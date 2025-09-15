"Ma nữ" Davikah khoe đường cong tuyệt mỹ, thần thái ngút ngàn trong thiết kế của NTK Lê Thanh Hòa

Tối ngày 13/9, sự kiện FEED X KHAOSOD AWARDS 2025 diễn ra tại Paragon Hall (Bangkok, Thái Lan) đã trở thành tâm điểm chú ý của giới truyền thông khu vực với hàng loạt nghệ sĩ hàng đầu Thái Lan trong những bộ trang phục lộng lẫy.

Tuy nhiên, nhân vật gây ấn tượng mạnh mẽ nhất chính là nữ diễn viên Davikah Hoorne (Mai Davika) - ngôi sao được mệnh danh “ma nữ đẹp nhất Thái Lan”, đồng thời cũng là biểu tượng thời trang được nhiều thương hiệu quốc tế săn đón. Khoảnh khắc Davikah xuất hiện nhanh chóng thu hút mọi ống kính bởi nhan sắc và bộ trang phục lộng lẫy tựa nữ thần.

Bộ váy góp phần làm nên hào quang của Davikah trên thảm đỏ là một thiết kế đến từ Việt Nam của NTK Lê Thanh Hòa. Bộ trang phục nằm trong bộ sưu tập “Golden Heritage” ra mắt hồi tháng 4, được chế tác thủ công tỉ mỉ. Thiết kế lấy cảm hứng từ nghệ thuật và hoa văn văn hóa Champa, nổi bật với chi tiết đính kết tinh xảo, tạo nên hiệu ứng thị giác rực rỡ dưới ánh đèn sân khấu. Bộ váy không chỉ tôn lên vẻ đẹp quyến rũ và sang trọng của Davikah, mà còn góp phần mang đến thông điệp về sự giao thoa văn hóa trong ngôn ngữ thời trang đương đại.

NTK Lê Thanh Hòa tiết lộ, Davikah chủ động nhắn tin và gọi điện trực tiếp để bày tỏ sự yêu thích với các thiết kế của anh đồng thời mong muốn diện chúng trong các sự kiện quan trọng. Nhà thiết kế nói mình bất ngờ và hạnh phúc trước đề nghị của nữ diễn viên.

Sự hợp tác lần này không chỉ là một cơ duyên thú vị mà còn là sự kết hợp “đo ni đóng giày” khi tính thẩm mỹ trong thiết kế của Lê Thanh Hòa hòa quyện hoàn hảo với thần thái của Davikah. Việc sao nữ hàng đầu Thái Lan chủ động chọn thiết kế từ Việt Nam để xuất hiện tại sự kiện quan trọng là một minh chứng cho dấu ấn của thời trang Việt trên trường quốc tế.

Chiếc váy cũng cùng Davikah nhận giải ở hạng mục The Best Female of the Year. Đây là một trong những giải thưởng quan trọng nhất của đêm trao giải, ghi nhận dấu ấn của cô trong hoạt động nghệ thuật suốt thời gian qua. Trước đó, thiết kế của Lê Thanh Hòa cũng từng cùng các người đẹp Kỳ Duyên, Xuân Hạnh, Thanh Thủy đăng quang tại các cuộc thi sắc đẹp.