự phóng khoáng, tự do của thời đại mới.

Vẫn trung thành với ngôn ngữ thiết kế đặc trưng, NTK Lê Thanh Hòa lựa chọn sự tối giản trong cấu trúc để tôn vinh đường nét hình thể, đồng thời chú trọng sự tinh xảo trong từng chi tiết thủ công nhằm kiến tạo nên những “bức thư bằng vải vóc” nơi tình yêu được viết tiếp bằng một hình thức mới mẻ.

Không chỉ dừng lại ở một bộ sưu tập, LOVE No.5 - Love Letter là hành trình cảm xúc được NTK gửi đến các cô dâu, như một bản giao hưởng của tình yêu vĩnh cửu.

Mỗi chiếc váy là một chương trong cuốn tiểu thuyết tình yêu, kể về những lời hẹn, những ký ức và khát vọng hạnh phúc, để khi bước vào lễ đường. Mỗi cô dâu không chỉ mặc một chiếc váy cưới, mà còn đang khoác lên mình cả một câu chuyện tình yêu.